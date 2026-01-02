  • Новость часаЭксперт назвала последствия назначения Буданова главой Офиса Зеленского
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Почему враги не задушили Иран

    Врагам Ирана и в 2025-м не удалось парализовать его волю и лишить его инициативы. Страна по-прежнему остается региональным центром силы, ценным партнером России, Китая и Индии. Что же касается неудач, то фортуна – дама переменчивая.

    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Голливуд убил мировое кино, теперь его добивает «Нетфликс»

    Netflix – это спрут, который практически монополизировал производство и прокат фильмов и сериалов среди домохозяйств всего мира (русских, правда, выключили). Он давно уже пылесосит национальных производителей и стремительно укрепляется в суверенных как бы странах, попутно убивая все живое. Но это началось давно и не с Netflix.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Мир предстоит нестабильный, но предсказуемый

    Если 2025 год стал моментом понимания Западом невозможности восстановить старый порядок вещей, то 2026-й окажется временем только начала формирования новых правил игры.

    2 января 2026, 16:39 • Новости дня

    В Ижевске, Кирове, Нижнекамске ввели ограничения на работу аэропортов

    Tекст: Вера Басилая

    В аэропортах Кирова, Нижнекамска и Ижевска введены временные ограничения на все приемы и вылеты воздушных судов, сообщили в Росавиации.

    В аэропортах Ижевска, Кирова и Нижнекамска введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов, следует из сообщения в Telegram-канале представителя Росавиации.

    Ранее в аэропортах Казани и Чебоксар ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

    2 января 2026, 09:42 • Новости дня
    Дмитриев задался вопросом о реакции западных СМИ на трагедию в Хорлах
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев задался вопросом, будут ли традиционные западные СМИ освещать трагедию в селе Хорлы Херсонской области.

    Дмитриев задался вопросом, будут ли западные СМИ освещать трагедию, произошедшую в селе Хорлы Херсонской области, передает RT.

    Дмитриев опубликовал соответствующий пост в соцсети Х, сделав репост сообщения одного из блогеров, который написал о трагедии. Дмитриев задался вопросом: «Осветит ли это какое-нибудь традиционное [западное] СМИ?».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия потребовала от ООН осудить теракт, совершенный ВСУ в Херсонской области. После атаки ВСУ в регионе объявили траур. В результате атаки в населенном пункте Хорлы установили личности семи погибших.

    2 января 2026, 05:58 • Новости дня
    СБУ задержала в Киеве 64-летнюю директрису детсада из ДНР

    Tекст: Антон Антонов

    Служба безопасности Украины задержала в Киеве 64-летнюю директрису детсада из ДНР, ее подозревают в «коллаборационной деятельности», сообщила прокуратура Украины.

    В прокуратуре сообщили, что женщина была директором детского сада в Макеевке с 2014 года и осталась работать на своей должности «уже по российскому законодательству», передает РИА «Новости».

    Отмечается, что женщина «внедряет в педагогический процесс федеральные образовательные стандарты, утверждает учебные планы и общеобразовательные программы».

    «Кроме того, при ее руководстве во время занятий, развлечений и в повседневной жизни воспитатели знакомят малышей с российской историей и традициями», – говорится в сообщении.

    Как уточнили в украинской прокуратуре, женщина приехала в столицу для оформления пенсии и получения заграничного паспорта.

    Пресс-служба СБУ уточнила, что женщине предъявлено подозрение в «коллаборационной деятельности». Суд избрал ей меру пресечения в виде ареста с альтернативой внесения залога. Сейчас по делу проводится расследование.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине возбудили уголовное дело по обвинению в «коллаборационной деятельности» против 59-летней жительницы Харькова за упрек ВСУ в противоправных действиях. Суд в Одессе назначил наказание в виде 15 лет колонии мужчине, который вывесил российский флаг.

    31 декабря 2025, 09:59 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    1 января 2026, 20:55 • Новости дня
    Сальдо доложил Путину об ударе ВСУ на Хорлы

    Tекст: Мария Иванова

    Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо доложил по телефону президенту России Владимире Путину о последствиях удара ВСУ по Хорлам и ходе расследования произошедшего, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Президент России Владимир Путин заслушал телефонный доклад губернатора Херсонской области Владимира Сальдо о ситуации после удара ВСУ по населенному пункту Хорлы, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

    Песков отметил: «Владимир Сальдо по телефону доложил президенту Путину о ситуации в Херсонской области после террористической атаки киевского режима». Пресс-секретарь добавил, что в ходе разговора также обсуждался ход следственных действий на месте происшествия.

