Ростех представил систему защиты от дронов «Солярис НС»

Tекст: Дмитрий Зубарев

Разработку инновационной системы представил холдинг «Росэл», входящий в Ростех, сообщает ТАСС. Комплекс способен не только обнаруживать дроны, но и точно подавлять их каналы управления, предотвращая попытки смены частоты для ухода из зоны воздействия. При этом остальное оборудование, использующее радиоэфир, продолжает работать без помех.

Модернизированный комплекс «Солярис НС» был создан концерном «Созвездие» и сочетает функции двух предыдущих систем: «Солярис-О» для обнаружения и «Солярис-Н» для подавления БПЛА. Новый вариант включает размещенные на четырехметровой мачте передатчики помех и обнаружители, которые могут устанавливаться на земле, крышах зданий или стационарных вышках.

Система способна одновременно выявлять и нейтрализовать до трех беспилотников по трем независимым каналам в диапазоне частот от 100 до 6 000 мегагерц. В состав комплекса входят девять независимых передатчиков помех, которые поочередно включают режимы прицельной и заградительной работы, не позволяя дронам уйти из зоны блокировки. Особенностью «Солярис-НС» является сочетание технологий обнаружения и точечного формирования помех.

Генеральный директор концерна «Созвездие» Борис Мовтян заявил: «Объединяя в себе передовые решения в области обнаружения и подавления БПЛА, система обеспечивает надежную защиту критически важных объектов от любых современных угроз с воздуха».

Испытания опытного образца завершаются, после чего планируется запуск серийного производства. Несколько комплексов «Солярис-НС» могут работать совместно, обеспечивая полную охрану территории.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Ростех повысил эффективность работы комплексов «Панцирь» за счет внедрения новых цифровых решений, Ростех также внедрил IT-систему поддержки авиадвигателей для самолетов МС-21 и SJ-100, а кроме того, Ростех разработал искусственный интеллект для прогнозирования природных катастроф.