  • Новость часаСистема ПВО за ночь сбила 34 украинских беспилотника над пятью регионами России
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    Госдеп пригрозил выходом США из переговоров по Украине
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    Сергей Худиев Сергей Худиев Большинство христиан никогда не читало Библию

    Атеисты, пишущие о Библии: «еврейские сказки», демонстрируют не неверие, а невежество. Библия задает определенный взгляд на реальность, который, нравится нам это или нет, формирует сам воздух, которым мы дышим, и язык, которым мы говорим. Поэтому так важно знать, о чем эта книга.

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    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Зачем корейцам наша СВО

    Если весь XX век американцы сдерживали этот конфликт по 38-й параллели, то прямо сейчас он размораживается, и перспектива войны между Северной и Южной Кореей станет неизбежностью. При этом агрессором, скорее всего, выступит именно Южная Корея.

    3 комментария
    Андрей Полонский Андрей Полонский Чем Россия важна для католиков

    На предстоящих выборах нового понтифика русско-украинская тема будет хоть и не главной (главным будет противостояние традиционалистов и либералов), но все равно очень существенной.

    5 комментариев
    30 апреля 2025, 08:37 • Новости дня

    Ростех представил систему защиты от дронов «Солярис НС»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Новая интеллектуальная система «Солярис НС» способна одновременно обнаруживать и подавлять несанкционированные дроны на частотах от 100 до 6000 МГц, не мешая работе другого оборудования, сообщили в Ростехе.

    Разработку инновационной системы представил холдинг «Росэл», входящий в Ростех, сообщает ТАСС. Комплекс способен не только обнаруживать дроны, но и точно подавлять их каналы управления, предотвращая попытки смены частоты для ухода из зоны воздействия. При этом остальное оборудование, использующее радиоэфир, продолжает работать без помех.

    Модернизированный комплекс «Солярис НС» был создан концерном «Созвездие» и сочетает функции двух предыдущих систем: «Солярис-О» для обнаружения и «Солярис-Н» для подавления БПЛА. Новый вариант включает размещенные на четырехметровой мачте передатчики помех и обнаружители, которые могут устанавливаться на земле, крышах зданий или стационарных вышках.

    Система способна одновременно выявлять и нейтрализовать до трех беспилотников по трем независимым каналам в диапазоне частот от 100 до 6 000 мегагерц. В состав комплекса входят девять независимых передатчиков помех, которые поочередно включают режимы прицельной и заградительной работы, не позволяя дронам уйти из зоны блокировки. Особенностью «Солярис-НС» является сочетание технологий обнаружения и точечного формирования помех.

    Генеральный директор концерна «Созвездие» Борис Мовтян заявил: «Объединяя в себе передовые решения в области обнаружения и подавления БПЛА, система обеспечивает надежную защиту критически важных объектов от любых современных угроз с воздуха».

    Испытания опытного образца завершаются, после чего планируется запуск серийного производства. Несколько комплексов «Солярис-НС» могут работать совместно, обеспечивая полную охрану территории.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Ростех повысил эффективность работы комплексов «Панцирь» за счет внедрения новых цифровых решений, Ростех также внедрил IT-систему поддержки авиадвигателей для самолетов МС-21 и SJ-100, а кроме того, Ростех разработал искусственный интеллект для прогнозирования природных катастроф.

    29 апреля 2025, 12:36 • Новости дня
    Военный эксперт объяснил решение Индии заменить МиГ-29К французскими Rafale

    Военный эксперт Шурыгин: Индия меняет МиГ-29К на французские Rafale по трем причинам

    Военный эксперт объяснил решение Индии заменить МиГ-29К французскими Rafale
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Решение Нью-Дели заменить МиГ-29К/КУБ истребителями Rafale не скажется на военно-техническом сотрудничестве Индии и России. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал военный эксперт Владислав Шурыгин. Он объяснил закупку Индией французских машин тремя причинами.

    «Решение индийского руководства заменить самолеты МиГ-29К/КУБ французскими Rafale связано с тремя факторами», – считает военный эксперт Владислав Шурыгин. Первый – политика Нью-Дели по диверсификации поставщиков вооружений и военной техники.

