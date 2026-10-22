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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Урсула фон дер Ляйен – новая шальная императрица Европы

    Есть несколько тем, по которым Еврокомиссия и лично Урсула просто впадают в бешенство и внедряют их странам-членам с упорством сумасшедшего: тотальная миграция, тотальный ЛГБТ*, санкции против России, деньги и оружие на Украину. Кто против – того так или иначе размажут.

    10 комментариев
    Алексей Вагин Алексей Вагин «Закат Европы» может привести к новому расцвету

    Рост межпартийной поляризации, культурные войны, провалы «системных» коалиций и растущее недоверие к истеблишменту в странах Запада многими воспринимается как свидетельство упадка. Хотя именно войны, напряженная конкуренция и яростная политическая борьба в прошлом сделали Европу великой.

    9 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Замороженные активы как инструмент движения к миру

    Российский кейс со взаимной заморозкой активов – российских на Западе, западных в России – радикально отличается от всех предыдущих историй заморозки суверенных средств. У России есть сопоставимый объем чужих активов на ее территории. Это создает ситуацию взаимного удержания активов и денег в заложниках, не имеющую исторических аналогов.

    6 комментариев
    22 октября 2026, 06:18 • Новости дня

    Нефтепродукты на Сахалине загрязнили восемь километров береговой линии

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Выброс нефтепродуктов в Томаринском районе Сахалинской области загрязнил более восьми километров береговой линии, сообщил глава региона Валерий Лимаренко.

    «По результатам осмотра территории специалисты установили, что загрязнение затронуло более 8 км береговой линии. Работы по очистке побережья продолжаются, задействованы необходимые силы и средства», – цитирует Лимаренко ТАСС.

    Он добавил, что 23 октября специалисты Росприроднадзора обследуют территорию и возьмут пробы нефтепродуктов. Это позволит установить причины инцидента и определить виновников загрязнения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду на Сахалине очистили три километра загрязненного нефтепродуктами побережья. Летом нефтепродукты выбросило к берегу нескольких сел региона. В прошлом году разлив произошел при перекачке из танкера на Сахалине.

    19 октября 2026, 11:49 • Новости дня
    Рубио заявил о жалобах американских компаний на атаки ВСУ в Черном море

    Рубио: Компании США пожаловались на удары ВСУ по судам в Черном море

    Рубио заявил о жалобах американских компаний на атаки ВСУ в Черном море
    @ Kyle Mazza/CNP/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что американские компании неоднократно обращались к администрации США из-за ударов Вооруженных сил Украины по коммерческим судам в Черном море.

    Американские компании регулярно жаловались властям США на атаки украинских военных на коммерческие суда в Черноморском регионе, что вызвало серьезное беспокойство в Вашингтоне, передает ТАСС.

    «Нам не нужны никакие усугубляющие ситуацию события», – заявил Рубио.

    По словам госсекретаря, с учетом обстановки в Ормузском проливе и Красном море мировая экономика уже сталкивается с масштабным энергетическим кризисом. Действия Киева в Черном море в этом контексте способствуют лишь дальнейшему росту мировых цен на энергоносители.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца Следственный комитет установил причастность главы ГУР Украины к атакам на суда в России.

    В прошлом месяце Казахстан призвал Киев прекратить атаки на суда в Черном море.

    Рубио назвал недопустимыми удары по связанным с США нефтяным судам.

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    19 октября 2026, 21:33 • Новости дня
    Цена нефти марки Brent превысила 110 долларов

    Цена барреля нефти Brent на лондонской бирже превысила 110 долларов

    Цена нефти марки Brent превысила 110 долларов
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре на лондонской бирже ICE впервые с 20 мая поднялась выше 110 долларов за баррель.

    К 20:50 мск стоимость барреля нефти Brent увеличилась на 0,76% и составила 110,7 доллара, передает ТАСС. К 21:01 мск рост цены фьючерса замедлился до 110,16 доллара за баррель.

