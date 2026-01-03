  • Новость часаЛавров выразил солидарность с народом Венесуэлы перед лицом вооруженной агрессии
    США нанесли удары по Венесуэле
    Медведев резко отреагировал на операцию США в Венесуэле
    Минобороны: Силы ПВО уничтожили три беспилотника над Курской областью
    Лукьянов назвал цели Трампа при атаке на Венесуэлу
    США предъявили Мадуро и его жене обвинения в «наркотерроризме»
    МИД России призвал внести ясность в ситуацию с захватом Мадуро
    Сенатор Клишас иронично высказался о молчании Каллас после ударов США по Каракасу
    CBS: Мадуро захватили бойцы спецназа США «Дельта»
    Глава Евросовета поддержал «мирную передачу власти в Венесуэле»
    Дмитрий Новиков Дмитрий Новиков Похищение Мадуро открыло дверь в новое Средневековье

    Выкрадывание американцами Мадуро показывает, что в глазах США главы государств фактически лишаются статуса неприкосновенных. Да, Каддафи тоже уничтожили, а Кастро сколько раз пытались, но все-таки так открыто и лихо – это, пожалуй, впервые.

    Сергей Миркин Сергей Миркин Исчезнет ли Украина в 2026 году

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко сказал, что если Украина дальше продолжит так воевать, то исчезнет с географической карты мира, перестанет существовать. Как это может произойти? Попробуем смоделировать.

    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Почему враги не задушили Иран

    Врагам Ирана и в 2025-м не удалось парализовать его волю и лишить его инициативы. Страна по-прежнему остается региональным центром силы, ценным партнером России, Китая и Индии. Что же касается неудач, то фортуна – дама переменчивая.

    3 января 2026, 17:07 • Новости дня

    Аэропорт Краснодара ввел временные ограничения на рейсы

    Краснодарский аэропорт приостановил прием и выпуск рейсов

    Tекст: Мария Иванова

    В краснодарском аэропорту Пашковский начали действовать временные ограничения на взлет и посадку самолетов для поддержания безопасности полетов.

    В аэропорту Краснодара (Пашковский) введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщает Telegram-канал Артема Кореняко, официального представителя Росавиации.

    Ограничения связаны с необходимостью обеспечения безопасности полетов. О сроках снятия ограничений пока не сообщается.

    Пассажирам рекомендовано следить за обновлениями расписания на сайте аэропорта и уточнять статус рейсов у авиакомпаний.

    Напомним, накануне Росавиация вводила дополнительные временные ограничения на работу аэропорта Геленджика. В тот же день в Ижевске, Кирове и Нижнекамске вводили ограничения на работу аэропортов.


    3 января 2026, 01:57 • Новости дня
    Чешский МИД счел неуместным заявление посла Украины

    Глава МИД Чехии Мацинка назвал неуместным заявление посла Украины Зварича

    Чешский МИД счел неуместным заявление посла Украины
    @ Министерство иностранных дел Чехии

    Tекст: Антон Антонов

    Реакция украинского посла Василия Зварича, который осудил публичное выступление спикера Палаты депутатов Чехии Томио Окамуры, является неуместной, заявил глава МИД Чехии Петр Мацинка.

    «Я не считаю уместным, чтобы посол иностранного государства публично оценивал заявления одного из высших конституционных должностных лиц Чешской Республики», – приводит слова министра РИА «Новости» со ссылкой на CTK.

    Дипломат добавил, что если у иностранной дипломатической миссии есть замечания или вопросы, они должны выражаться по обычным дипломатическим каналам. Мацинка также отметил, что чешская политика – это исключительная прерогатива граждан страны и их демократически избранных представителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зварич выразил возмущение новогодним обращением Окамуры, который назвал кабинет Владимира Зеленского «хунтой» и выступил против военной поддержки Киева. Либеральные оппозиционные партии Чехии потребовали рассмотреть вопрос об отставке Окамуры после его критики в адрес Украины.

    2 января 2026, 21:12 • Новости дня
    ВСУ использовали при ударе по Хорлам средства против бункеров

    Сальдо сообщил об ударе ВСУ по Хорлам средствами для разрушения бункера

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы Украины при ударе по кафе и гостинице в Хорлах применили средства поражения, которые обычно используют для уничтожения укрепленных бункеров, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

    Вооружённые силы Украины нанесли удар по кафе и гостинице в Хорлах Херсонской области накануне нового года, используя средства поражения, которые обычно применяются против укреплённых бункеров, сообщил в Telegram-канале губернатор Владимир Сальдо.

