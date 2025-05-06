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    Когда Никулин бросает гранату, ты понимаешь, что это не пожилой актер в гимнастерке, а реальный фронтовик. Причем не артист с фронтовым опытом, а именно рядовой Некрасов, на которого прет танк. И контуженный Николай Стрельцов совсем не похож на Штирлица.

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    Андрей Полонский Андрей Полонский Россия всегда искала Большой смысл

    Никакие мировые катаклизмы не избавляют нас, в рамках собственных цивилизационных ценностей, от необходимости искать «точку равновесия» между повседневными потребностями людей, Большим смыслом общественной жизни и стратегическими интересами государства.

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    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв День Победы разрушает миф об изоляции России

    «Международная» составляющая празднования Дня Победы уже достигла своей цели. Россия показала, что не находится ни в какой «глубокой изоляции». У нас есть партнеры по всему миру – и мы с удовольствием разделим с ними наш священный день.

    3 комментария
    6 мая 2025, 16:54 • Новости дня

    FT: Инвесторы стали вкладываться в европейские стартапы по производству БПЛА

    Стартапы Quantum Systems и Tekever оценили выше 2 млрд евро на фоне инвестиций

    Tекст: Ирма Каплан

    Два ведущих стартапа, Quantum Systems и Tekever, получили финансирование, превысившее 2 млрд евро, благодаря растущему интересу инвесторов к оборонным технологиям, пишет FT.

    Новые инвесторы устремляются на рынок оборонных или технологий двойного назначения, которые могут использоваться как в гражданских целях, так и на поле боя, пишет Financial Times (FT).

    По данным газеты, крупные вложения в европейские технологические стартапы Quantum Systems и Tekever привлекли внимание зарубежных инвесторов, совокупный объем которых в каждую превысил более чем 1 млрд евро.

    Quantum Systems – из Мюнхена, ее цель – сделать поле боя прозрачным и получать данные воздушной разведки в реальном времени в  каждой части линии фронта, заявил содиректор компании Флориан Зайбель.

    Tekever, основанная в Португалии, привлекла десятки миллионов евро, ее продукция широко использовалась на Украине для разведки и точных ударов.

    По данным Инновационного фонда НАТО и Dealroom, инвестиции в европейские оборонные стартапы выросли на 24% в 2024 году до 5,2 млрд долларов.

    Quantum объединяет аппаратные и программные решения с искусственным интеллектом для автономной воздушной разведки. Компания ожидает удвоения выручки до 200 млн евро и более в этом году и расширяет производство до 4 тыс. беспилотников ежегодно.

    Tekever увеличивает мощности более чем вдвое каждый год и планирует выпустить свыше 200 систем в текущем году, заключила FT.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американское военное командование рассматривает возможность масштабного внедрения дронов в каждый боевой дивизион, что потребует значительных инвестиций.

    При этом новая интеллектуальная система «Солярис НС», разработанная  холдингом «Росэл», входящим в Ростех, способна одновременно обнаруживать и подавлять несанкционированные дроны на частотах от 100 до 6000 МГц, не мешая работе другого оборудования.

    6 мая 2025, 13:18 • Новости дня
    Юшков назвал «запугиванием» заявление Трампа о виновных в подрыве «Северных потоков»
    Юшков назвал «запугиванием» заявление Трампа о виновных в подрыве «Северных потоков»
    @ Chris Kleponis/CNP/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Заявление Дональда Трампа о том, что он способен назвать ответственных за подрыв трубопроводов «Северный поток», может оказаться элементом давления как на Европу, так и на элиту Демпартии. Однако до реального объявления виновных дело вряд ли дойдет, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков.

    «Дональд Трамп – эмоциональный и эпатажный человек. Его заявление по "Северным потокам" вызывает целый ряд вопросов. В частности, непонятно, кого именно готов будет назвать глава Белого дома: исполнителей или заказчиков терактов», – отметил Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ).

    «Если речь пойдет о первых, то американский лидер может "сдать" европейцев или украинцев», – считает собеседник. Причем, признаки причастности Европы к произошедшему веские: например, взрывы произошли в акватории Дании и Швеции, где до этого проходили некие учения.