    В то же время фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в ноябре подорожали на 0,31%, достигнув 99,33 доллара за баррель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу вице-премьер Александр Новак предрек дальнейший рост цен на нефть из-за перекрытия Ормузского пролива.

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    21 октября 2026, 18:11 • Видео
    Вэнс хочет уйти. Что мы теряем?

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс признался, что, вероятно, не будет участвовать в следующих выборах, хотя его считали преемником Дональда Трампа. Кто же тогда возглавит США?

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    19 октября 2026, 19:10 • Новости дня
    Названы расходы ФРГ из-за попытки конфискации танкера Eventin

    RND: Содержание конфискованного танкера Eventin обошлось Германии в 3 млн евро

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Попытка властей Германии конфисковать нефтяной танкер Eventin из-за санкций ЕС обходится стране в 8 тыс. евро ежедневно, а общие расходы уже достигли 3 млн евро, сообщила медиагруппа RND со ссылкой на экспертов.

    Содержание судна требует значительных затрат на дизельное топливо для генераторов и насосов, а также на оплату труда команды и техперсонала. Если суд встанет на сторону владельцев танкера, Германии, возможно, придется выплатить компенсацию, передает РИА «Новости» со ссылкой на RND.

    В феврале 2025 года танкер Eventin, шедший под флагом Панамы с 99 тыс. тонн нефти, потерял управление и дрейфовал у побережья Германии. Судно отбуксировали к острову Рюген, после чего власти решили изъять его, так как оно попало в санкционный список ЕС.

    Напомним, в прошлом году немецкая таможня конфисковала танкер Eventin со 100 тыс. тонн российской нефти.

    Этой весной помощник президента Николай Патрушев заявил, что Евросоюз выдумал термин «теневой флот» для борьбы с Россией.

    В прошлом году ЕС добавил в черный список 40 танкеров. Брюссель ввел санкции против компаний из Вьетнама и ОАЭ за связь с этими судами.

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    19 октября 2026, 12:07 • Новости дня
    США объяснили отмену санкций против России потребностями Индии

    The Economic Times: США объяснили отмену санкций против России интересами Индии

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что при приостановке действия новых антироссийских санкций администрация Дональда Трампа учитывала потребности Индии в импорте нефти и стратегическое партнерство Вашингтона с Нью-Дели.

    Потребности Индии в импорте российской нефти и попытки Вашингтона завершить работу над торговым соглашением с Нью-Дели стали важными факторами при принятии решения об отмене санкций. Об этом заявил находящийся с визитом в Узбекистане госсекретарь США Марко Рубио, передает ТАСС со ссылкой на газету The Economic Times.

    «Нам пришлось отменить санкции из-за их влияния на мировые поставки и цены. Сейчас мы пытаемся завершить торговое соглашение с Индией, которая является нашим важным союзником и торговым партнером», – заявил Рубио.

    Президент США Дональд Трамп 18 сентября подписал закон об ужесточении санкций, который предусматривал повышение пошлин на 500% на товары из России и на 100% – из стран, покупающих российские энергоносители. Однако 17 октября американский лидер подписал указ о приостановке ключевых положений этого документа в целях национальной безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Британия не поддержала отказ Дональда Трампа от антироссийских санкций.

    Мировые цены на нефть упали на фоне решения США о санкциях.

    В субботу американская администрация официально приостановила применение новых ограничений против России.

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    19 октября 2026, 17:31 • Новости дня
    ЕК отказалась снимать ограничения на закупки энергоресурсов из России

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Представитель Еврокомиссии Паула Пиньо заявила, что европейские власти отвергают возможную инициативу США о возобновлении закупок российских энергоресурсов.

    По ее словам, Еврокомиссия не поддерживает инициативу Вашингтона о возвращении к закупкам российских энергоресурсов в рамках мирного урегулирования, пишет РБК. «Наша позиция остается неизменной. Председатель Урсула фон дер Ляйен ранее четко заявила, что не будет снимать ни одного ограничения в отношении России до тех пор, пока конфликт не завершится полностью», – заявила Пиньо.

