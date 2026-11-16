Современные руководители самых важных держав планеты находятся в намного более сложном положении, чем их предшественники в прошлые столетия на Венском конгрессе или Ялтинской конференции.2 комментария
На побережье Сахалина обнаружили шарики из мазута
На 300 метрах побережья сахалинского села обнаружили мазут
На побережье в селе Зырянское в Сахалинской области нашли мазут, сообщил мэр Холмского муниципального округа региона Дмитрий Любчинов.
Специалисты аварийно-спасательного отряда управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям обследовали 300 метров береговой линии и подтвердили наличие нефтепродуктов, указал Любчинов в Max.
О случившемся оповестили Роспотребнадзор, Росприроднадзор, Министерство экологии и Сахалино-Курильское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству. Уборка побережья запланирована на понедельник.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце глава Сахалинской области Валерий Лимаренко сообщал о загрязнении более восьми километров береговой линии из-за выброса нефтепродуктов в Томаринском районе.
В октябре администрация района отчиталась об очистке участка побережья протяженностью три километра.
Летом в прибрежной зоне района на берег вынесло похожее на корабельный мазут комкообразное вещество.