    По его словам, выжившие в результате удара называют произошедшее настоящим ужасом.

    Власти региона пообещали материальную помощь пострадавшим и семьям погибших. Родственникам погибших выплатят по 1 млн. 567,5 тыс. рублей, гражданам с ранениями средней и тяжёлой степени – 627 тыс. рублей, а пострадавшим с лёгкими травмами – 313,5 тыс. рублей. Травмированным также окажут необходимую медицинскую и организационную помощь.

    Сальдо сообщил, что один из трех выпущенных ВСУ по кафе в Хорлах беспилотников нес около 20 кг тротила.

    В результате атаки на кафе и гостиницу в Хорлах число жертв среди мирных жителей увеличилось до 28 человек, а количество пострадавших превысило 60 человек.

    Власти Херсонской области опубликовали список опознанных 12 погибших при теракте в Хорлах.

    31 декабря 2025, 09:59 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    2 января 2026, 23:26 • Новости дня
    Зеленский предложил Федорову стать новым министром обороны Украины
    Зеленский предложил Федорову стать новым министром обороны Украины
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский лидер Владимир Зеленский предложил министру цифровой трансформации Украины Михаилу Федорову занять должность главы минобороны вместо Дениса Шмыгаля.

    Зеленский заявил о решении изменить формат работы украинского оборонного ведомства. Шмыгаль, занимающий сейчас пост министра обороны, по словам украинского президента, остается «в команде» и ему предложено «другое и не менее важное» направление государственной работы. Зеленский выразил признательность Шмыгалю за его работу, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский утвердил Кирилла Буданова (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) главой своего офиса. Он также назначил Олега Иващенко руководителем военной разведки Украины.

    Летом Шмыгаль перешел на должность министра обороны вместо Рустема Умерова, а Умеров был назначен секретарем совета национальной безопасности и обороны. Юлия Свириденко сменила Шмыгаля на посту премьер-министра.

    3 января 2026, 03:34 • Новости дня
    Поддубный: Разведчики нашли в Димитрове приказ командования ВСУ об отступлении
    Поддубный: Разведчики нашли в Димитрове приказ командования ВСУ об отступлении
    @ REUTERS/Stringer

    Tекст: Антон Антонов

    В освобожденном Димитрове в ДНР российскими разведчиками обнаружен приказ командования ВСУ, предусматривающий организацию эвакуации украинских военных и техники из ряда населенных пунктов, сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный.

    Поддубный сообщил в Telegram об обнаружении российскими разведчиками документа командующего оперативного командования «Восток» ВСУ.

    Приказ, датированный 13 ноября 2025 года, был найден у ликвидированного украинского офицера. Документ приказывает организовать эвакуацию личного состава и техники «из районов Покровск, Мирноград, Рог, Игнатовка, Новопавловка, Лисовка, Сухой Яр, Ровное, Светлое, Балаган, Московское, Луч, Николаевка, Новэкономическое, Лиман, Даченское, в район Доброполья».

    По словам Поддубного, данный приказ подтверждает, что киевское командование вводило мир в заблуждение относительно действительного положения дел в регионе, поскольку по сути речь идет о приказе «спасайся кто может и как может».

    Также отмечается, что приказ необходим ВСУ для формального обоснования своих действий и снятия ответственности с командования.

    «Если же документ поддельный, то вариантов еще больше. Вплоть до попытки подменить приказы определенным частям и соединениям», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце декабря президент России Владимир Путин получил доклад об освобождении города Димитрова в ДНР. Министр обороны Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады, 1487-го и 1435-го мотострелковых полков с освобождением Димитрова.

    3 января 2026, 16:15 • Новости дня
    Глава Мюнхенской конференции: Действия США в Венесуэле лишают аргументов против РФ

    Глава Мюнхенской конференции: Акт США в Венесуэле лишает аргументов против РФ

    Глава Мюнхенской конференции: Действия США в Венесуэле лишают аргументов против РФ
    @ MIGUEL GUTIERREZ/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Исполняющий обязанности председателя Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер заявил, что действия США в Венесуэле ставят под сомнение обвинения в адрес России относительно ситуации на Украине.

