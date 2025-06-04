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    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Никто в Европе не должен знать, что Украина – террористическое государство

    Ездящие в Киев европейские политики уверены, что даже случайно никогда русская армия не ударит по идущему поезду – потому что там, скорее всего, едут гражданские, дети и прочие нон-комбатанты. Потому что русские не воюют с гражданскими. А Украина – воюет.

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    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Ответ на тотальный вызов – истребительные отряды, ЧОПы и ВОХР

    Вооруженный пост бойцов теробороны или стрелков ВОХР у моста в Брянской области предотвратил бы трагедию. А частные охранники на периметре аэродромов, вооруженные дроновыми детекторами и дробовиками, спасли бы самолеты. Борьба с терроризмом должна стать всенародной.

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    Марина Хакимова-Гатцемайер Марина Хакимова-Гатцемайер Платим кровавую цену за молчание

    Национализм на Украине, в Прибалтике, да и в других бывших советских республиках, как и русофобия, является закономерным итогом нашего общества, пытающегося сгладить углы и игнорировать острые вопросы.

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    4 июня 2025, 10:56 • Новости дня

    Армия Британии столкнулась с нехваткой оружия, кадров и срывами контрактов

    Bloomberg: Британия столкнулась с нехваткой оружия, кадров и срывами оборонных контрактов

    Армия Британии столкнулась с нехваткой оружия, кадров и срывами контрактов
    @ AP/TASS

    Tекст: Александра Юдина

    Завод BAE Systems в Британии впервые за 20 лет перешел на круглосуточную работу, чтобы восполнить острый дефицит боеприпасов, пишет Bloomberg.

    Производство снарядов на британском предприятии в городе Вашингтон теперь работает без перерывов впервые с 2003 года. Это решение связано с необходимостью срочно восполнить запасы вооружений, что указывает на резкое снижение обороноспособности страны за последние годы, передает Bloomberg.

    Британские эксперты отмечают, что за долгие годы недоинвестирования, ошибок в контрактах и плохого уровня набора кадров армия и запасы вооружений Британии оказались в критическом состоянии.

    По мнению бывшего главы Королевского флота Алана Веста, ситуация с нехваткой дополнительного оружия, снарядов и ракет в стране катастрофическая. Он подчеркнул, что склады практически опустели и Великобритании нечем срочно пополнить арсеналы.

    Издание подчеркивает, что Великобритания уступила Германии второе место по военным расходам среди европейских стран НАТО, а ее армия стала самой малочисленной со времен Наполеона. Программа закупки бронемашин на сумму 5,5 млрд фунтов столкнулась с техническими проблемами и задержана на восемь лет. Также страна потратила миллионы на беспилотники, которые не могут работать в плохих погодных условиях.

    По данным Bloomberg, на этой неделе Британия представила новый оборонный обзор, в котором заявила о планах пополнить запасы, расширить ядерное сдерживание и флот подводных лодок, а также инвестировать в современные вооружения и технологии.

    Планируется создать шесть новых заводов по производству боеприпасов для постоянной готовности к войне, но сроки открытия этих объектов пока не называются. Руководство BAE Systems сообщило, что в ответ на рост заказов от правительства расширяет производство 155-миллиметровых снарядов в шестнадцать раз, начиная с лета этого года.

    Ранее премьер-министр Британии Кир Стармер заявил о начале крупномасштабной подготовки британских вооруженных сил к потенциальным боевым действиям и об увеличении оборонных вложений.

    Глава министерства обороны Британии Джон Хили подчеркнул готовность построить до 12 атомных подводных лодок.

    До этого британские власти решили начать крупнейшее с холодной войны расширение оборонных возможностей страны и планируют закупить у США истребители, способные нести тактическое ядерное оружие.

    1 июня 2025, 12:57 • Новости дня
    Стало известно о переименовании БМПТ «Терминатор» по итогам голосования
    Стало известно о переименовании БМПТ «Терминатор» по итогам голосования
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Уралвагонзавод проведет открытое всероссийское голосование по смене названия БМПТ, итог которого представят на форуме «Армия-2025».

    Концерн «Уралвагонзавод» выберет новое название для боевой машины поддержки танков «Терминатор» по итогам народного голосования, передает ТАСС. Окончательное название планируют объявить в августе на Международном военно-техническом форуме «Армия-2025», после чего оно пройдет регистрацию и станет официальным.

