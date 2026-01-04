Выкрадывание американцами Мадуро показывает, что в глазах США главы государств фактически лишаются статуса неприкосновенных. Да, Каддафи тоже уничтожили, а Кастро сколько раз пытались, но все-таки так открыто и лихо – это, пожалуй, впервые.23 комментария
Аэропорты Саратова и Ярославля вернулись к штатной работе
Представитель Росавиации сообщил в Telegram-канале о снятии ограничений и возвращении к штатной работе аэропортов Саратова и Ярославля.
«Аэропорты Саратов (Гагарин) и Ярославля (Туношна): сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», – написал он.
Напомним, ранее аэропорт Ярославля объявил о временных ограничениях, а чуть позднее - в аэропорту Саратова.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, средства ПВО вечером субботы уничтожили за 7,5 часа более 100 дронов над Россией.