    Губернатор сообщил Путину, что опубликование информации о погибших будет происходить по мере продвижения расследования и опознания тел. Все данные, включая список жертв, будут размещаться на сайте региональной администрации.

    Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил об атаке БПЛА на кафе и гостиницу в Херсонской области, в результате которой погибли 24 человека и еще порядка 50 пострадали. Позднее глава региона уточнил, что число погибших после удара ВСУ превысило 24 человека.

    Он также заявил, что тела жертв практически полностью сгорели и среди погибших был ребенок.

    Министерство иностранных дел России призвало правительства ответственных суверенных государств и международные организации публично осудить кровавый теракт киевского режима в Херсонской области.

    1 января 2026, 22:27 • Новости дня
    Установлены личности семи погибших в результате атаки ВСУ в Хорлах

    @ кадр из видео RT на русском/Telegram

    Tекст: Антон Антонов

    Установлены личности семи погибших в Хорлах в результате удара вооруженных сил Украины, сообщило Херсонское областное бюро судебно-медицинской экспертизы.

    Информация о погибших была опубликована на сайте губернатора Херсонской области.

    Среди установленных жертв названы Адмисаев Махмуд Шираниевич 1977 года рождения, Пищик Людмила Станиславовна 1959 года рождения, Темежникова Ольга Олеговна 1995 года рождения, Островская Анна Алексеевна 1999 года рождения, Боган Сергей Владимирович 1970 года рождения, Волошко Михаил Викторович 1983 года рождения, Клим Дарья Сергеевна 2008 года рождения.

    Указывается, что имена дополнительно будут публиковаться по мере опознания остальных погибших. «Установить личности всех погибших возможно только после проведения специальной генетической экспертизы», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Херсонской области Владимир Сальдо доложил по телефону президенту России Владимиру Путину о последствиях удара ВСУ по Хорлам и ходе расследования произошедшего.

    Губернатор ранее сообщил об атаке беспилотников на кафе и гостиницу, в результате которой, как указывалось, погибли 24 человека и около 50 получили ранения. Позднее глава региона уточнил, что число погибших растет по мере расчистки завалов на месте происшествия.

    2 января 2026, 13:01 • Новости дня
    Коц призвал не искать военную логику в атаках ВСУ на Хорлы

    Военкор Коц: Когда нечем похвастать на поле боя, Киев нападает на мирное население

    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Атаки ВСУ часто не несут в себе никакой военной логики. Поэтому Европа, не способная объяснить своим налогоплательщикам, зачем ЕС финансирует такую армию, попросту молчит. Но несмотря на это, Россия должна и дальше следовать своим целям, сказал газете ВЗГЛЯД военкор Александр Коц, комментируя удар дронов ВСУ по кафе в Хорлах.

    «В ряде атак противника не стоит искать военную целесообразность. В чем, скажем, была логика нанесения удара по центру Белгорода в предновогоднюю ночь в 2023 году? В случае с Хорлами, возможно, украинские дроноводы руководствовались какими-то своими данными, согласно которым в заведении могли находиться некие чиновники или военные», – предполагает военкор Александр Коц.

    Но это, акцентирует спикер, не оправдывает атаку по празднеству, где были гражданские, в том числе дети. «С 2014 года мы сталкиваемся с актами государственного терроризма со стороны Украины. В этом суть нынешнего киевского руководства – когда нечем похвастать на поле боя, они нападают на мирное население», – добавляет аналитик.

    Военкор также обратил внимание на то, что Европа традиционно замалчивает произошедшее в Херсонской области. «К сожалению, это является уже привычным поведением западного информсообщества, которое демонстрирует политику двойных стандартов. Если бы нашелся малейший повод обвинить в чем-то подобном Россию, все иностранные СМИ активно бы об этом трубили», – считает он.

    «Впрочем, а как недружественным правительствам объяснять своим гражданам и аудитории, что вооруженные силы, на которые идет львиная доля европейских бюджетов, убивают гражданских? Более того, даже украинские СМИ почти не пишут об ударе», – подчеркивает эксперт.