    Ранее газета The New York Times выяснила, что США предложили Европе возобновить закупки газа из России через украинскую территорию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Британия не поддержала отказ от антироссийских санкций.

    В воскресенье американские СМИ сообщили о предложении США возобновить транзит российского газа в Европу.

    Вице-премьер России Александр Новак заявил о нехватке возможностей для покрытия дефицита газа в европейских странах.

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    19 октября 2026, 10:57 • Новости дня
    Мировые цены на нефть упали на фоне решения США о санкциях

    WSJ: Мировые цены на нефть упали на фоне решения США об отсрочке санкций

    Tекст: Игорь Иножарский

    Мировые цены на нефть в понедельник снизились на фоне решения США сделать исключение из новых антироссийских санкций, а также из-за рисков для поставок на Ближнем Востоке.

    Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 1,8% – до 107,86 доллара за баррель, а стоимость декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI упала на 1,7% – до 97,37 доллара за баррель, пишет The Wall Street Journal.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Минэнерго США отвергло смягчение санкций против российской нефти. В субботу Венгрия захотела продлить исключение из антироссийских нефтяных ограничений. В четверг эксперт объяснил желание Вашингтона смягчить санкции против «теневого» флота.

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    20 октября 2026, 05:29 • Новости дня
    Китай увеличил закупки российской нефти с начала года на 18%

    ТАСС: Китай увеличил закупки российской нефти в 2026 году на 18,3%

    Tекст: Денис Тельманов

    Россия в январе – сентябре увеличила поставки нефти в Китай на 18,3% в годовом исчислении, достигнув 87,58 млн тонн, свидетельствуют данные Главного таможенного управления КНР.

    По стоимости импорт нефти из России в Китай за девять месяцев вырос на 36,5% и составил 51,54 млрд долларов, передает ТАСС.

    Россия остается крупнейшим экспортером нефти в КНР. На втором месте находится Бразилия, которая увеличила поставки на 33,3%, до 44,29 млн тонн.

    Третье место занимает Саудовская Аравия с объемом 43,11 млн тонн (снижение на 27,5%). За ними следуют Индонезия и Малайзия.

    В сентябре поставки российской нефти в Китай снизились по сравнению с августом на 11,4%, до 9,94 млн тонн, однако их стоимость увеличилась на 1,7%, до 6,58 млрд долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Китай объявил о непрерывном углублении сотрудничества с Россией. В воскресенье Минэнерго США отвергло смягчение санкций против российской нефти.

    Вице-премьер Александр Новак сообщил о росте числа стран, пожалевших об отказе от российского топлива.

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    21 октября 2026, 10:06 • Новости дня
    В Казахстане пресекли контрабанду нефтепродуктов на 100 млн долларов

    Казахстан объявил в розыск организатора контрабанды топлива на 100 млн долларов

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Комитет национальной безопасности Казахстана пресек деятельность преступной группы, которая за четыре года незаконно вывезла за границу нефтепродукты на общую сумму более 100 млн долларов.

    Преступная группа с 2019 по 2023 год незаконно экспортировала более 160 тыс. тонн нефтепродуктов, цитирует сообщение комитета РИА «Новости».

    «Организатор преступной схемы находится в международном розыске», – указали там.

    По данным следствия, организатором схемы выступил предприниматель из Мангистауской области. Он заключал договоры на приобретение сырой нефти, которая перерабатывалась на мини-НПЗ Standart Petroleum и Mangystau Oil Refining с оформлением фиктивных паспортов качества. Затем продукция под видом печного топлива вывозилась танкером за рубеж через Актауский морской порт.

    В 2026 году активы фигурантов уголовного дела были конфискованы. В доход государства взыскали незаконно полученные доходы и неуплаченные налоги на сумму свыше 24 млн долларов. Ранее пятеро участников организованной группы, включая руководителей мини-НПЗ, получили по восемь лет лишения свободы.

    В прошлом году казахстанские правоохранители ликвидировали контрабандный канал с участием силовиков.