    В пресс-службе концерна объяснили, что прежнее имя было присвоено спонтанно и не отражает исторические или культурные традиции России. «Название русской боевой техники должно откликаться в сердцах граждан России, соответствовать нашим традиционным ценностям, ассоциироваться с историческим наследием и героическим прошлым», – заявили представители УВЗ.

    Предложения по новым названиям принимаются до 1 июля на специальную электронную почту terminator.net@uvz.ru, после чего лучшие варианты вынесут на голосование в Telegram-канале концерна. В УВЗ подчеркнули, что не исключают сохранения текущего имени, если его поддержит большинство участников.

    В концерне отметили, что БМПТ «Терминатор» доказала свою эффективность на поле боя, однако многие экипажи считают, что название не отражает сущности машины и чаще используют термин «БМПТ». Представители пресс-службы добавили, что сравнение с персонажем фантастических фильмов неуместно по отношению к современной российской технике.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Уралвагонзавод заявил о намерении поддержать российских производителей игрушек в конкуренции с импортом. Предприятие также рассматривало возможность смены иностранного названия БМПТ «Терминатор» на отечественное.

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    3 июня 2025, 10:01 • Новости дня
    Британия пригрозила Абрамовичу судом из-за продажи «Челси»

    Bloomberg: Британия пригрозила Абрамовичу судом из-за продажи «Челси»

    Британия пригрозила Абрамовичу судом из-за продажи «Челси»
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Британское правительство намерено судиться с Романом Абрамовичем из-за замороженных миллиардов от продажи футбольного клуба «Челси», местные влсти хотят передать эти средства для «гуманитарных нужд на Украине».

    Правительство Великобритании рассматривает возможность подать в суд на Романа Абрамовича с целью добиться передачи 2,34 млрд фунтов, вырученных от продажи футбольного клуба «Челси», на гуманитарную помощь на Украине, сообщает Bloomberg.

    В совместном заявлении министр финансов Рэйчел Ривз и глава МИД Дэвид Ламми отметили: «Мы полностью готовы обратиться в суд, чтобы гарантировать, что пострадавшие на Украине смогут получить эти средства как можно скорее».

    Сделка по продаже «Челси» состоялась в мае 2022 года после того, как Абрамович попал под санкции Британии и ЕС. Вырученные средства были заморожены на британском счету и не могут быть использованы без лицензии Управления по финансовым санкциям. По словам властей, согласовать с Абрамовичем передачу денег на гуманитарные цели не удалось.

    Как пишет издание, Абрамович предлагал создать благотворительный фонд, который занялся бы распределением средств в пользу пострадавших от конфликта на Украине. Для создания фонда власти выделили 200 тыс. фунтов на юридические и административные расходы, однако договоренность о передаче всей суммы до сих пор не достигнута.

    Вопрос использования активов, находящихся под санкциями, остается юридически сложным. Британия взаимодействует с Еврокомиссией и властями Португалии для соблюдения санкционного режима и решения вопроса о распределении средств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, средства от продажи футбольного клуба «Челси», ранее принадлежавшего Роману Абрамовичу, могут быть заморожены на неопределенный срок из-за разногласий по правам собственности.

    Клубу «Челси» пригрозили снятием очков за финансовые нарушения, допущенные при Абрамовиче.

    Ранее Абрамович уже отказался переводить средства от продажи «Челси» на Украину.

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    3 июня 2025, 16:55 • Видео
    Новый президент Польши даст жару

    Президентом Польши избран представитель правоконсервативных сил Кароль Навроцкий. Он станет президентом, которого будут ненавидеть все соседи поляков.

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    3 июня 2025, 20:23 • Новости дня
    В России решили развернуть сеть спутников для управления дронами

    Глава Роскосмоса сообщил о планах развертывания 103 спутников для управления беспилотниками

    В России решили развернуть сеть спутников для управления дронами
    @ Алексей Сухоруков/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    В рамках национального космического проекта в России планируется развернуть сеть из более чем 100 аппаратов для координации беспилотных авиационных систем.

    Информация о запуске сети спутников в целях управления беспилотниками была озвучена главой «Роскосмоса» Дмитрием Бакановым на конференции «Цифровая индустрия промышленной России», передает РИА «Новости».

