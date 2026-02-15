Tекст: Антон Антонов

«Противник потерял до взвода личного состава убитыми и ранеными, а также две единицы военной техники», – сообщил связанный с группировкой «Север» Telegram-канал «Северный Ветер».

На Харьковском направлении идут тяжелые встречные бои в окрестностях Волчанска, где «Северяне» значительно продвинулись вперед, отразив контратаки ВСУ при поддержке ударных БПЛА, артиллерии и ТОС.

В районе Старицы российские штурмовые подразделения продвинулись на пяти участках фронта на 350 м и отразили одну контратаку ВСУ. В лесном массиве возле Симиновки «Северяне» заняли опорный пункт ВСУ и взяли в плен украинского военнослужащего.

В Волчанских Хуторах занято более десяти домовладений, продвижение составило 300 м. На Хатненском участке фронта существенных изменений не произошло, но артиллерия «Северян» вела интенсивную работу по позициям ВСУ. На Липцовском участке артиллерия и FPV-расчеты группировки «Север» уничтожали пункты управления БПЛА ВСУ в Липцах и окрестностях.

На Сумском направлении штурмовые подразделения «Севера» усилили давление на оборону Украины, используя артиллерию и тяжелые огнеметные системы, чтобы выбить ВСУ из укрытий. Украинское командование увеличило численность личного состава за счет мобилизации, однако отмечается низкая мотивация и дисциплина среди мобилизованных. Продвижение «Северян» в трех районах Сумской области – Сумском, Краснопольском и Глуховском – за сутки составило более 900 м на 17 участках фронта. Одна контратака ВСУ была отражена, двое украинских солдат взяты в плен.

На Теткинском и Глушковском участках фронта ситуация существенных изменений не претерпела, артиллерия «Севера» продолжала наносить удары по позициям ВСУ в районах Рыжевки и Искрисковщины.

«За сутки потери противника составили свыше 190 человек (из них более 100 в Сумской области и свыше 90 в Харьковской), трое взяты в плен», – говорится в сообщении.

Как писала газета ВЗГЛЯД, расчеты ОТРК «Искандер» и РСЗО «Торнадо» группировки российских войск «Север» нанесли удар по скоплению резервов ВСУ в районе Печенегов в Харьковской области Украины.