    «Индия ориентирована на российский рынок, но последние 15 лет власти стараются проводить свой курс таким образом, чтобы не зависеть только от одной страны-производителя. В сфере истребительной авиации они – помимо Москвы – сотрудничают с Парижем и другими государствами», – уточнил собеседник.

    На этом фоне он указал на призывы США к Индии закупать F-35. Однако, как отметил Шурыгин, американский самолет – «очень дорогой и крайне переоцененный». Отсюда вытекает второй фактор, почему индийское руководство заменяет «МиГи» на Rafale – доступность истребителей. «Французская машина достаточно «возрастная», и она, что называется, по карману Дели», – пояснил эксперт.

    Наконец, третий фактор – опасение вторичных санкций: «Поскольку на сегодняшний день Москва находится под всевозможными рестрикциями, то, возможно, Индия просто опасается закупать российскую технику». По его оценкам, в связи с нынешней сделкой между Нью-Дели и Парижем не возникнет каких-либо последствий для военно-технического сотрудничества Индии и России.

    «Говорить о том, что индийские власти откажутся от нашего оружия или истребителей, – это ерунда. Первоочередная задача России в настоящее время – насыщать свои Вооруженные силы новой техникой. А поставки за границу, я думаю, начнут восстанавливаться и активизироваться после окончания спецоперации», – заключил Шурыгин.

    Ранее правительство Индии заключило с Францией контракт на поставку 26 истребителей Rafale-M и Rafale-D. Как сообщило минобороны республики, сумма сделки составила 630 млрд индийских рупий (более 7,4 млрд долларов).

    Ожидается, что разработанные французской компанией Dassault Aviation самолеты заменят палубные истребители МиГ-29K и МиГ-29KУБ, которые базируются на индийских авианосцах Vikramaditya и Vikrant. Замену им Индия начала искать на фоне «приближающихся сроков их вывода из эксплуатации», пишет The Hindu.

    Как уточнило индийское военное ведомство, из 26 самолетов 22 представляют собой палубные одноместные боевые Rafale-M, а еще четыре – это двухместные тренировочные Rafale-D. Истребители будут поставлять с 2028 по 2030 год, а экипаж пройдет обучение во Франции и Индии. Сейчас в стране уже эксплуатируют 36 самолетов Rafale, приобретенных у Парижа в 2016 году.

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    29 апреля 2025, 06:38 • Новости дня
    Греция сообщила о требовании США о передаче ЗРК Patriot Украине
    Греция сообщила о требовании США о передаче ЗРК Patriot Украине
    @ imago stock&people/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Греческие власти столкнулись с усиленным давлением Вашингтона по вопросу передачи Киеву ЗРК Patriot, размещенных сейчас в Саудовской Аравии, пишет Kathimerini.

    По данным издания, США аргументируют свою позицию тем, что в связи с возможным сокращением американской поддержки Киева европейские страны должны взять на себя большую ответственность за военную помощь Украине, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что Афины, формирующие собственную систему противовоздушной обороны, не могут отказаться от столь ценных систем вооружения.

    Газета подчеркивает, что греческие власти пытаются лавировать между изменившейся позицией Вашингтона и необходимостью сохранить важные элементы национальной безопасности.

    Помимо ЗРК Patriot, США также добиваются от Греции участия греческого фрегата в операции против хуситов в Аденском заливе.

    Источник отмечает, что Афинам сложнее отказать по этому вопросу, поскольку эта миссия призвана обеспечивать безопасность торгового судоходства, что имеет стратегическое значение для греческой экономики.

    Ранее греческий портал Pronews сообщил, что Греция может передать Украине системы Patriot, если США предоставят финансовую компенсацию и гарантии безопасности от Турции. Однако это заявление опровергло правительством.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия предлагала укреплять взаимодействие с Грецией в рамках Совета Безопасности ООН, что подчеркнуло значимость совместной работы для обеспечения международной безопасности.

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    29 апреля 2025, 20:10 • Видео
    Чем Трамп похож на Ельцина

    Президент США Дональд Трамп преодолел важный рубеж в 100 дней президентства. Теперь традиционное для США политическое перемирие закончено, удары посыплются со всех сторон, а отбивать их нечем – успехов у Трампа нет.

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    27 апреля 2025, 22:02 • Новости дня
    Украина и США исключили возврат финансовой помощи из соглашения по недрам

    Tекст: Денис Тельманов

    Киев согласовал с Вашингтоном исключение ранее предоставленной американской финансовой помощи из долговых обязательств нового соглашения по недрам.