    Ишингер подчеркнул, что аргументы, которые используются западными странами в дискуссиях о спецоперации на Украине, становятся менее убедительными на фоне действий США в других регионах без обсуждения на уровне ООН, передает ТАСС.

    «Если США сейчас вмешиваются в ситуацию в Венесуэле – без мандата ООН, – то аргумент, что Россия ни в коем случае не могла вмешиваться в ситуацию на Украине, не созвав Совет Безопасности ООН, теряет свое политическое и международно-правовое значение, не так ли?», – написал он в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Ранее власти Швейцарии призвали США к деэскалации вокруг Венесуэлы.

    МИД России осудил вооруженную агрессию США против Венесуэлы и призвал внести ясность в ситуацию с захватом венесуэльского лидера Николаса Мадуро.

    3 января 2026, 09:10 • Новости дня
    В Запорожской области уничтожили взвод боевиков «Волки да Винчи»
    В Запорожской области уничтожили взвод боевиков «Волки да Винчи»
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Часть личного состава элитного подразделения ВСУ «Волки да Винчи» была ликвидирована в поселке Железнодорожное в результате массированного удара, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    В поселке Железнодорожное в Запорожской области уничтожена часть взвода элитного подразделения ВСУ «Волки да Винчи», передает ТАСС. Советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что подразделение попало под массированный удар.

    «В Железнодорожном Запорожской области под массированный удар попал очередной взвод элитных боевиков «Волки да Винчи», существенная часть этого взвода уничтожена», – отметил он в беседе с агентством. По его словам, в результате удара погибли порядка десяти представителей ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска уничтожили склады хранения и казармы операторов ударных беспилотников ВСУ в Черниговской области с помощью БПЛА «Герань-2».

    Военнослужащие России под Красноармейском ликвидировали группу из пяти бойцов ВСУ, которые укрылись в жилом доме.

    2 января 2026, 18:17 • Новости дня
    Опубликован список погибших при теракте ВСУ в Хорлах

    Власти Херсонской области опубликовали список 12 погибших при теракте в Хорлах

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Херсонской области заявили, что личности 12 погибших после ночного удара дронами по кафе и отелю в Хорлах уже установлены, однако для окончательной идентификации всех жертв потребуется специальная генетическая экспертиза.

    Херсонское областное бюро судебно-медицинской экспертизы опубликовало актуальный список погибших в результате атаки Вооруженных сил Украины на кафе и отель в поселке Хорлы Херсонской области. По последним данным, к 17:00 мск 2 января установлены личности 12 погибших, следует из сообщения в Telegram-канале администрации Херсонской области.

    В числе жертв – мужчины и женщины в возрасте от 15 до 65 лет, среди которых 43-летний мужчина, а также женщины 34 и 44 лет. Персональные данные всех жертв размещены в официальном канале региональной администрации.

    Как отмечается в сообщении, «установить личности всех погибших возможно только после проведения специальной генетической экспертизы». Работа специалистов продолжается, информация о новых данных будет появляться по мере возможности.

    Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил глубокую обеспокоенность событиями в Херсонской области.

    Соцфонд назначил пенсии родственникам погибших в Хорлах. Министерство труда и социальной защиты населения Херсонской области начало принимать документы от пострадавших в результате удара ВСУ по кафе и гостинице в Хорлах для оформления единоразовой выплаты.

    Следователи установили личности 13 человек, погибших в ходе теракта в Хорлах.

    Число погибших при атаке на Хорлы достигло 27 человек.

    3 января 2026, 13:23 • Новости дня
    Глава «Яд Вашем» отказал Зеленскому в выступлении в мемориальном комплексе

    Глава «Яд Вашем» отказал Зеленскому в праве выступить в мемориальном комплексе

    Глава «Яд Вашем» отказал Зеленскому в выступлении в мемориальном комплексе
    @ Marcin Nowak/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Председатель комплекса «Яд Вашем» Дани Даян сообщил в интервью немецкой газете Neue Osnabrucker Zeitung, что отклонил предложение Владимира Зеленского выступить в мемориале.

    Председатель правления мемориального комплекса «Яд Вашем» Дани Даян сообщил, что отказал президенту Владимиру Зеленскому в возможности выступить в центре, передает ТАСС. В интервью немецкому изданию Neue Osnabrucker Zeitung Даян рассказал: «Он хотел произнести речь перед тремя сотнями человек, и это должно было транслироваться по всему миру. Я это отклонил».