    Между тем России не стоит отвечать на каждый теракт в отдельности, полагает собеседник. «Наш ответ должен быть постоянным и непрерывным, ведущим к достижению поставленных целей СВО. Однако в карточных играх есть такое понятие, как повышение ставки. На мой взгляд, именно этим нам и стоит заниматься, тем более что умение это делать мы продемонстрировали в свое время ударом «Орешника», – напоминает он.

    В заключение Коц выразил уверенность в том, что «пора наносить удары не по центрам принятия решений, а по людям, которые эти решения принимают».

    Число погибших при атаке Вооруженных сил Украины в селе Хорлы Херсонской области увеличилось до 27 человек, среди погибших двое детей, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. Личности семи человек ранее удалось установить.

    Напомним, в ночь на 1 января ВСУ нанесли удар беспилотниками с горючей смесью по кафе и гостинице. Как указывал губернатор Владимир Сальдо, многие посетители «сгорели заживо». Чиновник отметил, что эта атака по мирным жителям сравнима с трагедией в одесском Доме профсоюзов, и что произошла она почти под бой курантов после разведывательного полета дрона. Пожар после атаки удалось ликвидировать лишь утром.

    На фоне трагедии 2 и 3 января 2026 года объявлены днями траура. В эти дни будут приспущены государственные флаги, а организациям культурной сферы и телерадиокомпаниям рекомендовано отменить развлекательные передачи и мероприятия.

    Кроме того, губернатор велел правительству Херсонской области принять необходимые меры поддержки семей погибших и пострадавших.

    Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк должен срочно и публично осудить теракт, заявил постпред России при отделении ООН в Женеве Геннадий Гатилов. «Требуем от Верховного комиссара ООН по правам человека Тюрка и возглавляемого им Управления (УВКПЧ), а также от соответствующих специальных процедур СПЧ в кратчайшие сроки публично осудить чудовищный теракт киевского режима в Херсонской области», – заявил Гатилов.

    Дипломат, слова которого приводятся в Telegram-канале постпредства, подчеркнул, что замалчивание этой трагедии будет «равносильно открытому пособничеству и соучастию в кровавых преступлениях необандеровцев».

    Гатилов также добавил, что рассматривает произошедшее как очередное «безумное злодеяние Зеленского и его клики», назвав их «кровавыми монстрами», для которых главная цель – удержаться у власти. По его словам, киевский режим стремится отвлечь внимание от неудач ВСУ на фронте и сорвать любые попытки поиска путей к миру.

    2 января 2026, 04:27 • Новости дня
    Посол Боцан-Харченко: Сербия усилила контроль за поставками оружия из-за Украины
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Власти Сербии усилили контроль и ограничения для экспорта своей оборонной продукции, это призвано предотвратить ее возможное попадание на Украину, заявил посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко.

    «Теперь больше контроля, больше ограничений», – приводит слова посла РИА «Новости».

    Боцан-Харченко сообщил, что военно-промышленный комплекс Сербии продолжает работу и модернизируется, а экспорт вооружений является для страны важным источником дохода.

    Дипломат отметил, что «важен избирательный подход» к выбору партнеров и получателей оружия. Он выразил надежду, что сложные обсуждения «позволят и уже позволили преодолеть» ситуацию вокруг поставок ВСУ, а также устранить прежние опасения и снять озабоченность Москвы по поводу возможных поставок на Украину.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Сербии Александр Вучич заявил, что контролировать выдачу лицензий на продажу боеприпасов в стране удается строго, а поставки проходят в крайне ограниченных объемах. Ранее Вучич подчеркивал, что несмотря на усилия, отдельные партии боеприпасов сербского производства иногда оказываются на Украине.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркнула, что Россия рассчитывает на выполнение Сербией обещаний по контролю экспорта вооружений и недопущению их поставок на Украину.

    2 января 2026, 09:06 • Новости дня
    Число погибших при атаке на Хорлы достигло 27
    @ Сергей Мирный/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Число погибших при атаке Вооруженных сил Украины в селе Хорлы Херсонской области увеличилось до 27 человек, среди погибших двое детей, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

    По ее словам, число погибших в результате атаки Вооружённых сил Украины на село Хорлы в Херсонской области увеличилось до 27 человек, включая двоих детей, передает ТАСС. Петренко уточнила, что среди пострадавших ещё пять несовершеннолетних.