    «Я допускаю, что могли быть использованы европейские ресурсы для минирования газопроводов. На этом фоне заявление президента США выглядит как элемент давления на европейцев. Не исключено, что таким образом Трамп пытается вынудить их пойти на уступки в рамках торговых сделок», – допустил аналитик.

    Если же речь пойдет о заказчике, то главе Белого дома предстоит раскрыть роль прошлой администрации Соединенных Штатов. По мнению Юшкова, в этом случае цель заявления американского президента – надавить на элиту Демпартии, чтобы что-то «выторговать».

    «То есть Трамп прямо дает понять демократам, что может рассказать об их преступлении. Такое откровение спровоцирует международный скандал. Да, некоторые представители ЕС все равно поддержат теракт. Например, глава МИД Польши Радослав Сикорский уже благодарил США», – рассуждает специалист.

    Но так или иначе, до объявления причастных дело вряд ли дойдет, считает собеседник. «Заявление Трампа – это инструмент давления, вопрос лишь в том, кого запугивает глава Белого дома. Хотя он и не станет никого раскрывать, на самого американского лидера может усилиться поток вопросов – как со стороны журналистов, так и со стороны Москвы», – заключил Юшков.

    Дональд Трамп заявил, что без расследования сможет узнать, кто взорвал «Северные потоки». Журналисты в Белом доме его спросили, рассматривает ли Вашингтон возможность начать расследование произошедшего.

    «Вероятно, если бы я спросил определенных людей, то я бы смог сказать вам [это], не тратя много денег на расследование. Думаю, многие знают, кто это взорвал», – ответил президент США. Трамп также подтвердил, что, как и ранее, отвергает вину России.

    Американский лидер напомнил, что в ходе первого срока пребывания в Белом доме (в 2017-2021 годах) он активно выступал против строительства «Северных потоков». «Однако я был тем, кто «взорвал» его [трубопровод] изначально, потому что я не позволил его построить. А затем, когда пришел Джо Байден, он позволил его построить», – посетовал он.

    Ранее издания Suddeutsche Zeitung, Die Zeit и ARD провели собственные расследования, по результатам которых назвали причастными к подрыву трех сотрудников школы дайвинга Scuba Family в Киеве – Евгения и Светлану Успенских, а также Владимира Журавлева. Федеральная прокуратура Германии выдала ордер на арест последнего, передавало в августе 2024 года агентство РИА «Новости».

    Напомним, ФСБ квалифицировала подрыв «Северных потоков» как акт международного терроризма. Владимир Путин называл «чушью» версию о причастности украинских активистов. По мнению президента России, взрывы такой мощности на такой глубине могут осуществить только специалисты, поддержанные всей мощью государства.

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    6 мая 2025, 07:19 • Новости дня
    Уралвагонзавод отправил в зону СВО новые партии танков Т-72Б3М и Т-90М
    Уралвагонзавод отправил в зону СВО новые партии танков Т-72Б3М и Т-90М
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Перед Днем Победы очередные партии танков Т-72Б3М и Т-90М «Прорыв» были направлены в войска концерном «Уралвагонзавод».

    Пресс-служба предприятия сообщила, что отправление совпало с подготовкой ко Дню Победы, а лично проводить танки на место отправки приехал легендарный Т-34-85, передает ТАСС.

    По информации пресс-службы, за последние три года специалисты Уралвагонзавода внесли порядка 200 изменений в конструкцию танков. Модернизации коснулись их боевых и технических характеристик – была усилена мощь, защищенность и подвижность.

    Среди нововведений отмечаются средства радиоэлектронной борьбы для подавления беспилотников, специальные сетки против FPV-дронов и резиноармированная защита, устанавливаемая на корму башни и моторно-трансмиссионный отсек.

    Представители Уралвагонзавода подчеркнули, что эти танки существенно отличаются от поставлявшихся до начала спецоперации на Украине.

    Ранее УВЗ сообщил о появлении дронов и РЛС на танках будущего. В частности, танки будущего могут быть оснащены новыми оптическими системами, штатными РЛС и беспилотниками, запускаемыми с борта.

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    5 мая 2025, 19:29 • Видео
    В Германии меняется власть. Что дальше?