    По словам Даяна, он сразу понял, на какую аудиторию был нацелен Зеленский, и отметил: не каждое военное преступление является геноцидом, и не любой геноцид – Холокост. Руководитель комплекса пояснил, что во время Холокоста на Украине были не только жертвы, но и соучастники, а иногда и главные преступники из числа украинцев.

    Даян подчеркнул, что решение об отказе было правильным, потому что миссия «Яд Вашем» – память о жертвах Холокоста, и именно этому должен быть посвящен мемориал.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Польши Кароль Навроцкий вручил Владимиру Зеленскому двухтомник с документами о гибели поляков во время Волынской резни.

    Польские власти планируют эксгумировать останки жертв Волынской резни в четырех-пяти местах на Украине в 2026 году.

    3 января 2026, 00:58 • Новости дня
    Оппозиция захотела добиться отставки спикера парламента Чехии из-за слов о Киеве

    Оппозиция захотела добиться отставки Окамуры с поста спикера парламента Чехии

    Оппозиция захотела добиться отставки спикера парламента Чехии из-за слов о Киеве
    @ psp.cz

    Tекст: Антон Антонов

    Либеральные оппозиционные партии добиваются рассмотрения отставки Томио Окамуры с поста спикера Палаты депутатов (нижней палаты) парламента Чехии после его критики в адрес Украины, сообщает Irozhlas.

    Инициатива будет вынесена на обсуждение в нижней палате парламента. По данным чешских СМИ, большинство – 108 из 200 мест – в Палате депутатов занимают представители правящих партий. Окамура руководит партией «Свобода и прямая демократия» (SPD), которая входит в правительственную коалицию, передает ТАСС со ссылкой на Irozhlas.

    Президент Чехии Петр Павел выразил серьезную обеспокоенность позицией Окамуры. Он подчеркнул, что намерен обсудить сложившуюся ситуацию с главой коалиционного правительства на ближайшей встрече. По его словам, скоординированная внешняя и безопасность политика необходима для поддержания доверия к Чехии на международной арене.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Окамура заявил, что Чехия не должна расходовать средства налогоплательщиков на оружие для поддержки конфликта на Украине. Окамура выразил надежду, что страна выйдет из «брюссельского поезда», который движется к третьей мировой войне. Он отметил, что основную выгоду в ситуации получают западные фирмы, правительства и «украинские воры» при украинской власти. Также Окамура назвал кабинет Владимира Зеленского «хунтой».

    Чехия опустилась на восьмое место в декабрьском выпуске «Рейтинга недружественных правительств», составленного газетой ВЗГЛЯД.

    3 января 2026, 08:48 • Новости дня
    Бывшая помощница Байдена рассказала об угрозах украинцев в Сети

    Экс-помощница Байдена Рид рассказала об угрозах украинцев в Сети

    Бывшая помощница Байдена рассказала об угрозах украинцев в Сети
    @ Владимир Астапкович/ РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Бывшая помощница Джо Байдена и обозреватель RT Тара Рид рассказала, что после получения российского гражданства ей стали поступать угрозы в интернете от пользователей с Украины.

    Рид призналась, что сталкивается с угрозами со стороны украинцев в интернете, передает РИА «Новости».

    Она сообщила, что, по ее мнению, попала в некие «украинские списки» наподобие базы «Миротворца», хотя ее имени там нет. По словам Рид, многие западные сторонники России подвергаются подобным преследованиям со стороны украинских пользователей.

    Рид отметила, что теперь живет в России и чувствует себя здесь в безопасности, несмотря на угрозы. Она добавила, что ранее ее пытались преследовать представители администрации Байдена, однако ей удалось устоять. «Я не капитулирую перед террористами», – с иронией сказала Рид в разговоре с корреспондентом издания.

    В сентябре 2025 года президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении Рид российского гражданства. Уже к концу декабря она получила российский паспорт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывшая помощница Джо Байдена Тара Рид заявила, что директор национальной разведки США Тулси Габбард не проявляет интереса к преследованию России. Она также считает, что Владимир Зеленский может оказаться либо в изгнании, либо погибнуть.