    Как передает РИА «Новости», премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил о достигнутых договоренностях с министром финансов США Скоттом Бессентом по соглашению о недрах. По его словам, американская помощь, предоставленная до подписания договора, не будет учитываться как долг по новому документу.

    Шмыгаль подчеркнул, что украинская сторона обозначила свои «красные линии», соглашение должно соответствовать европейским обязательствам Украины и не противоречить ее законодательству. Также премьер отметил, что документ подлежит ратификации Верховной радой.

    Он добавил, что Киев уже располагает подтвержденными доходами в размере 50 млрд долларов от замороженных российских активов и предложил ввести специальную пошлину на импорт товаров из России, которая пойдет в фонд восстановления Украины.

    Ранее украинские СМИ утверждали, что проект соглашения с США предусматривал возврат всех средств, полученных Киевом в качестве помощи, и пересекал ранее согласованные «красные линии», затрагивая вопросы суверенитета и планов по вступлению в ЕС.

    В феврале подписание сделки по редкоземельным металлам сорвалось: во время визита Владимира Зеленского в Вашингтон президент США Дональд Трамп публично выразил недовольство украинским лидером, а вице-президент Джей Ди Вэнс назвал его неблагодарным агитатором за демократов. После перепалки Зеленского попросили покинуть Белый дом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, администрация США решила не вводить дополнительные санкции против России, рассчитывая на успех дипломатических попыток урегулировать конфликт на Украине, президент США пытался реализовать свой план урегулирования украинского конфликта, но вновь столкнулся с противодействием лидера киевского режима, а глава американского государства Дональд Трамп заявил, что вопрос о выходе США из переговоров по урегулированию на Украине стоит рассмотреть через две недели.

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    28 апреля 2025, 03:07 • Новости дня
    Ким Чен Ын назвал героями бойцов КНДР в Курской области
    Ким Чен Ын назвал героями бойцов КНДР в Курской области
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Лидер КНДР отметил самоотверженность военных страны, участвовавших в совместной с Россией операции по освобождению Курской области, и анонсировал установку памятника.

    Заявление Ким Чен Ына о героизме бойцов КНДР, участвовавших в освобождении Курской области от украинских формирований, опубликовало Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), передает ТАСС.

    Лидер республики подчеркнул, что эти военные боролись за справедливость и стали «представителями чести Родины». Он отметил: «Все они, кто боролся за справедливость, – герои и представители чести Родины».

    В Центральном военном комитете Трудовой партии Кореи сообщили, что бойцы КНДР проявили массовый героизм и высокий боевой дух, внеся важный вклад в уничтожение неонацистских сил Украины и освобождение российской территории. В комитете добавили, что завершение операции подтвердило стратегический союз между двумя странами.

    ЦТАК уточнило, что Ким Чен Ын расценил участие КНДР как священную миссию для укрепления дружбы с Россией и защиты чести своей страны. По его решению, ситуация соответствовала статье 4 Договора о стратегическом партнерстве, и он приказал армейским подразделениям «разгромить и уничтожить украинских неонацистских захватчиков» совместно с российскими военными.

    Также Ким Чен Ын сообщил о намерении в ближайшее время установить памятник корейским бойцам, участвовавшим в операции, в Пхеньяне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, КНДР направила войска в Россию согласно действующему соглашению о стратегическом партнерстве между двумя странами, бойцы КНДР зарекомендовали себя в боях в российском приграничье, но не будут продолжать участие в боевых действиях на территории ДНР, а военно-морской флот КНДР недавно пополнился новым эсминцем класса «Чвэ Хен».

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    28 апреля 2025, 01:56 • Новости дня
    Лавров и Рубио обсудили украинский кризис в телефонном разговоре

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр иностранных дел России и госсекретарь США провели телефонные переговоры, основное внимание в которых было уделено украинскому кризису и перспективам диалога.

    Как сообщает РИА «Новости», телефонный разговор между Сергеем Лавровым и Марко Рубио состоялся 27 апреля. В ходе беседы дипломаты продолжили обмен мнениями по ключевым аспектам российско-американского политического диалога, который в последнее время заметно активизировался.

