В конкурсе «Лидеры агропромышленного комплекса» победили 54 управленца

Tекст: Дарья Григоренко

Конкурс был организован с целью выявления перспективных руководителей агропромышленной отрасли и объединения профессионалов с выдающимися лидерскими и управленческими качествами. Победители пройдут обучение для управленцев высшего звена по уникальной программе в Мастерской управления «Сенеж».

Финал конкурса проходил с 12 по 14 февраля, участие приняли 245 лучших специалистов отрасли. На церемонии подведения итогов конкурса «Лидеры АПК» руководителей в области сельского хозяйства приветствовали министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут и гендиректор Президентской платформы «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.

Лут поздравила победителей, отметив: «Агропромышленный комплекс – одна из ключевых отраслей нашей экономики, замечательная отрасль, в которой трудится около 6 млн человек. Наш АПК уже находится на высоком уровне, и для дальнейшего развития нам нужны новые идеи, прогресс, нестандартные решения – и мы очень ждем их от вас. Во многом от этого будет зависеть наша продовольственная безопасность и место России на глобальном рынке. Уверена, у нас с вами все получится для того, чтобы решить задачи, поставленные президентом. Поздравляю!».

Как подчеркнул глава президентской платформы, финалисты продемонстрировали, что в сельском хозяйстве можно добиться выдающихся профессиональных успехов. Он заявил, что честная, прозрачная система отбора – главное достоинство проекта, и создание системы открытых кадровых лифтов – это личное решение президента России.

«Ведь эффективно управлять ключевыми проектами, укреплять потенциал стратегических отраслей страны, таких, как агропромышленный комплекс, могут только решительные, смелые люди, обладающие профессиональными, а также высокими нравственными личными качествами», – уточнил Бетин.

Глава президентской платформы добавил, что конкурс подарил участникам уникальную возможность – пообщаться с опытными наставниками из сферы АПК и приобрести сильное сообщество единомышленников. «Уверен, что с такими лидерами мы сможем и дальше укреплять технологический суверенитет России в агропромышленном комплексе и повышать конкурентоспособность на мировом рынке. Россия – страна безграничных возможностей, и вы тому яркое подтверждение», – отметил он.

Среди победителей – управленцы крупных компаний, научные сотрудники, преподаватели, а также представители малого бизнеса. В числе лауреатов – Тимур Абдукахаров, занимающийся промышленным лимоноводством в Крыму, фермер Артем Антропов из Тульской области и Алексей Мелехин, сохраняющий овец удмуртского типа. Возраст победителей – в среднем 40 лет, причем 30% моложе 35 лет, а 20% окончили магистратуру.

Финалисты прошли образовательную программу и участвовали в решении кейсов, связанных с реальными вызовами агропромышленного комплекса. Лекции читали ведущие эксперты отрасли, включая председателя аграрного комитета Совета Федерации, ученых и топ-менеджеров крупных компаний. Все победители примут участие в программе наставничества и смогут повысить свою квалификацию в Мастерской управления «Сенеж».