    2 января 2026, 18:34 • Новости дня
    Мирошник: Назначение Буданова главой офиса Зеленского продиктовано Лондоном
    Мирошник: Назначение Буданова главой офиса Зеленского продиктовано Лондоном
    @ Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Кандидатура Кирилла Буданова (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) на пост главы офиса Владимира Зеленского стала результатом усиленного влияния Лондона на политику Киева, заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

    Назначение начальника Главного управления разведки Украины Кирилла Буданова главой офиса Владимира Зеленского продиктовано интересами Лондона, передает ТАСС.

    Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что инициатива исходила от кураторов Зеленского из Британии.

    Он подчеркнул, что Лондону необходимо это назначение для укрепления жесткой позиции Киева на переговорах по урегулированию конфликта, а также для усиления влияния на самого Зеленского.

    Мирошник отметил, что основная цель – поставить главу киевского режима под больший контроль, приблизив его к повестке британских интересов.

    Политолог Лариса Шеслер заявила, что назначение Кирилла Буданова на пост главы офиса Зеленского укрепит террористическую направленность политики Киева и повлияет на переговорный трек.

    Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев назвал назначение Буданова на этот пост «отличным выбором» просроченного президента.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский предложил начальнику Главного управления разведки министерства обороны Кириллу Буданову занять пост главы своего офиса. Кирилл Буданов принял это предложение.

    2 января 2026, 22:27 • Новости дня
    При атаке в Хорлах ВСУ первым ударом заблокировали выход из гостиницы

    Tекст: Антон Антонов

    Уполномоченный по правам человека в Херсонской области Сергей Георгиев со ссылкой на очевидцев рассказал подробности ударов вооруженных сил Украины по гостинице в Хорлах.

    Указывается, что первый удар пришелся на зону выхода из гостиницы в Хорлах, заблокировав людям возможность покинуть здание. Центральный выход загорелся, и воспользоваться им для эвакуации уже не представлялось возможным, передает РИА «Новости».

    «Затем был прилет по самому зданию – туда, где было самое большое скопление людей, и в итоге был прилет дрона уже во то время, когда через черный ход и окна шла эвакуация первых раненых», – сказал омбудсмен.

    Первый удар был нанесен до Нового года, остальные – после. Георгиев обратил внимание, что очевидцы по-разному оценивают интервалы между ударами, «кто-то говорит о минутном перерыве, кто-то – о нескольких минутах». Он подчеркнул, что подобные различия в показаниях свидетельствуют о непростых экстремальных психологических условиях, в которых находились выжившие. «Кому-то промежуток времени покажется минутой, кому-то пятью», – добавил омбудсмен.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, число жертв ударов по кафе и гостинице в Хорлах достигло 28 человек. Количество пострадавших превысило 60 человек. Люди, отмечавшие Новый год в этом заведении, вынуждены были спасаться бегством по битому стеклу после удара беспилотников. Вооруженные силы Украины при атаке применили средства поражения, которые обычно используют для уничтожения укрепленных бункеров.

    2 января 2026, 21:57 • Новости дня
    Зеленский подписал указы о назначении Буданова главой офиса и Иващенко главой ГУР

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский утвердил Кирилла Буданова (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) главой своего офиса, а Олега Иващенко назначил руководителем военной разведки Украины.

    Владимир Зеленский подписал указы о назначении Кирилла Буданова руководителем офиса президента, а Олега Иващенко – главой Главного управления разведки Украины. Документы появились на официальном сайте главы государства, передает РИА «Новости».

    В конце ноября должность главы офиса Зеленского стала вакантной после отставки Андрея Ермака. Зеленский 28 ноября 2025 года сообщил о том, что Ермак подал заявление, после чего был подписан указ об его увольнении. Причиной отставки Ермака называли коррупционный скандал в сфере энергетики на Украине, а также проведенные обыски у Ермака, связанными с делом бизнесмена Тимура Миндича.

    Ранее Владимир Зеленский предложил начальнику Главного управления разведки министерства обороны Кириллу Буданову занять пост главы офиса президента Украины.

    Политолог Лариса Шеслер отметила, что назначение Буданова укрепит террористическую направленность политики Киева и скажется на переговорах.

    Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев назвал назначение Буданова отличным выбором просроченного президента.

    3 января 2026, 14:20 • Новости дня
    Сальдо: Зеленский участвовал в планировании атак на резиденцию Путина и Хорлы
    Сальдо: Зеленский участвовал в планировании атак на резиденцию Путина и Хорлы
    @ Сергей Мирный/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Владимир Зеленский принимал непосредственное участие в планировании атак на резиденцию президента России и херсонское село Хорлы, заявил глава Херсонской области Владимир Сальдо.

