Показатель упадка Франции – стремительно убывающее влияние в Африке. Все больше правительств континента, ранее лояльных Парижу, заявляют о нежелании видеть французские войска на своей территории.2 комментария
Ростех разработал ИИ для прогнозирования катаклизмов
Ростех создал ИИ для прогнозирования штормов, землетрясений и извержений
Ростех представил модуль на базе ИИ, способный прогнозировать природные катаклизмы, включая штормы и извержения, анализируя данные спутников.
В госкорпорации «Ростех» разработали программный модуль на основе искусственного интеллекта для прогнозирования опасных природных явлений таких как штормы, землетрясения и извержения вулканов, сообщает РИА «Новости». Модуль, включенный в комплекс мониторинга метеорологической и ледовой обстановки, может самостоятельно обнаруживать очаги катаклизмов и прогнозировать их дальнейшую траекторию.
«Новое программное обеспечение стало частью комплекса мониторинга метеорологической и ледовой обстановки. Модернизированная система может самостоятельно »видеть« очаги возникновения природных катаклизмов и на основе сопутствующих факторов прогнозировать их дальнейшую траекторию», – сообщили в госкорпорации.
Модуль принимает, обрабатывает и анализирует гидрометеорологическую и геофизическую информацию, поступающую от спутников. Он отслеживает места зарождения штормов, опасные таяния снега и земные толчки в горных районах, а также повышение температуры вблизи вулканов. На основе данных о температуре поверхности, скорости воздушных потоков, движении земной коры комплекс рассчитывает вероятность возникновения катаклизмов. Разработкой комплекса занимается НИИ телевидения, входящий в «Росэлектронику».
По словам гендиректора НИИ телевидения Алексея Никитина, новый модуль облегчает работу метеоролога, сигнализируя о зарождении опасных явлений на ранних стадиях. К концу 2024 года планируется завершение отладки и сертификации системы, после чего начнутся поставки первым заказчикам.
Как писала газета ВЗГЛЯД, холдинг «Высокоточные комплексы» планирует внедрить искусственный интеллект в систему контроля воздушного пространства, а служба безопасности полетов Минобороны и АО «РТ-Техприемка» намерены включить искусственный интеллект в процессы разработки и эксплуатации авиатехники.