    Во вторник Германия должна получить новое правительство во главе с Фридрихом Мерцем – политиком, которому везет как утопленнику. Утащит ли он Германию на дно вместе с собой?

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    6 мая 2025, 09:47 • Новости дня
    ЕС подготовил «дорожную карту» отказа от газовых сделок с Россией
    ЕС подготовил «дорожную карту» отказа от газовых сделок с Россией
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Европейский союз готовит публикацию плана по прекращению импорта российского газа и постепенному отказу от действующих контрактов до конца 2027 года, среди его положений – запрет новых сделок и спотовых контрактов.

    Европейский союз во вторник представит план запрета новых газовых сделок с Россией до конца года и поэтапного расторжения существующих контрактов с Москвой к концу 2027 года, передает Reuters со ссылкой на трех чиновников ЕС.

    «По их словам, дорожная карта будет включать предложение в июне запретить новые сделки по импорту российского газа и спотовые контракты к концу 2025 года», – сказано в сообщении.

    Дорожная карта также будет включать обязательство внести юридическое предложение о запрете импорта российского газа и сжиженного природного газа по действующим контрактам к концу 2027 года. При этом информаторы уточнили, что эти сведения могут измениться.

    Как писала днем ранее газета ВЗГЛЯД, юристы указали на тщетность попыток ЕС отделаться от российских газовых обязательств и объяснили, почему их планы не законны.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД разбиралась, как Европа угрожает любому российскому газу.


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    6 мая 2025, 02:29 • Новости дня
    Шойгу заявил о запуске НАТО и ЕС программ для подготовки войны с Россией
    Шойгу заявил о запуске НАТО и ЕС программ для подготовки войны с Россией
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    В НАТО и Евросоюзе запущены программы по подготовке коллективного Запада к прямому военному конфликту с Россией, заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу.

    «Параллельно подстрекаемые и опекаемые Лондоном и Парижем европейские элиты продолжают отмечаться крикливыми заявлениями о необходимости нанесения стратегического поражения России», – заявил Шойгу в статье, опубликованной в «Российской газете».

    Он подчеркнул, что «под аккомпанемент этой назойливой шумихи в НАТО и Евросоюзе запущены программы, нацеленные на приготовления коллективного Запада к прямому военному конфликту с Россией».

    Шойгу отметил, что эти шаги объясняются «русофобскими» тезисами в стиле «геббельсовской пропаганды». По его словам, в сложившихся условиях возрастает роль Совета безопасности России – «единственного органа, которым в соответствии с Конституцией России лично руководит президент», передает ТАСС.

    Секретарь Совбеза подчеркнул, что Россия обязана сделать все для разгрома нацизма и не допустить изменений мировой карты по сценарию глобалистов. Он добавил, что страна активно развивает национальную оборону на фоне гибридной войны со стороны Запада, а безопасность России напрямую связана с экономикой и научно-техническим развитием.

    По словам Шойгу, западные спецслужбы ведут масштабную подрывную деятельность против России, стремясь добиться ее стратегического поражения. Он также отметил, что ход специальной военной операции на Украине существенно изменил глобальный баланс сил. Вопрос о вступлении Украины в НАТО, по словам Шойгу, временно остался в стороне после прихода к власти новой администрации США, но полностью не снят с повестки Запада.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, помимо концентрации войск в странах Прибалтики, НАТО обратило дополнительное внимание на южное направление – Румынию и украинское побережье Черного моря. Под предлогом защиты от «российской угрозы» проводятся мероприятия, облегчающие применение крупных группировок войск на данном участке.

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    6 мая 2025, 15:22 • Новости дня
    Захарова сравнила ЕС с Третьим рейхом

    Захарова сравнила ремилитаризацию ЕС с подготовкой к войне Третьего рейха

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Евросоюз проводит политику ремилитаризации и подготовки к войне, как это делал в свое время Третий рейх.

    На брифинге Захарова подчеркнула, что европейские страны открыто называют Россию врагом и действуют в логике эскалации, передает ТАСС. Дипломат выразила мнение, что европейские политики игнорируют уроки прошлого.

    «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – сказала Захарова.

    Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что практически вся Европа ведет войну против России и вновь сплотилась под знаменами нацизма, поддерживая режим Владимира Зеленского на Украине.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что сейчас между Россией и Европой нет совпадающих позиций, поскольку европейские страны предпочитают войну переговорам.

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    6 мая 2025, 08:24 • Новости дня
    Украинские военнопленные пообещали мстить за принудительную мобилизацию

    Украинские пленные пригрозили после обмена отомстить сотрудникам ТЦК

    Tекст: Ирма Каплан

    Большинство украинских военнопленных рассказали о желании расправиться с работниками военкоматов, причастными к их насильственной мобилизации.

    Большинство украинских военнопленных признаются, что мобилизованы насильно, и после обмена готовы мстить сотрудникам территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата), передает ТАСС со ссылкой на представителя российских силовых структур.

    Он рассказал, что военнопленные в грубых и матерных выражениях высказываются о тех, кто их мобилизовал. Некоторые нашли домашние адреса «людоловов» и без стеснения заявляют, что в случае обмена придут «в гости» к работникам бывших военкоматов.

    Представитель силовых структур добавил, что пленные испытывают ненависть к Владимиру Зеленскому и действующей власти в Киеве, а об их желании воевать говорит тот факт, что в  начале мая на сумском направлении группа бойцов Вооруженных сил Украины добровольно сдалась в плен российским военным.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, главу ТЦК с Западной Украины Юрия Ковалюка, заявлявшего, что тот не отпустит служить сына в армию, отправили служить в ВСУ.

    До этого в одном из киевских ТЦК мобилизованных украинцев начали привязывать к кроватям, чтобы пресечь возможные побеги. В помощь военкомам датские власти отправили на Украину автомобили для военкоматов с датчиками слежения за включенными мобильными телефонами.

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    6 мая 2025, 09:04 • Новости дня
    Российские бойцы за две минуты захватили позиции ВСУ

    Два бойца ВС России за две минуты отвоевали позицию и взяли пленных ВСУ

    Tекст: Ирма Каплан

    В окрестностях села Комар двое российских бойцов в ходе штурма позиций ВСУ взяли пленных менее чем за две минуты, применив гранаты для захвата рубежа, рассказал один из военнопленных.

    Двое российских военнослужащих атаковали позиции на юге ДНР в районе села Комар. Их  штурм продолжался не более двух минут: бойцы ВС России поочередно бросили две гранаты и заставили украинских военных сдаться, рассказал один из пленных солдат 23-й отдельной механизированной бригады ВСУ Иван Бобрушко.

    По его словам, солдаты ВСУ сидели и разговаривали, когда к ним заскочили и стали стрелять. Они попрятались кто куда, по углам, а российский военный кинул одну гранату, потом вторую и крикнул, мол, сдавайтесь или умрете.

    «Мы сказали, что сдаемся. Вот так мы и сдались сразу. Штурм наших позиций занял не более двух минут», – приводит ТАСС слова военнопленного.

    По словам Бобрушко, его группа вечером того же дня планировала дезертировать, был готов даже маршрут отхода, однако не успела.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российские подразделения провели наступление у Макеевки и форсировали реку Текуч, заняв стратегически важные рубежи в этом районе.

    Кроме того, группа эвакуации бригады «Русь» на протяжении трех часов несла жительницу на носилках из Часова Яра, двое бойцов обеспечивали прикрытие от возможных атак дронов.

    До этого газета ВЗГЛЯД разбиралась, как разгром ВСУ в Курской области отразится на всей линии боевого соприкосновения.

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    6 мая 2025, 09:42 • Новости дня
    В Ростехе назвали российские танки лучшими в мире

    Tекст: Александра Юдина

    Российские танки Т-90М, Т-72Б3М и Т-80БВМ названы лучшими серийными танками в мире, заявил первый заместитель гендиректора «Ростеха» Владимир Артяков.

    По его словам, эти машины максимально приспособлены к современным условиям боя, а их характеристики превосходят аналоги других стран, передает ТАСС.

    Артяков отметил, что это стало возможным благодаря слаженной работе сотрудников предприятий, входящих в Ростех, включая инженеров, разработчиков и промышленные коллективы.

