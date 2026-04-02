Германия начала поставки Украине новых беспилотников Linza 3.0

Tекст: Алексей Дегтярёв

Оборонная фирма Quantum Systems из Германии направила первую партию тактических беспилотников Linza 3.0 для ВСУ, передает РИА «Новости».

В 2026 году Quantum Systems планирует расширить производственные мощности и увеличить объем поставок беспилотников для украинских подразделений. Более подробные характеристики новых дронов и сроки следующих партий не раскрываются.

Ранее Quantum Systems заключила соглашение с украинским оборонным стартапом Frontline Robotics на массовый выпуск беспилотников в рамках инициативы Build With Ukraine.

По данным прессы, партнеры собирались изготовить около 10 тыс. дронов в 2026 году на новом заводе стоимостью 40 млн евро для их использования исключительно на Украине.

В августе 2025 года директор Quantum Systems Ukraine Александр Бережной рассказывал о росте выпуска дронов на секретных объектах на Украине и расширении сотрудничества с заводами в Германии.

Военкор Евгений Поддубный в марте заявил о скорой передаче украинским военным новых беспилотников Sparta от немецкой компании Quantum Systems.

По данным Financial Times, стартап Quantum Systems из Мюнхена привлек более 1 млрд евро инвестиций.