    Главной темой обсуждения стала ситуация вокруг украинского кризиса. В МИД РФ подчеркнули, что стороны уделили особое внимание предпосылкам к началу переговоров для согласования надежного и долгосрочного мира.

    Обсуждение проходило в развитие встречи президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, состоявшейся 25 апреля. Помимо украинского вопроса, министр и госсекретарь также затронули ряд других международных проблем. В МИД сообщили, что стороны условились поддерживать контакты на всех уровнях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США пытаются сместить акцент с обсуждения украинского кризиса в пользу двусторонних контактов Москвы и Вашингтона, Эксперты считают, что в Белом доме устали от стремлений Европы подорвать попытки мирного урегулирования конфликта на Украине.

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    29 апреля 2025, 22:13 • Новости дня
    Трамп назвал Россию намного большей военной силой, чем Украину

    Трамп заявил о значительном превосходстве России над Украиной в военной сфере

    Трамп назвал Россию намного большей военной силой, чем Украину
    @ Jim LoScalzo/CNP/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США подчеркнул крупное военное превосходство России по сравнению с Украиной и выразил стремление завершить конфликт.

    Россия представляет собой очень большую военную силу, в отличие от Украины, заявил президент США Дональд Трамп в интервью журналисту Гленну Беку, передает РИА «Новости».

    «Россия является очень большой военной силой, а Украина – нет», – отметил Трамп.

    Он добавил, что пытается завершить конфликт на Украине, назвав его «очень плохим», и подчеркнул: «И я в действительности заканчиваю его».

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин подтвердил готовность российской стороны к переговорам с Украиной без предварительных условий на встрече с представителем президента США Стивом Уиткоффом.

    Кроме того, Кремль объявил о перемирии по случаю 80-летия Победы – с 7 по 10 мая будут остановлены все боевые действия. По словам Пескова, Москва пока не получила ответа от украинской стороны по поводу присоединения к перемирию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп не исключил возможность поддержки Украины в конфликте с Россией, при этом отметив разногласия с Владимиром Зеленским, а также подчеркнул, что предпринимает более серьезные меры давления на Москву по урегулированию ситуации на Украине, чем это известно общественности, и заявил, что Украину ждет разгром, но он пытается ее спасти.

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    29 апреля 2025, 22:18 • Новости дня
    Трамп признался, что ему проще общаться с Путиным, чем с Зеленским

    Трамп заявил о большей легкости взаимодействия с Путиным по сравнению с Зеленским

    Трамп признался, что ему проще общаться с Путиным, чем с Зеленским
    @ Jim LoScalzo/CNP/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    В интервью американскому журналисту Дональд Трамп отметил, что российский президент Владимир Путин оказался для него более удобным партнером, чем Владимир Зеленский.

    Президент США Дональд Трамп признался, что ему было проще вести дела с российским президентом Владимиром Путиным, чем с Владимиром Зеленским, передает РИА «Новости».

    В интервью Гленну Беку Трамп заявил: «Я думаю, он готов заключить сделку, и я бы сказал, что до сих пор с ним проще иметь дело, чем с Зеленским».

    Кроме того, Трамп раскритиковал Зеленского за поведение во время визита в Белый дом, когда украинский лидер, по его словам, начал повышать голос, требуя больше помощи в сфере безопасности.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин подтвердил готовность к переговорам с Украиной без предварительных условий. Кроме того, Россия объявила перемирие в честь 80-летия Победы, однако, по данным Кремля, Киев пока не отреагировал на это предложение.

    В феврале Трамп резко отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал на подписание соглашения по украинским недрам, потребовав согласиться на прекращение огня и прекратить критику в адрес Путина.

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс охарактеризовал Зеленского как неблагодарного агитатора, после чего украинскую делегацию попросили покинуть Белый дом. Позже Зеленский выразил сожаление о случившемся и заявил о готовности к переговорам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил, что Украину ждет разгром, однако он пытается ее спасти, а Владимир Зеленский в ходе встречи в Риме 26 апреля обратился к нему с просьбой о дополнительном вооружении, при этом сам диалог в Ватикане прошел в конструктивной атмосфере и без прежней напряженности.