    На представленном им слайде указано, что в орбитальную группировку войдут 102 космических аппарата плюс еще один дополнительный спутник. Этот проект реализуется в рамках национальной программы освоения космоса.

    Новая спутниковая сеть призвана обеспечить эффективное управление беспилотными авиационными системами в интересах развития отечественной промышленности и технологий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска разрабатывают системы радиоэлектронной борьбы, способные подавлять спутники Starlink, включая комплексы «Калинка» и «Тобол».

    В Москве открылся новый центр развития технологий для космических систем, который займется разработкой дронов с роевым управлением и аппаратами для дистанционного зондирования Земли.

    Четыре китайских малых спутника связи Tianqi были доставлены на орбиту с помощью коммерческой ракеты Ceres-1, что завершило формирование первой фазы спутниковой группировки.

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    2 июня 2025, 01:22 • Новости дня
    Принц Гарри захотел сменить имя
    Принц Гарри захотел сменить имя
    @ Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Принц Гарри решил сменить имя и обратился за советом к брату принцессы Дианы и своему дядюшке Эрлу Спенсеру, пишет Daily Star.

    Принц Гарри и герцог Сассексский в знак разрыва с королевской семьей активно изучает возможности взять фамилию своей матери. Этот шаг означает отказ от имени Маунтбеттен-Виндзор, которое получили его дети, принц Арчи и принцесса Лилибет, говорится в материале Daily Star.

    Издание сообщает, что Гарри обсуждал этот вопрос с дядюшкой Эрлом Спенсером во время визита в Великобританию, но ему сказали, что юридических препон на пути к его желанию слишком много.

    «У них был очень дружеский разговор, и Спенсер посоветовал ему не идти на такой шаг», – сообщил изданию друг семьи.

    Маунтбэттен-Виндзор – это фамилия потомков покойной королевы Елизаветы II и принца Филиппа. Имя сочетает в себе королевскую фамилию Виндзор и принятую фамилию герцога Эдинбургского.

    «Титулы детей были правом по рождению с тех пор, как их дед стал монархом. Этот вопрос был решен в течение некоторого времени совместно с Букингемским дворцом», – пояснил представитель королевской четы.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, британский принц Гарри высказал желание наладить отношения с членами королевской семьи, несмотря на продолжающиеся разногласия и судебные споры по вопросу охраны.

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    2 июня 2025, 13:12 • Новости дня
    Стармер объявил о начале подготовки Британии к будущей войне
    Стармер объявил о начале подготовки Британии к будущей войне
    @ capitalpictures/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Премьер-министр Британии Кир Стармер сообщил о начале масштабной подготовки британских вооруженных сил к возможным боевым действиям и усилении оборонных вложений.

    Великобритания увеличит инвестиции в оборону для обеспечения готовности вооруженных сил к ведению боевых действий, передает ТАСС. Об этом заявил премьер-министр Кир Стармер на пресс-конференции в Глазго, подчеркнув, что теперь основной целью британской армии станет переход к постоянной боевой готовности.

    Он отметил, что безопасность страны будет строиться на сотрудничестве с союзниками по НАТО. «Наша политика в сфере обороны всегда будет ориентирована в первую очередь на НАТО», – заявил Стармер. Он добавил, что альянс остается ключевым источником стратегической мощи для Лондона.

    Стармер также подчеркнул, что Британия не собирается воевать в одиночку и намерена внедрять инновации в войска «со скоростью военного времени». По его словам, к 2035 году британские вооруженные силы должны стать «в десять раз более смертоносными».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Британия терпит огромные убытки из-за закупок американских истребителей F-35. В стране признали нехватку пилотов для обслуживания самолетов этого типа. Авианосец HMS Prince of Wales не смог выйти из порта Портсмут к норвежскому побережью для участия в учениях НАТО Steadfast Defender 2024.

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    1 июня 2025, 22:11 • Новости дня
    В Британии после высадки сотен нелегалов признали потерю контроля над границами

    Джон Хили: Британия потеряла контроль над своими границами

    Tекст: Ирма Каплан

    Британский министр обороны Бжон Хили обвинил предыдущее консервативное правительство в хаосе, из-за которого теперь страна имеет «рекордный уровень иммиграции», передает телеканал Sky News.

    В субботу французская полиция наблюдала, как люди, включая детей, садились на небольшие лодки на мелководье пляжа в Гравелине, между Кале и Дюнкерком, затем они отплывали в сторону Великобритании, но полиция ничего не предпринимала сообщает Sky News.