    В медицинские учреждения доставили 31 человека с травмами различной степени тяжести.

    Ранее источники сообщали о 24 погибших в результате обстрела.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия потребовала от ООН осудить теракт, совершенный ВСУ в Херсонской области. Власти региона объявили траур после атаки ВСУ. Специалисты установили личности семи погибших в результате удара по Хорлам.

    2 января 2026, 00:30 • Новости дня
    ПВО сбила 201 украинский беспилотник над регионами России и Азовским морем
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Российские средства ПВО за семь часов перехватили и уничтожили 201 украинский беспилотник самолетного типа над регионами России и Азовским морем, сообщило Минобороны России.

    В период с 16.00 до 23.00 мск 51 БПЛА был сбит над Белгородской областью. В Брянской области нейтрализовали 36 дронов, еще 24 уничтожили в Московском регионе, из которых 21 следовал на Москву, сообщило Минобороны в Telegram.

    В Ростовской области сбили 16 беспилотников, в Калужской – 15, в Тульской – 14, в Курской – 12, в Рязанской – 10, сообщает военное ведомство. Шесть аппаратов уничтожили в Воронежской области, еще шесть – над Крымом. Пять дронов перехватили над Орловской областью, четыре – над Липецкой областью, два – над Азовским морем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце декабря киевский режим атаковал резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области с использованием 91 ударного БПЛА.

    2 января 2026, 09:44 • Новости дня
    Кимаковский сообщил о требованиях вывода «Волков да Винчи» из-под Гуляйполя

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Элитное подразделение ВСУ «Волки да Винчи» требуют вывода из окрестностей Гуляйполя. Как рассказал советник главы ДНР Игорь Кимаковский, за последние сутки подразделение потеряло несколько десятков человек личного состава.

    По его словам, элитное подразделение ВСУ «Волки да Винчи» обратилось с требованием о выводе из окрестностей Гуляйполя из-за серьезных потерь, сообщает ТАСС. Кимаковский добавил, что речь идет о локации в районе Верхней Терсы.

    Кимаковский отметил, что только за последние сутки в результате двух массированных ударов погибло более 40 бойцов этого подразделения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, СБУ заявила, что предотвратила покушение на комбата батальона «Волки да Винчи». В батальоне «Волки да Винчи» отмечались случаи дезертирства. ВСУ перебросили на Сумское направление 1-й отдельный штурмовой полк, созданный на базе этого батальона.

    1 января 2026, 20:20 • Новости дня
    Глава ГРУ: Расшифровка данных БПЛА ВСУ подтвердила, что целью была резиденция

    Tекст: Денис Тельманов

    Навигационные контроллеры сбитых украинских БПЛА показали их целевое направление на здания резиденции президента России в Новгородской области, заявил начальник Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба ВС России адмирал Игорь Костюков во время передачи американской стороне данных расшифровки.

    Данные, полученные с украинских беспилотников, сбитых над резиденцией президента России, подтвердили, что целью атаки был именно комплекс зданий в Новгородской области. Об этом сообщил адмирал Игорь Костюков, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС России, передает ТАСС.

    Он напомнил, что специалисты российских спецслужб расшифровали память навигационных контроллеров дронов.

    «Расшифровка, произведенная специалистами спецслужб Российской Федерации контента памяти навигационных контроллеров данных беспилотных летательных аппаратов, безапелляционно точно подтвердила, что целью атаки был комплекс зданий резиденции президента Российской Федерации в Новгородской области», – отметил он.

    Костюков добавил, что во многих сбитых беспилотниках навигационные системы сохранились и оказались технически исправными.

    По его словам, все данные были переданы американской стороне для того, чтобы исключить любые сомнения в истинной цели атаки и ускорить установление всех обстоятельств произошедшего.

    «Мы хотим вам передать контроллер и описание этого контроллера, сделанное нашими специалистами. Полагаем, что данный шаг позволит снять все вопросы и будет способствовать установлению истины», – сказал он.

    Передача этих материалов США, по мнению российских военных, даст возможность более детально разобраться в произошедшем и узнать подробности планирования атаки.

    В четверг Минобороны передало данные со сбитого у резиденции Путина БПЛА посольству США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, техническая экспертиза навигационной системы сбитого БПЛА показала, что целью аппарата была атака на объект, входящий в резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области.