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    29 апреля 2025, 10:45 • Новости дня
    WSJ узнала о нехватке артиллерии и личного состава в рядах ВСУ

    WSJ: ВСУ остались без помощи США и вряд ли удержат линию фронта

    Tекст: Ирма Каплан

    Потеря американского арт-оружия и дефицит личного состава ВСУ могут в ближайшие месяцы лишить украинских военных возможности удерживать линию фронта, пишет WSJ.

    Украинские военные через несколько месяцев не смогут удерживать линию фронта из-за сокращения поставок американского оружия и нехватки личного состава, пишет Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на венского аналитика Франца-Штефана Гади.

    «Россия надеется, что более теплая погода усилит весеннее наступление, которое идет на спад. Укрепление почвы и растущая листва могут помешать усилиям Украины по удержанию линии соприкосновения», – говорится в статье.

    Гади напоминает, что ВСУ вскоре лишатся большей части американской артиллерии, а новый пакет военной помощи, требующий одобрения Конгресса, вряд ли поступит в ближайшие месяцы, которые будут для украинской стороны непростыми.

    «Артиллерия из США, скорее всего, закончится, а республиканцы вряд ли одобрят новый пакет помощи Киеву... Как только это произойдет, украинцам придется снизить темп стрельбы... что затруднит для Украины удержание линии фронта с таким малым количеством людей», – приводит выдержку из статьи РИА «Новости».

    Аналитик отказывает ВСУ даже в эффективности наращивания производства беспилотников. По его словам, ситуация на поле боя для Киева становится настолько неблагоприятной, что  удары дронов не смогут компенсировать нехватку личного состава.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская армия 29 апреля захватила сразу три новых участка в Часовом Яре, что стало результатом новой активной фазы боев на этом направлении, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    Украинские формирования попытались стабилизировать ситуацию за счет увеличения числа атак с применением ударных беспилотников, однако продвижение российских войск продолжается.

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    28 апреля 2025, 08:59 • Новости дня
    В США назвали Ту-160М неуязвимым для ВСУ бомбардировщиком

    The National Interest назвал Ту-160М неуязвимым для ВСУ стратегическим самолетом

    Tекст: Вера Басилая

    Американский журнал National Interest заявил, что у украинских военных нет средств для противостояния новейшему российскому стратегическому ракетоносцу Ту-160М.

    Российский стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160М вызывает серьезные опасения у американских экспертов, передает РИА «Новости», ссылаясь на материал журнала National Interest.

    В публикации отмечается, что массовое производство Ту-160М способно изменить ход конфликта на Украине, поскольку у Киева отсутствуют эффективные средства противодействия этим самолетам.

    Журнал подчеркивает, что российский оборонно-промышленный комплекс, в отличие от стран НАТО, способен модернизировать стратегическую авиацию и получать новые преимущества.

    В публикации говорится, что Ту-160М вобрал в себя полностью новую авионику, двигатели серии НК-32 и передовые системы вооружения – крылатые ракеты Х-101/102 и гиперзвуковые Х-47М2 «Кинжал».

    Особое внимание издание уделило тому, что Ту-160М сохраняет преимущества своего предшественника, а его боевая мощь позволяет эффективно подавлять украинскую ПВО. В материале бомбардировщик назван мощнейшим «грузовиком», который сбрасывает свой смертоносный ракетный груз на украинские цели, подавляя любую оборону.

    Ту-160 – основной стратегический ракетоносец дальней авиации, предназначенный для нанесения ударов по важнейшим целям на больших расстояниях. Модернизация и воспроизводство модернизированной версии Ту-160М осуществляется по поручению президента России Владимира Путина.

    Ранее американский портал назвал самолет Ту-160 мощной и опасной платформой благодаря его возможностям, несмотря на то, что ВВС ряда стран делают ставку на самолеты-невидимки.

    Газета ВЗГЛЯД разобрала, почему Ту-160 получил прозвище «Грозный белый лебедь».

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    29 апреля 2025, 23:48 • Новости дня
    США выразили обеспокоенность участием военных КНДР в конфликте

    Госдеп США заявил о тревоге из-за вмешательства военных КНДР на Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    Американские власти озвучили обеспокоенность по поводу участия военнослужащих КНДР в событиях на Украине, акцентировав на ответственности третьих стран.

    Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Тэмми Брюс заявила, что Вашингтон обеспокоен прямым участием военных КНДР в украинском кризисе, передает ТАСС.

