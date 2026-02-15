Наследники кубинской революции за годы санкций научились жить в условиях перебоев с электричеством, нехватки бензина, даже дефицита продуктов и лекарств, но вот бороться со своим географическим положением они не в силах.7 комментариев
ВС России уничтожили танк Leopard ВСУ под Красноармейском
Российские военнослужащие уничтожили немецкий танк Leopard на красноармейском направлении, рассказал заместитель командира взвода 177-го отдельного гвардейского полка морской пехоты, действующего в интересах группировки войск «Центр», с позывным «Скорпион».
По его словам, российские военные уничтожили немецкий танк Leopard на красноармейском направлении, передает РИА «Новости».
«Приятно было осознавать и видеть, что эта хваленая немецкая техника превратилась в груду металла», – заявил «Скорпион».
Он также уточнил, что в этом районе были уничтожены и другие образцы западной техники, среди которых американские бронемашины M113 и Bradley, украинские бронемашины «Казаки», а также различные пикапы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, представители Ростеха заявили, что танк Т-90 превосходит Leopard по основным характеристикам.
Бельгия пообещала поставить на Украину двадцать систем ПВО Cerber и один танк Leopard.
Сложности с эксплуатацией танков Leopard 2 приводят к катастрофическим последствиям для ВСУ на поле боя.