    Накануне Минобороны России показало карту пролета украинских БПЛА, которые пытались атаковать резиденцию главы государства.

    Между тем представители американских служб национальной безопасности попытались опровергнуть сведения об атаке Киева на резиденцию российского президента. А Управление верховного комиссара ООН по правам человека оставило без комментариев попытку атаки на резиденцию президента России беспилотниками.

    1 января 2026, 23:17 • Новости дня
    Траур объявлен в Херсонской области после атаки ВСУ

    @ Официальный Telegram-канал губернатора Херсонской области

    Tекст: Антон Антонов

    В Херсонской области объявлены дни траура в связи с гибелью людей в результате удара вооруженных сил Украины в Хорлах, сообщила администрация региона.

    Текст указа опубликован в Telegram-канале администрации региона.

    2 и 3 января 2026 года объявлены днями траура в связи с трагическими событиями в Хорлах. В эти дни будут приспущены государственные флаги, а организациям культурной сферы и телерадиокомпаниям рекомендовано отменить развлекательные передачи и мероприятия.

    Кроме того, губернатор велел правительству Херсонской области принять необходимые меры поддержки семей погибших и пострадавших. Документ вступает в силу со дня подписания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава региона Владимир Сальдо сообщил, что число погибших растет по мере расчистки завалов на месте происшествия, уже более 24 жертв. Установлены личности семи погибших. Сальдо доложил по телефону президенту России Владимиру Путину о последствиях удара ВСУ по Хорлам.

    2 января 2026, 07:44 • Новости дня
    ПВО ночью сбила 64 украинских беспилотника над регионами России
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В ночь на 2 января средства ПВО перехватили и уничтожили 64 украинских беспилотника самолетного типа в 12 регионах, сообщило Минобороны России.

    За период с 23.00 мск 1 января до 7.00 мск 2 января над Самарской областью сбиты 20 БПЛА, передает РИА «Новости».

    В Воронежской и Саратовской областях уничтожено по восемь БПЛА, в Московском регионе – семь, включая пять, приближавшихся к столице.

    В Рязанской и Ростовской областях поражено по шесть дронов, в Тульской – три. Два беспилотника сбили над Белгородской областью. По одному аппарату уничтожено над Курской, Калужской, Пензенской и Тамбовской областями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в период с 16.00 до 23.00 мск российские средства ПВО перехватили и уничтожили 201 украинский беспилотник самолетного типа.

    1 января 2026, 19:39 • Новости дня
    Собянин сообщил об уничтожении шести БПЛА на подлете к Москве

    Tекст: Мария Иванова

    Еще три беспилотника были сбиты на подлете к столице, на месте работают экстренные службы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    Атака шести беспилотников, направлявшихся на Москву, была отражена, сообщает Telegram-канал Собянина. Специалисты экстренных служб оперативно приступили к работе на местах падения обломков дронов.

    Ранее в четверг Сергей Собянин информировал о том, что были уничтожены два беспилотника, а затем силы ПВО ликвидировали еще один.

    В аэропортах Домодедово и Жуковский ввели временные ограничения.

    2 января 2026, 01:16 • Новости дня
    Захарова указала на «тактику стратегического молчания» Запада о терактах Украины
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на высказывания о том, что якобы могут быть «сомнения» в жертвах удара украинского БПЛА по кафе в Херсонской области.

    «Читаю в некоторых СМИ и блогах о наличии «сомнений» в том, что в кафе были жертвы. Если и есть сомнения, то только в чистоплотности сомневающихся», – заявила Захарова в Telegram.

    Захарова подчеркнула, что нет смысла сомневаться в совести таких людей, поскольку известно, что совести у них нет. Кроме того, Захарова отметила, что Запад не отказался от «тактики стратегического молчания», годами игнорируя «теракты Банковой».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что число погибших в результате атаки украинских БПЛА на кафе и гостиницу растет по мере расчистки завалов на месте происшествия, уже более 24 жертв. В регионе объявлен траур.

    1 января 2026, 20:34 • Новости дня
    Число сбитых с ночи на подлете к Москве беспилотников достигло 28

    Tекст: Мария Иванова

    В небе на подлете к Москве сбиты очередные два беспилотника, обломки которых были оперативно обнаружены и сейчас их обследуют экстренные службы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    Два беспилотных летательных аппарата были уничтожены при подлёте к Москве, передает Telegram-канал Собянина. Обломки БПЛА упали, на месте работают специалисты экстренных служб.

