Аэропорт Краснодара ввел временные ограничения на рейсы

Глава МИД Чехии Мацинка назвал неуместным заявление посла Украины Зварича

Tекст: Антон Антонов

«Я не считаю уместным, чтобы посол иностранного государства публично оценивал заявления одного из высших конституционных должностных лиц Чешской Республики», – приводит слова министра РИА «Новости» со ссылкой на CTK.

Дипломат добавил, что если у иностранной дипломатической миссии есть замечания или вопросы, они должны выражаться по обычным дипломатическим каналам. Мацинка также отметил, что чешская политика – это исключительная прерогатива граждан страны и их демократически избранных представителей.



Как писала газета ВЗГЛЯД, Зварич выразил возмущение новогодним обращением Окамуры, который назвал кабинет Владимира Зеленского «хунтой» и выступил против военной поддержки Киева. Либеральные оппозиционные партии Чехии потребовали рассмотреть вопрос об отставке Окамуры после его критики в адрес Украины.