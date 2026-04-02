Германия начала поставки Украине новых беспилотников Linza 3.0
Немецкая оборонная компания Quantum Systems начала поставки тактических беспилотников Linza 3.0 для украинских военных, также она готовит расширение производства дронов на совместном заводе.
В 2026 году Quantum Systems планирует расширить производственные мощности и увеличить объем поставок беспилотников для украинских подразделений. Более подробные характеристики новых дронов и сроки следующих партий не раскрываются.
Ранее Quantum Systems заключила соглашение с украинским оборонным стартапом Frontline Robotics на массовый выпуск беспилотников в рамках инициативы Build With Ukraine.
По данным прессы, партнеры собирались изготовить около 10 тыс. дронов в 2026 году на новом заводе стоимостью 40 млн евро для их использования исключительно на Украине.
В августе 2025 года директор Quantum Systems Ukraine Александр Бережной рассказывал о росте выпуска дронов на секретных объектах на Украине и расширении сотрудничества с заводами в Германии.
Военкор Евгений Поддубный в марте заявил о скорой передаче украинским военным новых беспилотников Sparta от немецкой компании Quantum Systems.
По данным Financial Times, стартап Quantum Systems из Мюнхена привлек более 1 млрд евро инвестиций.