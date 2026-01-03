Выкрадывание американцами Мадуро показывает, что в глазах США главы государств фактически лишаются статуса неприкосновенных. Да, Каддафи тоже уничтожили, а Кастро сколько раз пытались, но все-таки так открыто и лихо – это, пожалуй, впервые.14 комментариев
В аэропортах Иванова и Ярославля ввели временные ограничения
В аэропортах Иванова и Ярославля ограничили прием и выпуск самолетов
В аэропортах Иванова и Ярославля временно ввели ограничения на взлет и посадку воздушных судов из соображений безопасности.
В аэропортах Иванова (Южный) и Ярославля (Туношна) временно ограничили прием и выпуск воздушных судов, передает Telegram-канал Артема Кореняко, официального представителя Росавиации.
Как заявлено, ограничения введены в целях безопасности полетов.
Пассажирам рекомендуется учитывать эту информацию при планировании поездок и следить за обновлениями в расписании рейсов.
Ранее в субботу в аэропорту Калуги вводили временные ограничения на вылеты и прилеты.
В этот же день аэропорт Краснодара вводил временные ограничения на выполнение рейсов.