    «Правда в том, что Британия потеряла контроль над своими границами за последние пять лет, а последнее правительство в прошлом году оставило систему предоставления убежища в хаосе и рекордный уровень иммиграции», – сказал министр обороны Бжон Хили.

    Он отметил, что это «действительно большой проблемой» в ситуации оказался факт невмешательства французской полиции, которая могла бы перехватить лодки на мелководье.

    По его словам, нелегалы спускались на воду, доплывали до нужного пункта, как на такси, и высаживались. А Франция не делала ничего, хотя впервые за много лет между странами есть необходимый уровень сотрудничества.

    «У нас есть соглашение, что они изменят свой способ работы, и сейчас мы сосредоточены на том, чтобы заставить их ввести это в действие, чтобы они могли перехватывать нелегалов и останавливать этих людей на воде, а не только на берегу», – добавил Хили.

    Ранее правительство Великобритании сообщило, что в страну на 18 небольших лодках прибыли 1194 мигранта. Общее число мигрантов за 2025 год прогнозируется на 42% выше, чем за аналогичный период 2024 года (10 448), и на 95% выше, чем за аналогичный период 2023 года (7 610).

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, премьер Британии Кир Стармер объявил о новой миграционной политике страны, в рамках которой будут повышены критерии по квалификациям и знанию английского языка для мигрантов.

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    3 июня 2025, 10:03 • Новости дня
    Трамп заявил о беспрецедентном наращивании вооружений в США
    Трамп заявил о беспрецедентном наращивании вооружений в США
    @ Mindaugas Kulbis/AP/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Президент США Дональд Трамп рассказал о стремительном пополнении запасов вооружений в стране.

    На своей странице в соцсети Truth Social он отметил, что вооруженные силы сейчас располагают самой сильной армией за всю историю страны.

    Трамп добавил, что накопление оружия происходит невиданными ранее темпами. Он выразил надежду, что Соединенным Штатам не придется применять эти запасы вооружения.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как России удалось первой в мире поставить гиперзвуковое оружие на боевое дежурство и обеспечила технологическое преимущество перед США.

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    2 июня 2025, 06:39 • Новости дня
    УВЗ поставил в войска партию танков Т-80БВМ
    УВЗ поставил в войска партию танков Т-80БВМ
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В подразделения армии поступила очередная партия модернизированных танков Т-80БВМ, отличающихся улучшенной защитой экипажа и газотурбинным двигателем.

    Концерн «Уралвагонзавод» госкорпорации «Ростех» отправил в войска новую партию танков Т-80БВМ, доработанных по итогам анализа опыта специальной военной операции, передает ТАСС. В пресс-службе предприятия отметили, что конструкторы значительно повысили выживаемость танков и их экипажей на поле боя, реализовав комплекс инженерных решений для усиления защиты. Представитель завода заявил: «Командир, механик-водитель и наводчик теперь могут чувствовать себя более уверенно при выполнении боевых задач».

    Перед отправкой эшелона танки окропили святой водой, а также были прочитаны молитвы духовенством с участием настоятеля храма-памятника Святого благоверного князя Димитрия Донского. Т-80БВМ оснащается газотурбинным двигателем, который обеспечивает скрытное передвижение и отличную работу в любых погодных условиях. Испытатель предприятия пояснил, что двигатель можно запустить даже при морозах до минус 40 градусов, а благодаря уникальному звуку машины сложно обнаружить направление ее появления.

    Модернизированные танки поступают в российскую армию с 2017 года, обладают высокой огневой мощью, защищенностью и маневренностью, полностью отвечая современным требованиям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представители Уралвагонзавода заявили о мировой уникальности танка Т-90М. Уралвагонзавод принял решение представить новые разработки на выставке MILEX 2025 в Минске. Танки Т-80БВМ остановили атаку ВСУ на Южно-Донецком направлении.

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    3 июня 2025, 14:50 • Новости дня
    Воздушная тревога второй раз с начала дня накрыла всю Украину

    Tекст: Денис Тельманов

    Сирены воздушной тревоги второй раз за день охватили все области Украины, включая столицу.

    Во второй раз за сутки официальные сервисы оповестили о воздушной тревоге по всей Украине, передает ТАСС.

