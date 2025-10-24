80 лет назад, 24 октября 1945 года, была официально создана Организация Объединенных Наций. Однако в долгосрочной перспективе стало понятно, что государства очень плохо договариваются друг с другом, а ООН для эффективной работы должна быть «зеркалом» реального геополитического порядка.0 комментариев
Пентагон сообщил об уничтожении лодки наркоторговцев в Карибском море
Вооруженные силы США нанесли кинетический авиаудар по катеру, перевозившему наркоторговцев в Карибском море, заявил глава Пентагона Пит Хегсет.
Операция проводилась по указанию президента Дональда Трампа, сообщил Хегсет в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), передает РИА «Новости».
По его словам, судно принадлежало группировке Трен де Арагуа, которую официально признали террористической организацией.
«Ночью, по указанию президента Трампа, военное министерство нанесло смертоносный кинетический удар по судну, управляемому Трен де Арагуа, признанной террористической организацией, занимающейся контрабандой наркотиков в Карибском море», – сообщил Хегсет.
Он также подчеркнул, что на момент атаки на борту катера находились шесть предполагаемых участников организации, которых глава Пентагона назвал «нарко-террористами». Все они погибли в результате удара.
Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что США прекратят помощь Колумбии и предпримут жесткие меры, если производство наркотиков не будет остановлено.
До этого он заявил, что американские военные в Карибском море уничтожили большую подводную лодку с наркотиками, направлявшуюся к США.