    Он подчеркнул, что концерн «Уралвагонзавод» регулярно передает российской армии новые партии танков Т-72Б3М и Т-90М «Прорыв».

    По словам Артякова, в компании выстроена уникальная гибкая система производства и модернизации бронетехники, позволяющая оперативно увеличивать выпуск сложной техники и быстро вносить необходимые изменения с учетом боевого опыта. Такая система, как заверил он, остается единственной в мире.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, перед Днем Победы очередные партии танков Т-72Б3М и Т-90М «Прорыв» были направлены в войска концерном «Уралвагонзавод».

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    6 мая 2025, 12:55 • Новости дня
    Цена газа для домохозяйств в ЕС достигла исторического максимума

    Tекст: Александра Юдина

    Средняя стоимость газа для бытовых потребителей в странах Евросоюза во второй половине 2024 года установила абсолютный рекорд, превысив прежние значения, следует из данных Евростата.

    В обозначенный период цена газа выросла до 0,1233 евро за кВт-ч, передает ТАСС.

    Это стало самым высоким значением за все время ведения статистики в Евросоюзе.

    Доля налогов в цене достигла 30%, что объясняется сокращением масштабов государственной поддержки, введенной многими странами ЕС в 2022 году из-за роста стоимости энергоносителей.

    Максимальные тарифы для домохозяйств были зафиксированы в Швеции (0,1893 евро за кВт-ч), Нидерландах (0,1671 евро) и Италии (0,1586 евро). Наименьшие показатели отмечались в Венгрии (0,032 евро), Хорватии (0,046 евро) и Румынии (0,054 евро).

    В результате стоимость газа для бытовых потребителей в Швеции оказалась в шесть раз выше, чем в Венгрии, и на 54% превысила средний уровень по всему Евросоюзу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, запасы газа в подземных хранилищах Европы снизились до 37% впервые за три года, Газпром заявил о риске их полного опустошения при сохранении нынешних темпов отбора, а стоимость газа в Европе в феврале выросла на 5%.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД разбиралась, как Европа угрожает любому российскому газу.

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    6 мая 2025, 08:08 • Новости дня
    Крупный пожар вспыхнул в аэропорту Порт-Судана после атаки дронов

    Пожар в в аэропорту Порт-Судана начался после обстрела топливных хранилищ дронами

    Tекст: Ирма Каплан

    На территории международного аэропорта Порт-Судана произошел пожар из-за взрыва в топливных хранилищах после атаки беспилотников, сообщил телеканал Al-Jazeera.

    Пожар вспыхнул в аэропорту Порт-Судана после обстрела топливных хранилищ беспилотником, предположительно Сил быстрого реагирования (RSF), сообщает телеканал Al-Jazeera.

    «Беспилотник обстрелял топливные хранилища на территории аэропорта, что привело к взрыву и пожару», – сообщили источники.

    Очевидцы рассказали о многочисленных взрывах. В окрестностях главного морского порта Судана, где нашли убежище сотни тысяч перемещенных лиц, можно видеть темные столбы дыма.

    Обострение конфликта между армией Судана и Силами быстрого реагирования началось 4 мая, когда беспилотники нанесли удар по военной базе в Порт-Судане, расположенной рядом с единственным функционирующим международным аэропортом страны, после чего в понедельник, 5 мая, были нанесены удары по складам горючего в городе. В обоих случаях военные источники обвинили RSF. Конфликт между армией Судана и RSF длится с апреля 2023 года из-за разногласий по поводу перехода к гражданскому правительству.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Москва выступила за немедленное прекращение боевых действий в Судане и призывает к запуску межсуданского диалога без внешнего вмешательства, сообщили в МИД.

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    6 мая 2025, 16:07 • Новости дня
    Орбан назвал Украину дополнительной обузой для ЕС в случае ее принятия

    Орбан: Украина – это не дополнительная ценность, это обуза для ЕС

    Орбан назвал Украину дополнительной обузой для ЕС в случае ее принятия
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Ирма Каплан

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отреагировал на реплику немецкого политика Манфреда Вебера, призвавшего дружить и поддерживать друг друга в Евросоюзе, в том числе по отношению к потенциальным странам-участницам.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обратил внимание на реплики немецкого политика и лидера Европейской народной партии в Европарламенте Манфреда Вебера, который заявил о том, что венгры пользуются поддержкой ЕС много лет, в том числе благодаря украинцам.