    По ее словам, Пхеньян не способствует урегулированию ситуации, а напротив – помогает продолжению конфликта между Россией и Украиной вместе с другими третьими странами.

    По словам Брюс, перемещение военных КНДР на территорию России и любая поддержка, которую Россия оказывает КНДР в ответ, должны быть немедленно прекращены.

    Представитель Госдепа подчеркнула, что ответственность за продолжение конфликта лежит и на Пхеньяне, и на других вовлеченных странах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство иностранных дел Южной Кореи заявило о недопустимости военного сотрудничества России и КНДР, подчеркнув противоречие подобных действий международным нормам.

    Министерство иностранных дел Китая отказалось комментировать возможное участие северокорейских военных в событиях в Курской области, ограничившись заявлением о неизменности своей позиции.

    Лидер КНДР отметил самоотверженность военных страны, участвовавших в совместной с Россией операции по освобождению Курской области, и анонсировал установку памятника.

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    27 апреля 2025, 10:06 • Новости дня
    Корветы ТОФ завершили визит в Таиланд учениями «Пассекс»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    После завершения визита в Таиланд корветы Тихоокеанского флота России приняли участие в совместных морских учениях «Пассекс» с фрегатом «Наресуан» тайских военных.

    Корветы Тихоокеанского флота ВМФ России «Резкий», «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» и судно обеспечения «Печенга» завершили деловой заход в Таиланд учениями «Пассекс», передает ТАСС. В пресс-службе российского посольства в Таиланде сообщили, что в завершение визита российские корабли провели совместные маневры с военно-морскими силами Таиланда. В учениях участвовал фрегат ВМС Таиланда «Наресуан». Представители диппредставительства уточнили, что подобные мероприятия способствуют укреплению двустороннего сотрудничества между военными ведомствами двух стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, три корабля Тихоокеанского флота ВМФ России прибыли с деловым визитом в порт Саттахип, где их встретили представители командования ВМС Таиланда, а на борту корвета Тихоокеанского флота около 70 человек приняли участие в «Диктанте Победы», посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

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    29 апреля 2025, 22:35 • Новости дня
    Стало известно о продаже Польше ракет на 1,33 млрд долларов

    Польша получила одобрение на покупку 400 ракет AIM-120D у США

    Tекст: Денис Тельманов

    Вашингтон согласовал крупную сделку по передаче Варшаве ракет средней дальности и дополнительного оборудования на сумму более одного миллиарда долларов.

    Госдепартамент США одобрил продажу Польше четырехсот ракет «воздух-воздух» средней дальности AIM-120D, а также сопутствующих логистических и поддерживающих элементов, сообщает агентство по оборонному сотрудничеству Пентагона, передает РИА «Новости».

    Точная сумма сделки составит около 1,33 млрд долларов. Как отмечается в заявлении, польское правительство ранее направило запрос на приобретение именно такого количества ракет вместе с необходимым оборудованием.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Польши Анджей Дуда открыл последний элемент американской системы ПРО в Европе – базу в Редзиково, прямо подтвердив, что размещенные в стране комплексы направлены против России.

    Дуда также предложил сотрудничество с Францией и США для включения Польши в программу ядерного зонтика и предоставления ядерного оружия; кроме того, он призывал Вашингтон переместить ядерное оружие на польскую территорию для повышения безопасности региона.

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    28 апреля 2025, 06:13 • Новости дня
    АПЛ «Красноярск» поразил цель на Камчатке ракетой «Калибр»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В ходе учений в Тихом океане атомная подлодка «Красноярск» выполнила пуск ракеты «Калибр» по береговой цели на Камчатке с расстояния свыше 1100 км.

    Как передает ТАСС, атомный подводный крейсер «Красноярск» Тихоокеанского флота поразил береговую цель на камчатском полигоне Кура с дальности более 1100 километров. В Минобороны сообщили, что пуск был совершен после скрытного перехода подлодки в назначенный район Тихого океана.

    На втором этапе маневров «Красноярск» провел поиск субмарины условного противника и поразил имитированную подводную цель ракетой-торпедой противолодочного комплекса. Объективный контроль подтвердил точность поражения.