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    20 октября 2026, 11:23 • Новости дня
    Мировые цены на нефть выросли на фоне рисков на Ближнем Востоке

    WSJ: Цена нефти марки Brent выросла до 109,9 долларов за баррель

    Tекст: Игорь Иножарский

    Стоимость фьючерсов на нефть марок Brent и WTI продемонстрировала рост на фоне опасений участников рынка по поводу перебоев в поставках с Ближнего Востока.

    Декабрьские фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 0,3% и составили 109,9 долларов за баррель. В то же время фьючерсы на нефть марки WTI выросли в цене на 0,2% до 98,75 долларов за баррель, пишет WSJ.

    Участники рынка оценивают сохраняющиеся риски поставок с Ближнего Востока на фоне признаков восстановления экспорта сырой нефти из стран Персидского залива. Кроме того, трейдеры учитывают перспективы поступления на рынок дополнительных объемов российских энергоносителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник цена нефти марки Brent превысила 110 долларов за баррель. Мировые цены на нефть упали на фоне решения США о санкциях. В пятницу стоимость барреля Brent впервые с мая поднялась выше 110 долларов.

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    21 октября 2026, 07:00 • Новости дня
    На Сахалине очистили три километра загрязненного нефтепродуктами побережья

    В Сахалинской области от нефтепродуктов очистили три километра побережья

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    На побережье Томаринского района Сахалина удалось убрать от нефтепродуктов участок протяженностью три километра в районе села Пензенское, сообщили в администрации муниципального образования.

    «Уборка была произведена на трехкилометровом отрезке побережья в районе села Пензенское. Осталось очистить от нефтепродуктов еще два участка, протяженность которых пока не определена. Полную площадь загрязнения территории указать пока не можем», – рассказала представитель пресс-службы администрации РИА «Новости».

    Работа по очистке побережья началась в понедельник. Угроза для жителей близлежащих населенных пунктов отсутствует. В акватории Татарского пролива нефтяные пятна не обнаружены, а источник выброса выясняют специалисты управления Росприроднадзора.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом нефтепродукты выбросило к берегу нескольких сел Сахалина. В прошлом году на Сахалине при перекачке из танкера произошел разлив нефтепродуктов.

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    20 октября 2026, 10:03 • Новости дня
    Нефтепродукты в Германии подорожали на 50% из-за конфликта вокруг Ирана

    Нефтепродукты в Германии за год подорожали более чем на 50%

    Tекст: Мария Иванова

    В сентябре 2026 года цены на нефтепродукты в Германии увеличились более чем на 50% в годовом выражении на фоне боевых действий на Ближнем Востоке, сообщило федеральное статистическое ведомство страны (Destatis).

    «На фоне боевых действий в Иране и на Ближнем Востоке цены на нефтепродукты выросли на 51,3% по сравнению с сентябрем 2025 года», – заявили в ведомстве, передает РИА «Новости».

    В сравнении с августом 2026 года стоимость нефтепродуктов поднялась на 8,2%. С 2025 года нафта стала дороже на 53,8%, моторное топливо – на 48,6%, а легкий мазут подорожал на 91,8%.

    Кроме того, в сентябре природный газ вырос в цене на 15% в годовом выражении для всех категорий потребителей, электроэнергия подорожала на 8,2%.

    Конфликт между США и Ираном привел к фактической остановке судоходства через Ормузский пролив, который является основным маршрутом для мировых поставок нефти и сжиженного природного газа. Это вызвало рост цен на топливо по всему миру.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце немцы начали массово воровать бензин из-за рекордных цен.

    В сентябре сообщалось, что власти страны планируют ввести потолок цен на топливо. Тогда стоимость бензина в Германии обновила исторический рекорд.

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    21 октября 2026, 12:59 • Новости дня
    Путин заявил о падении на 5-6% мировых цен на дизель после соглашения с США

    Путин: Мировые цены на дизель упали на 5-6% после соглашения России и США

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин на встрече со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом заявил, что мировые цены на дизельное топливо снизились на 5-6% после достижения договоренности между двумя странами.

