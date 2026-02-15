Tекст: Дмитрий Зубарев

225-й отдельный штурмовой полк ВСУ понёс значительные потери при боях за населённый пункт Цветковое в Запорожской области, который перешёл под контроль группировки «Восток», сообщает ТАСС. По данным российских силовых структур, потери ВСУ достигли численности до двух взводов личного состава, противник также лишился более пяти единиц техники и двух пунктов управления беспилотниками.

Как уточнили собеседники агентства, бойцы 218-го танкового полка 127-й мотострелковой дивизии 5-й армии сыграли ключевую роль в освобождении Цветкового. Российские военные также взяли под контроль новый район обороны площадью более 8 кв. км.

Силовики отметили, что несмотря на ожесточённое сопротивление украинской стороны и информационные вбросы, подразделения продолжают наступление на запад. По их словам, взятие Цветкового подтверждает безосновательность сообщений противника о победах на этом участке.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Симиновку в Харьковской области.

Военные также взяли под контроль Павловку и Новопавловку в ДНР.

Подразделения России освободили Жовтневое в Запорожской области и Закотное в ДНР.