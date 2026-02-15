Атаки на инфраструктуру КТК прекратились после заявлений Москвы и Астаны

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, атаки Киева на инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) прекратились после жестких заявлений Москвы и Астаны, сообщает ТАСС. Бородавкин подчеркнул, что ситуация вокруг КТК сейчас стала спокойнее, в том числе благодаря публичным заявлениям двух столиц.

Бородавкин отметил, что поддерживает позицию Астаны относительно необходимости совместных шагов для предотвращения подобных инцидентов в будущем. По его словам, иностранные компании, работающие на казахстанских месторождениях и экспортирующие нефть через КТК, также приняли меры для обеспечения безопасности.

Посол напомнил, что инфраструктура КТК является ключевым маршрутом экспорта казахстанской нефти, через который проходит около 80% всех поставок. Он добавил, что в последнее время объекты КТК неоднократно подвергались атакам со стороны Украины.

Бородавкин подчеркнул, что МИД России осуждал эти нападения, а МИД Казахстана выражал протест. Дипломат выразил полную поддержку необходимости принятия эффективных мер для обеспечения безопасности транспортировки углеводородов, разделяя позицию союзников.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Казахстан заявил о своей обеспокоенности после ударов ВСУ по танкерам в Черном море.

ВСУ атаковали два танкера возле терминала КТК.

Политолог отметил риск снижения экспорта нефти Казахстаном из-за этих атак БПЛА.