    «Что касается дизеля, после объявления с обеих сторон, что будут поставки в Соединенные Штаты, на мировых рынках цены сразу на 5-6% упали на дизель», – цитирует Путина РИА «Новости».

    В начале октября Владимир Путин и президент США Дональд Трамп договорились о поставках российского дизтоплива на мировой рынок. После этого Трамп выразил недовольство позицией Владимира Зеленского, который не желает прекращать удары по российским НПЗ и идти на мирные соглашения. Американский лидер отметил, что Украине необходим новый руководитель для переговоров с Москвой.

    Ранее Министерство энергетики США объяснило сделку по дизельному топливу попыткой остановить конфликт.

    Спецпосланник президента США Стив Уиткофф на встрече в Петербурге передал Владимиру Путину благодарность от американского лидера Дональда Трампа за решение об экспорте российского дизельного топлива.

    Вице-премьер Александр Новак назвал дату отправки в США первого танкера с 40 тыс. тонн дизеля.


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    20 октября 2026, 10:50 • Новости дня
    Запасы нефти в стратегическом резерве США упали до минимума с 1982 года

    Reuters: Стратегические запасы нефти в США упали до минимума с 1982 года

    Tекст: Мария Иванова

    Стратегический нефтяной резерв Соединенных Штатов на прошлой неделе сократился до 282,7 млн баррелей после распоряжения президента США Дональда Трампа о высвобождении сырья.

    Стратегический нефтяной резерв Соединенных Штатов на прошлой неделе сократился до 282,7 млн баррелей, передает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.

    Объем запасов нефти в стране опустился до самого низкого уровня с октября 1982 года. Согласно данным американского Минэнерго, сокращение резервов стало в том числе следствием распоряжения Дональда Трампа о высвобождении 172 млн баррелей сырья. Это решение было принято после перекрытия Ираном Ормузского пролива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца Трамп сообщил о планах скоро пополнить резервы США венесуэльской нефтью.

    Летом президент Соединенных Штатов заключил с Каракасом сделку, названную «крупнейшей в мировой истории».

    В марте Вашингтон поддержал рекордное открытие стратегических запасов нефти.

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    21 октября 2026, 10:54 • Новости дня
    Мировые цены на нефть продолжили рост на фоне рисков в Ормузском проливе

    WSJ: Нефть Brent подорожала до 110 долларов из-за рисков для судоходства

    Tекст: Игорь Иножарский

    Мировые цены на нефть в среду выросли, восстановившись после потерь предыдущей сессии из-за сохраняющихся угроз судоходству в Ормузском проливе.

    Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent увеличилась на 1,3% и составила 110,19 долларов за баррель. Декабрьские фьючерсы на нефть West Texas Intermediate (WTI) подорожали на 1,2% – до 98,97 долларов за баррель, пишет The Wall Street Journal.

    Отмечается, что трейдеры сопоставили возобновившиеся угрозы судоходству через Ормузский пролив и атаки на Саудовскую Аравию с восстановлением экспорта нефти с Ближнего Востока. По данным аналитической компании Kpler, на прошлой неделе объемы поставок через пролив и альтернативные экспортные маршруты превысили довоенный средний показатель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник мировые цены на нефть выросли на фоне рисков на Ближнем Востоке. В понедельник цена нефти марки Brent превысила 110 долларов. В субботу вице-премьер России Александр Новак предрек дальнейший рост цен на нефть из-за перекрытия Ормузского пролива.

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    21 октября 2026, 10:47 • Новости дня
    Венгерская MOL подписала соглашение о выкупе российской доли в сербской NIS

    Венгерская MOL подписала договор о выкупе доли России в сербской NIS

    Tекст: Вера Басилая

    Венгерский концерн MOL подписал соглашение о выкупе российской доли в компании «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS), заявил исполняющий обязанности вице-премьера и министра финансов Сербии Синиша Мали.

    Мали заявил, что венгерский концерн MOL заключил договор о приобретении российской доли в компании «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS), передает ТАСС.