    Орбан в ответ и написал свои соображения немцу в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ). Он напомнил, что Венгрия была принята в Европейский союз, потому что несла пользу государствам-членам. Это была выгодная сделка, в том числе для Германии.

    «Присоединение Украины – это не очень хорошая сделка. Украина – это не дополнительная ценность, это обуза», – написал Орбан.

    Венгерский премьер назвал огромной ошибкой отправку на Украину европейских денег вместо того, чтобы использовать их для укрепления европейской экономики, переживающей не лучшие времена.

    «Европейским лидерам уже пора начать представлять интересы своих, европейских народов, герр Вебер», – резюмировал пост Орбан.

    Утром во вторник Манфред Вебер провел пресс-конференцию, на которой высказывался о непременной и необходимой поддержке Украины, важности дружелюбия между странами ЕС, сообщил портал Mandiner.

    «Венгры пользуются поддержкой ЕС в течение 20 лет, в том числе и благодаря украинцам. Украина находится в неплохом положении. <...> Я надеюсь, что Венгрия и венгерское правительство понимают, что в конечном счете для нас будет лучше сотрудничать в рамках ЕС, если мы будем друзьями», – сказал немецкий политик, намекая на регулярный голос Венгрии против инициатив ЕС в адрес Украины.

    Как писала днем ранее газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Орбан сообщил, что был вынужден вступить в открытый конфликт с Владимиром Зеленским, после того как услышал от него угрозу.

    В конце апреля Орбан высказался за отказ от военного пути в урегулировании ситуации на Украине, подчеркнув необходимость перехода к мирным инициативам. Кроме того, он заявил, что Зеленский вел себя неподобающе на саммите ЕС, как будто Украина уже в составе Евросоюза.

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    6 мая 2025, 14:26 • Новости дня
    Axios: Киностудии заявили об опасности обрушения бизнеса из-за пошлин Трампа

    Tекст: Ирма Каплан

    Администрация США рассматривает возможность 100-процентных пошлин на зарубежные фильмы, чтобы защитить голливудские студии от иностранной конкуренции, но студии считают, что тарифы президента Трампа отправят кинобизнес в штопор, пишет Axios.

    Намерение президента США Дональда Трампа ввести 100-процентные пошлины на импорт фильмов может повлечь за собой ответные действия на международных рынках, где американские киностудии получают большую часть кассовых сборов, отметили представители кинобизнеса в беседе с порталом Axios.

    США являются крупнейшим экспортером фильмов в мире, а стоимость экспорта в три раза превышает стоимость импорта, согласно данным американской Ассоциации кинокомпаний (MPA).

    Киностудии США обычно обеспечивают большую часть мировых кассовых сборов. Большая часть их доходов поступает от распространения за пределами США, поэтому любые ответные пошлины на экспорт фильмов из США будут катастрофическими для Голливуда.

    «Окончательных решений по тарифам на фильмы нет, но администрация изучает все варианты выполнения директивы президента Трампа по защите национальной и экономической безопасности, одновременно делая Голливуд снова великим», – сказал Axios представитель Белого дома Куш Десаи.

    Несмотря на то, что в Белом доме пока «изучают варианты» сотворения Голливуда снова великим, через океан, в Европе кинобизнес совсем не желает участвовать в американо-европейских экономических спорах.

    «Мы не желаем участвовать в переговорах по тарифам между европейцами и американцами. Всегда существует риск того, что культура отойдет на второй план в сравнении с законодательством ЕС о цифровых технологиях, например», – сказала Euronews глава  ассоциации кинопродюсеров Eurocinema Жюльетт Приссар.

    Она опасается, что законодательство ЕС об аудиовизуальной продукции может иметь меньшую ценность в глазах Европейской комиссии, чем другие своды законов. Это вызывает опасения о готовности исполнительной власти ЕС пожертвовать им ради сделки с США по прекращению торговой войны.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент США поручил министерству торговли немедленно начать повышение пошлин на зарубежные фильмы, подчеркнув угрозу национальной безопасности страны, причем американская администрация намерена ввести 100-процентные таможенные пошлины на иностранную кинематографическую продукцию.