    Сирены сначала прозвучали в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской и Харьковской областях. Позже тревога распространилась на южные и западные регионы страны, а затем и на Киев. В результате сигнал раздался по всей территории.

    В то же время, по информации украинского издания «Общественное. Новости», в находящемся под контролем Киева Херсоне вновь произошли взрывы. Дополнительные подробности о произошедшем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Украины ввели воздушную тревогу по всей территории страны, а в Николаеве и Сумах прозвучали взрывы. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, на территории пяти областей Украины объявили воздушную тревогу.

    В утренние часы в нескольких областях Украины, включая Киевскую, Черкасскую и Харьковскую области, также прозвучали сигналы воздушной тревоги.

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    3 июня 2025, 08:33 • Новости дня
    Подлодка ТОФ достигла максимальной глубины в Японском море

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Японском море экипаж подлодки «Петропавловск-Камчатский» успешно протестировал системы судна на максимальной глубине во время учений флота.

    Дизель-электрическая подводная лодка «Петропавловск-Камчатский» Тихоокеанского флота выполнила глубоководное погружение на максимальную глубину в Японском море, передает РИА «Новости». В ходе боевых учений экипаж проверил работу всех механизмов и систем судна на больших глубинах, а также отработал алгоритм действий по управлению кораблем при таких условиях.

    После завершения подводной части задания лодка всплыла и продолжила выполнение задач по боевой подготовке. Безопасность погружения обеспечивалась спасательным судном «Игорь Белоусов».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, корветы «Резкий» и «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» прибыли на остров Лангкави с деловым визитом отряда Тихоокеанского флота в Малайзию. Александр Моисеев подчеркнул увеличение боевого потенциала флота за счет поступления новых кораблей и авиационной техники. Учения «Комодо-2025» с участием России, США и Китая стартовали на острове Бали.

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    3 июня 2025, 19:12 • Новости дня
    Дроны уничтожили бронетехнику ВСУ в Донбассе и под Часовым Яром

    Дроны группировок «Юг», «Восток» и «Центр» уничтожили технику ВСУ

    Tекст: Евгения Караваева

    Операторы российских военных дронов поразили бронемашину «Кобра-2», самоходную артустановку «Богдана» и БМП М2 Bradley на передовой.

    Операторы FPV-дронов на оптоволоконном управлении из состава Южной группировки войск уничтожили бронемашину «Кобра-2» турецкого производства, передает Минобороны России. Удар нанесен в районе Часова Яра, где бронемашина находилась в распоряжении Вооруженных сил Украины.

    На Южно-Донецком направлении военнослужащие группировки войск «Восток» применили барражирующий боеприпас «Ланцет». В результате атаки уничтожена самоходная артиллерийская установка «Богдана» украинского производства.

    Беспилотные летательные аппараты горного мотострелкового соединения группировки войск «Центр» также отличились на Красноармейском направлении. С помощью разведывательных дронов «Суперкам» и ударных беспилотников «Молния-2» уничтожена боевая машина пехоты М2 Bradley ВСУ американского производства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД во вторник, ВСУ использовали ударные дроны с зарядом до 25 кг взрывчатки для атаки на объекты в Запорожской и Херсонской областях. Виталий Лихачев заявил о контроле ситуации на Запорожской АЭС.

    А бойцы батальона «Восток-Ахмат» уничтожили живую силу и технику ВСУ с помощью беспилотника на Ореховском направлении.

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    1 июня 2025, 15:51 • Новости дня
    Корабли ТОФ прибыли в Джакарту для учений с Индонезией

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Три российских военных корабля прибыли в порт Джакарты для проведения совместных маневров и тренировки по связи с военно-морскими силами Индонезии.

    Корабли Тихоокеанского флота России прибыли в порт Джакарта Республики Индонезия, передает «Интерфакс». В состав корабельной группы вошли корветы «Резкий», «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» и средний морской танкер «Печенга». В рамках визита запланированы совместные маневры и тренировка по связи между российским и индонезийским флотами. Пресс-служба флота сообщила: «В ходе делового захода корабли двух стран проведут совместное российско-индонезийское маневрирование и тренировку по связи». В программе делового визита предусмотрены протокольные мероприятия с участием индонезийских военных. В частности, представители ВМС Индонезии посетят корвет «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов».


