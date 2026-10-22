Есть несколько тем, по которым Еврокомиссия и лично Урсула просто впадают в бешенство и внедряют их странам-членам с упорством сумасшедшего: тотальная миграция, тотальный ЛГБТ*, санкции против России, деньги и оружие на Украину. Кто против – того так или иначе размажут.10 комментариев
Нефтепродукты на Сахалине загрязнили восемь километров береговой линии
Выброс нефтепродуктов в Томаринском районе Сахалинской области загрязнил более восьми километров береговой линии, сообщил глава региона Валерий Лимаренко.
«По результатам осмотра территории специалисты установили, что загрязнение затронуло более 8 км береговой линии. Работы по очистке побережья продолжаются, задействованы необходимые силы и средства», – цитирует Лимаренко ТАСС.
Он добавил, что 23 октября специалисты Росприроднадзора обследуют территорию и возьмут пробы нефтепродуктов. Это позволит установить причины инцидента и определить виновников загрязнения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду на Сахалине очистили три километра загрязненного нефтепродуктами побережья. Летом нефтепродукты выбросило к берегу нескольких сел региона. В прошлом году разлив произошел при перекачке из танкера на Сахалине.