    Главнокомандующий Военно-морским флотом адмирал Александр Моисеев выразил благодарность экипажу за слаженную работу на учениях. Безопасность района стрельб обеспечили корабли и суда группировки Войск и сил на северо-востоке страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин принял участие в церемонии подъема военно-морского флага на атомоходах «Красноярск» и «Император Александр III», которая ознаменовала их принятие в состав Военно-морского флота России, эти атомные подводные лодки усилят Тихоокеанский флот, а ранее Военно-морскому флоту были переданы атомные подводные лодки «Александр III» и «Красноярск».

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    30 апреля 2025, 01:35 • Новости дня
    Министр Пакистана рассказал о готовящейся атаке Индии на страну

    Пакистанский министр сообщил о возможной атаке Индии в ближайшие часы

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр информации Пакистана заявил о получении достоверных данных о готовящейся военной атаке Индии, связанной с недавним терактом в Джамму и Кашмире.

    Пакистан располагает подтверждением, что Индия намерена нанести военный удар в течение суток-полутора, используя инцидент в Пахалгаме как предлог, передает РИА «Новости». Министр информации Пакистана Аттаулла Тарар написал в соцсети X, что страна получила достоверную информацию о планах Нью-Дели атаковать в течение ближайших 24-36 часов.

    Тарар подчеркнул: «Пакистан располагает достоверной информацией о том, что Индия намеревается нанести военный удар в течение ближайших 24-36 часов, используя инцидент в Пахалгаме в качестве ложного предлога». Министр заверил, что в случае любой агрессии Исламабад даст решительный ответ.

    Обострение ситуации последовало вслед за терактом 22 апреля в Джамму и Кашмире, где вооруженные боевики атаковали туристов, погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Ответственность за нападение взяла на себя группировка, связанная с запрещенной в России «Лашкар-и-Тайба».

    В ответ на теракт индийские власти приняли меры против Пакистана, включая высылку военных атташе, приостановили действие договора о водных ресурсах в бассейне Инда и закрыли транзит через Аттари. В ответ Пакистан объявил о приостановке всех двусторонних соглашений, закрыл воздушное пространство для индийских авиакомпаний и пригрозил, что любые попытки лишить страну воды будут расцениваться как акт войны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженные силы Пакистана уничтожили индийский беспилотник на линии контроля в Кашмире на фоне недавних боестолкновений и дипломатических обострений, Пакистан укрепил свои войска в ответ на прогнозируемое наступление Индии, объявленное на высшем уровне в стране, а теракт в 2019 году спровоцировал боевые действия между Индией и Пакистаном, и нынешняя атака боевиков в Кашмире требует от индийских властей не менее жесткой реакции, вплоть до возможных ударов по лагерям боевиков.

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    30 апреля 2025, 02:37 • Новости дня
    КНДР провела испытания вооружений нового многоцелевого эсминца

    Испытания вооруженных систем эсминца «Чвэ Рен» прошли 28–29 апреля

    Tекст: Денис Тельманов

    Северокорейский эсминец «Чвэ Рен» прошел испытания различных видов вооружения, включая сверхзвуковые и стратегические крылатые ракеты.

    Как передает ТАСС, испытания боевой применимости систем вооружений эсминца «Чвэ Рен» прошли 28 и 29 апреля. Эсминец был спущен на воду на прошлой неделе, а за испытаниями наблюдал лично лидер КНДР Ким Чен Ын.

    Во время испытаний были проведены пуски сверхзвуковых и стратегических крылатых ракет, зенитных ракет, а также стрельба из 127-миллиметровой палубной автоматической пушки. Испытывалось противокорабельное тактическое управляемое оружие, палубные автоматические пушки, дымовые и радиоэлектронные пушки.

    Ким Чен Ын подчеркнул, что необходимо ускорить ядерное вооружение ВМС, чтобы обеспечить защиту государства и морского суверенитета от нынешних и возможных угроз.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, КНДР провела испытания новейшей зенитно-ракетной системы под руководством Ким Чен Ына, который отметил высокую надежность и быструю реакцию комплекса, а также выполнила успешный запуск крылатой ракеты для подводного базирования с возможностью нанесения ударов по наземным целям, что подтвердил лидер страны, кроме того, Северная Корея протестировала 240-миллиметровые снаряды для реактивных систем залпового огня, подтвердив эффективность автоматической стрельбы на максимальной дальности 67 км.

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