    По его словам, атака была задумана именно накануне Нового года. «Конечно же, это киевский режим, и сам Зеленский спланировал эти акции на прошлой неделе – попытка удара по резиденции президента, а теперь вот [Хорлы] именно под Новый год, именно под самый Новый год», – заявил Сальдо в эфире «России 1».

    Напомним, число жертв ударов по кафе и гостинице в Хорлах достигло 28 человек. Количество пострадавших превысило 60 человек.

    Ранее Сальдо сообщил о сгоревших до неузнаваемости телах в Хорлах.

    2 января 2026, 20:42 • Новости дня
    Опубликованы кадры последствий удара ВСУ по центру Белгорода

    Гладков опубликовал кадры последствий удара ВСУ по центру Белгорода

    Tекст: Вера Басилая

    В результате ракетного удара по центру Белгорода повреждены жилой дом и здание коммерческого объекта, в одном из которых выбиты окна, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    На видеозаписях, которые Гладков опубликовал в Telegram-канале зафиксированы повреждения нескольких объектов. В частности, у жилого дома вылетели оконные стекла, а в здании коммерческого объекта видны следы разрушений.

    Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по центру Белгорода. В результате атаки пострадали две женщины.

    МИД Венесуэлы заявил о развертывании армии для защиты страны
    Каллас назвала Мадуро «недостаточно легитимным» президентом
    Глава Мюнхенской конференции: Действия США в Венесуэле лишают аргументов против РФ
    Дмитриев указал на двойные стандарты Евросоюза после операции США в Венесуэле
    Глава «Яд Вашем» отказал Зеленскому в выступлении в мемориальном комплексе
    В Польше произошел скандал из-за ошибки в новогоднем обращении Туска
    Sohu: Польша получила отпор после скандала с консульством России в Гданьске

    Российской экономике удались десять рекордных достижений

    2025 год был непростым для российской экономики. Запад вводил новые санкции, цены на нефть упали еще сильнее, вырос и дефицит бюджета, а заемные деньги остаются по-прежнему дорогими. Однако устойчивости экономики страны это никак не помешало. Какие главные успехи достигнуты в экономике и благодаря каким обстоятельствам? Подробности

    Запад молчаливо поддержал теракт Киева в Хорлах

    Новогодняя атака ВСУ на кафе и гостиницу в Хорлах Херсонской области унесла уже 27 жизней. На фоне этого Москва призывает ООН к немедленному осуждению террористических действий противника. Эксперты отмечают – Киев, не способный продемонстрировать хотя бы какие-то успехи на фронте, из раза в раз прибегает к терроризму, а Европа безмолвно его поддерживает. Подробности

    Штурмовики стали воплощением героизма на поле боя

    Наиболее впечатляющие примеры героизма, в том числе массового, в зоне СВО в 2025 году показали бойцы, сражающиеся на самом переднем крае – штурмовики. А самой значимой войсковой операцией в этом смысле стало освобождение Курской области. Но и в других районах и при других обстоятельствах российские бойцы доказывали свое мужество. Подробности

    США нанесли удары по Венесуэле

    В субботу в столице Венесуэлы раздались взрывы. Президент США Дональд Трамп уже заявил, что удары нанесли Штаты. Причем, по его словам, президент республики вместе с женой был захвачен и вывезен из страны. В стране введено чрезвычайное положение, а на улицах Каракаса заметили бронетехнику. Что известно о произошедшем? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Чего ждать? Последнее видео 2025 года

      Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    • Китай против Японии: новая война в 2026-м?

      Отношения двух главных экономик Азии – Китая и Японии – обрушились всего за месяц. Агрессивность Санаэ Такаити – первой женщины во главе японского правительства – подталкивает Пекин к решительным мерам, вплоть до начала собственной СВО.

    • «Это последний мирный год для Европы»

      Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что уходящий 2025 год может стать последним мирным годом для Европы, причем это связано не с Россией. Что он имеет в виду?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Трамп подносит Зеленскому неудобный новогодний подарок

      Весьма неприятный подарок под Новый год преподнес Дональд Трамп главе киевского режима Владимиру Зеленскому: президент США потребовал провести на Украине президентские выборы. В Киеве до последнего времени отказывались проводить голосование, выдвигая для него неприемлемые условия – но на этот раз Зеленскому будет сложно отвертеться от выборов.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

