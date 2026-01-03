Выкрадывание американцами Мадуро показывает, что в глазах США главы государств фактически лишаются статуса неприкосновенных. Да, Каддафи тоже уничтожили, а Кастро сколько раз пытались, но все-таки так открыто и лихо – это, пожалуй, впервые.6 комментариев
Аэропорт Краснодара ввел временные ограничения на рейсы
В краснодарском аэропорту Пашковский начали действовать временные ограничения на взлет и посадку самолетов для поддержания безопасности полетов.
В аэропорту Краснодара (Пашковский) введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщает Telegram-канал Артема Кореняко, официального представителя Росавиации.
Ограничения связаны с необходимостью обеспечения безопасности полетов. О сроках снятия ограничений пока не сообщается.
Пассажирам рекомендовано следить за обновлениями расписания на сайте аэропорта и уточнять статус рейсов у авиакомпаний.
Напомним, накануне Росавиация вводила дополнительные временные ограничения на работу аэропорта Геленджика. В тот же день в Ижевске, Кирове и Нижнекамске вводили ограничения на работу аэропортов.