    При этом в апреле Государственное управление по делам кинематографии Китая объявило о сокращении доли импорта американских фильмов в страну.

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    6 мая 2025, 11:51 • Новости дня
    Минобороны получило партию гусеничных роботов «Депеша»

    Tекст: Ольга Иванова

    Холдинг «Высокоточные комплексы», входящий в Ростех, передал армии России новую партию многофункциональных управляемых гусеничных комплексов, предназначенных для перевозки грузов.

    Холдинг «Высокоточные комплексы» поставил Минобороны России партию многофункциональных управляемых роботизированных комплексов «Депеша» на гусеничном шасси, передает ТАСС. Управляемая платформа может развивать скорость до 15 км/ч и перевозить грузы массой до 100 кг. Комплекс произведен из легких и прочных материалов, что позволяет ему быть маневренным и преодолевать различные препятствия.

    Отмечается, что за счет компактных размеров «Депешу» возможно транспортировать в багажнике внедорожника или пикапа. Управление осуществляется с помощью пульта, а изображение с камеры передается на VR-очки или монитор оператора.

    В холдинге сообщили: «Для обеспечения помехоустойчивой передачи данных робототехническая платформа может оснащаться проводной оптоволоконной линией связи, при этом все основные технические характеристики «Депеши» сохраняются».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, холдинг «Высокоточные комплексы» завершил тестирование ракеты «Булат» для ПТРК , а также боевой модуль «Бережок», разработанный этим холдингом, прошел испытания против безэкипажных катеров. В 2025 году «Высокоточные комплексы» поставили ракеты для ОТРК «Искандер-М».

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    6 мая 2025, 08:39 • Новости дня
    Бойцы бригады «Русь» эвакуировали на носилках мирную жительницу из Часова Яра

    Группа бойцов бригады «Русь» три часа несла на носилках мирную жительницу из Часова Яра

    Tекст: Ирма Каплан

    Группа эвакуации бригады «Русь» на протяжении трех часов несла жительницу на носилках из Часова Яра, двое бойцов обеспечивали прикрытие от возможных атак дронов.

    Бойцы добровольческого корпуса «Русь» из Южной группировки войск в течение нескольких часов эвакуировали мирную жительницу из Часова Яра на носилках. Военнослужащие несли носилки вчетвером, еще двое обеспечивали прикрытие, передает ТАСС.

    «Женщину вытаскивали из Часова Яра. И мы от определенной точки ее забрали и эвакуировали. Часа три несли ее на носилках вчетвером, периодически менялись», – рассказал один из бойцов.

    Пока четверо бойцов транспортировали женщину, еще двое обеспечивали прикрытие. Во время эвакуации маршрут прошли спокойно, инцидентов не было.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в Часовом Яре украинские военные принуждали двух детей пройти через позиции бригады «Русь», чтобы выманить российских бойцов и обнаружить с воздуха беспилотниками.


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    6 мая 2025, 14:34 • Новости дня
    Названа дата четвертого раунда переговоров США и Ирана

    Стало известно, что четвертый раунд переговоров по ядерной программе пройдет в Омане

    Tекст: Евгения Караваева

    В оманской столице намечена новая встреча представителей США и Ирана для обсуждения иранской ядерной программы, дата назначена на 11 мая.

    Четвертый раунд непрямых переговоров между Ираном и США по вопросам иранской ядерной программы состоится в Маскате 11 мая, передает РИА «Новости» со ссылкой на иранское агентство Nour News.

    По данным источника агентства, встреча назначена на 21 ордибехешта по иранскому календарю, что соответствует воскресенью 11 мая.

    Переговоры проходят в непрямом формате и касаются ключевых аспектов иранской ядерной программы. Ожидается, что стороны обсудят шаги по снижению напряженности и возможные договоренности в рамках существующих международных соглашений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран провел успешное испытание ракеты дальнего радиуса действия. МИД Ирана назвал заявления США препятствием для заключения новой ядерной сделки. Президент России Владимир Путин и избранный президент Ирана Масуд Пезешкиан обсудили перспективы переговоров по иранской ядерной сделке.

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