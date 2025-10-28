Один из конфликтов, проходящих через несколько последних столетий в истории Европы, – это конфликт между христианским консерватизмом и идеологическими утопиями. Венгрия неожиданно оказалась главным защитником христианства в ЕС.0 комментариев
Правоохранители ликвидировали контрабандный канал с участием силовиков в Казахстане
Организатором поставок запрещенных веществ выступал осужденный, а к преступлению были причастны сотрудники спецслужб и МВД.
Канал контрабанды наркотиков из Соединенных Штатов в Казахстан был ликвидирован правоохранительными органами республики, сообщает ТАСС. Задержаны два сотрудника органов национальной безопасности, три работника уголовно-исполнительной системы и еще 15 человек.
В ходе оперативных мероприятий на таможенном посту «Жетису» в Алма-Ате изъяты 25 посылок с марихуаной и экстрактом каннабиса общим весом 43 килограмма. В надзорном ведомстве уточнили, что канал организовал один из осужденных, отбывающих наказание в пенитенциарном учреждении республики.
«Задержаны 20 подозреваемых, в том числе 2 сотрудника органов национальной безопасности и 3 сотрудника комитета уголовно-исправительной системы МВД Республики Казахстан, которые оказывали покровительство деятельности преступной группы», – заявили в ведомстве.
Следствие выяснило, что в преступную сеть входили организатор, кураторы, покровители, дропперы, закладчики и расфасовщики. Всем фигурантам преступления предъявлены обвинения по статьям о контрабанде, сбыте наркотиков и должностных преступлениях.
Следствие выяснило, что в преступную сеть входили организатор, кураторы, покровители, дропперы, закладчики и расфасовщики. Всем фигурантам преступления предъявлены обвинения по статьям о контрабанде, сбыте наркотиков и должностных преступлениях.