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    2 июня 2025, 23:25 • Новости дня
    Британия захотела помочь Украине с модернизацией советских вооружений

    Tекст: Антон Антонов

    Великобритания собирается содействовать Украине в обслуживании и модернизации советского вооружения, используемого третьими странами, следует из стратегического обзора вопросов обороны Соединенного Королевства.

    «Великобритании следует изучить дальнейшие способы поддержания оборонно-промышленного потенциала Украины и ее безопасности», – приводит ТАСС текст документа.

    В частности, указывается на возможность «увеличения числа совместных предприятий». После завершении конфликта Лондон намерен поддержать выход Украины на новые рынки «для ее оборонной индустрии». «В том числе для обслуживания и модернизации устаревшего советского оборудования, используемого третьими странами», – говорится в документе.

    Обзор был представлен в Палате общин британского парламента. Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что кабмин согласен с «рекомендациями», они «будут претворены в жизнь».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Британии Кир Стармер объявил о начале масштабной подготовки вооруженных сил к возможным боевым действиям и об усилении оборонных вложений. Британия планирует увеличить расходы на оборону до 3% ВВП к 2034 году. Британия также решила построить до 12 ударных подводных лодок по программе AUKUS.

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    1 июня 2025, 14:15 • Новости дня
    В Британию за день прибыли рекордные 1,2 тыс. нелегалов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Поток нелегальных мигрантов через Ла-Манш достиг максимального значения в 2025 году, когда за сутки границу пересекли более тысячи человек.

    Около 1,2 тыс. нелегальных мигрантов пересекли Ла-Манш и прибыли в Британию 31 мая, сообщает ТАСС. По данным газеты The Daily Telegraph, для этого контрабандисты людей использовали 18 надувных лодок, каждая из которых была переполнена – на борту находились более 50 человек.

    Издание отмечает, что это самый высокий показатель нелегального пересечения за 2025 год, уступающий только антирекорду 3 сентября 2022 года, когда за один день в Британию прибыли 1305 мигрантов. С начала текущего года в Англию через пролив Ла-Манш нелегально попали более 14,6 тыс. человек.

    По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, приток нелегалов вырос на 30%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Британии предсказали дефицит питьевой воды из-за увеличения числа мигрантов. Премьер Британии объявил о новой миграционной политике страны. Британский предприниматель Грэм Кинг увеличил свое состояние за счет многолетнего контракта с правительством на расселение и помощь беженцам.

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    2 июня 2025, 02:54 • Новости дня
    Британия собралась построить до 12 ударных подводных лодок по программе AUKUS

    Глава минобороны Британии заявил о готовности построить до 12 атомных лодок

    Tекст: Ирма Каплан

    После выделения инвестиций в размере 15 млрд фунтов стерлингов (20,2 млрд долларов) на программу Британии по ядерным боеголовкам страна готова строить атомные подлодки для защиты будущих поколений от возрастающих угроз, говорится в заявлении на сайте правительства королевства.

    Как заявил британский министр обороны Джон Хили, доблестные подводники круглосуточно обеспечивают безопасность страны и союзников, однако «угрозы растут, и надо действовать решительно», говорится на сайте правительства накануне оглашения нового стратегического обзора.

    «В настоящее время Великобритания собирается эксплуатировать семь ударных подводных лодок класса Astute, которые будут заменены увеличенным флотом из 12 подводных лодок SSN-AUKUS с конца 2030-х годов», – сказал Хили.

    Он добавил, что на подготовку новой подлодки будет выделено 18 месяцев.

    Увеличение числа подводных лодок преобразует британскую подводную строительную отрасль, так как план изменений в ней поддержит 30 тыс. рабочих мест для высококвалифицированных кадров по всей стране вплоть до 2030-х годов и поможет организовать 30 тыс. мест для обучения и 14 тыс. мест для выпускников в течение следующих десяти лет.

    «Новый стратегический обзор обороны обеспечит условия, при которых  Великобритания справится со своими задачами, и наши вооруженные силы получат необходимое оборудование, которое обеспечит безопасность дома, одновременно открывая больше возможностей для инженеров, судостроителей и техников в будущем», – сказано в документе.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, британские власти намерены запустить крупнейшее со времен холодной войны расширение оборонных возможностей страны и закупить у США истребители, способные нести тактическое ядерное оружие. До этого министр обороны Великобритании Хили заявил, что к 2034 году страна будет тратить 3% ВВП на оборону.

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