    «На государственном уровне мы также заключили акционерное соглашение с венгерской стороной. Осталось лишь получить необходимые одобрения от соответствующих антимонопольных органов», – заявил Мали.

    Белград также подписал с венгерскими партнерами письменное соглашение, согласно которому доля Сербии в предприятии увеличится с 30% до 35%. Мали выразил надежду на очень быстрое завершение формальных процедур по закрытию сделки.

    По условиям договора, правительство Сербии приобретет дополнительные 5% акций компании. При этом нефтеперерабатывающий завод продолжит работу минимум 10 лет, сохраняя объемы производства на уровне от 3,5 до 4 млн тонн нефтепродуктов ежегодно.

    Компания NIS является одним из крупнейших энергетических предприятий Юго-Восточной Европы. Она обеспечивает работой около 14 тыс. человек, а ее ежегодные налоговые отчисления составляют до 9% бюджета Сербии. В активе компании более 400 автозаправочных станций и нефтеперерабатывающий завод в Панчево.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Минфин США продлил операционную лицензию российско-сербской нефтяной компании.

    Ранее Белград согласовал с венгерской компанией MOL условия покупки контрольного пакета акций этой организации.

    Российские власти провели закрытые коммерческие консультации по вопросу передачи контроля над данным активом.

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    • Вэнс хочет уйти. Что мы теряем?

      Вице-президент США Джей Ди Вэнс признался, что, вероятно, не будет участвовать в следующих выборах, хотя его считали преемником Дональда Трампа. Кто же тогда возглавит США?

    • «Альтернатива для Германии» продолжает удивлять

      Руководство партии «Альтернатива для Германии» сделало несколько заявлений, на которые стоит обратить внимания. Обращать внимание на заявления канцлера Фридриха Мерца, напротив, не стоит.

    • По чьему приказу разносят Францию

      Протесты школьников во Франции переросли в погромы невиданных масштабов. Во времена мигрантских бунтов и «желтых жилетов» такого не было. Но кто за этим стоит?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Поверка счетчиков воды в 2026 году: сроки, как проверить в «Аршине» и что будет за просрочку

      Счетчики холодной и горячей воды нужно поверять до окончания межповерочного интервала, установленного для конкретного прибора. Если срок пропустить, показания счетчика перестанут учитывать по обычной схеме: первые три расчетных периода для жилого помещения плату в общем случае рассчитывают по среднемесячному потреблению, а затем переходят на норматив с повышающим коэффициентом. В 2026 году для холодной воды коэффициент составляет 3, тогда как для горячей воды сохраняется коэффициент 1,5. Рассказываем, как узнать срок поверки, проверить результат во ФГИС «Аршин», выбрать аккредитованную организацию и что делать, если поверка уже просрочена.

    • Налоговый вычет за стоматологию в 2026 году: лечение зубов, протезирование, имплантация и сколько можно вернуть

      За платное лечение зубов можно получить социальный налоговый вычет по НДФЛ. Для обычных стоматологических услуг действует общий лимит социальных вычетов – 150 тыс. рублей расходов за год, а дорогостоящее лечение учитывается без этого ограничения. Ключевое значение имеет код в справке из клиники: код 1 означает обычное лечение, код 2 – дорогостоящее. Рассказываем, можно ли вернуть налог за пломбы, удаление зубов, брекеты, протезирование и имплантацию, сколько денег можно получить и как оформить вычет в 2026 году.

    • Когда сажать озимый чеснок осенью 2026 года: сроки по регионам, лунный календарь и подготовка грядки

      Озимый чеснок сажают не по одной календарной дате, а примерно за три–четыре недели до устойчивых морозов. Главный ориентир – охлаждение почвы примерно до +5…+7 °C: зубчики должны успеть укорениться, но не выпустить зеленые листья. В средней полосе посадка чаще приходится на конец сентября и октябрь, на севере сроки наступают раньше, а на юге – позже. Рассказываем, когда сажать озимый чеснок осенью 2026 года в разных регионах, какие дни считаются благоприятными по лунному календарю, как подготовить грядку и на какую глубину посадить зубчики.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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