    По данным мэра Москвы Сергея Собянина, ситуация находится под полным контролем, угрозы для жителей и инфраструктуры нет.

    По подсчетам ТАСС, всего с ночи на подлете к Москве было уничтожено 28 БПЛА.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ограничения на полеты вводили в аэропортах Внуково и Шереметьево. В аэропортах Домодедово и Жуковский также вводили временные ограничения.

    В России произошел структурный сдвиг рынка труда

    «Беспрецедентная динамика и масштаб предстоящих изменений» – именно такими словами в правительстве России описывают структурный сдвиг рынка труда, происходивший в 2025 году. В каких отраслях рабочие места появляются и исчезают и как рекордно низкий уровень безработицы отразится на росте зарплат? Подробности

    США принуждены вновь уважать Россию

    Весь 2025 год коллективный Запад подвергался колоссальной внутренней перестройке: главная западная держава – США – стала в гораздо большей степени разделять взгляды России, чем, допустим, своих европейских союзников. Настрой Вашингтона по отношению к Москве стал гораздо более прагматичным и уважительным. Как и почему такое произошло? Подробности

    Как российское оружие было улучшено в 2025 году

    «Работа российских предприятий ОПК заслуживает высочайшей оценки», –говорят эксперты и рассказывают, какие именно образцы вооружений и военной техники впервые продемонстрировали свои возможности в зоне СВО в 2025 году. Кроме того, было улучшено множество уже испытанных и знакомых систем оружия. Подробности

    2025 год поставил вопрос о существовании Евросоюза

    Еще недавно казавшийся незыблемым блок государств Европы – Евросоюз – в 2025 году стал показывать все больше признаков разложения. «У этого ЕС нет будущего», пишут даже сами европейские СМИ. «Европейский союз находится в состоянии развала», говорят лидеры некоторых стран ЕС. Как выглядит европейский кризис и в чем его коренные причины? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Чего ждать? Последнее видео 2025 года

      Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    • Китай против Японии: новая война в 2026-м?

      Отношения двух главных экономик Азии – Китая и Японии – обрушились всего за месяц. Агрессивность Санаэ Такаити – первой женщины во главе японского правительства – подталкивает Пекин к решительным мерам, вплоть до начала собственной СВО.

    • «Это последний мирный год для Европы»

      Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что уходящий 2025 год может стать последним мирным годом для Европы, причем это связано не с Россией. Что он имеет в виду?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Накопительная пенсия 2026: что такое, как получить и кому положена

      Пенсионные накопления россиян разделяются на несколько частей. Одна из них – накопительная пенсия. Расскажем, что это такое, чем отличается от других вариантов пенсии, кому она положена и как ее получить.

    • Безвизовые страны для россиян в 2025-2026 годах: полный список, куда можно поехать без визы

      Имея на руках только российский заграничный паспорт, вы можете отправиться в путешествие в десятки стран мира, виза для посещения которых россиянам не требуется. Что это за страны, как именно туда лучше всего добраться и какими могут быть, тем не менее, причины отказа во въезде?

    • Новогодняя открытка 2026: красивые открытки с Новым годом, советский винтаж, поздравления

      В эпоху мгновенных сообщений интерес к новогодним открыткам, казалось бы, атрибуту прошлого, переживает заметный рост. Причина кроется в желании сделать поздравление осознанным, материальным или хотя бы визуально уникальным, вложить в него частичку настроения и личного послания. Наступающий 2026 год, который пройдет под знаком Огненной Лошади по восточному календарю, становится мощным источником новой визуальной символики и смыслов. Газета ВЗГЛЯД публикует открытки, которыми можно поздравить родных и близких с наступающим и наступившим 2026 годом.

    • Трамп подносит Зеленскому неудобный новогодний подарок

      Весьма неприятный подарок под Новый год преподнес Дональд Трамп главе киевского режима Владимиру Зеленскому: президент США потребовал провести на Украине президентские выборы. В Киеве до последнего времени отказывались проводить голосование, выдвигая для него неприемлемые условия – но на этот раз Зеленскому будет сложно отвертеться от выборов.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

