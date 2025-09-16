Yle сообщило о высокой стоимости замены сотен указателей российских городов в Финляндии

Tекст: Денис Тельманов

Вопрос о замене дорожных указателей с российскими городами пока не выносился на обсуждение, поскольку закрытие границы между Финляндией и Россией считается временной мерой, передает Yle.

Эксперт финского агентства транспортной инфраструктуры Томас Эстерман сообщил: «Мурманск, Кандалакша, Костомукша, Сортавала и Санкт-Петербург – в Финляндии сотни указателей на эти места, их замена обойдется в огромную сумму».

По данным телерадиокомпании, если ситуация с закрытием границы станет постоянной, вопрос о смене знаков может быть пересмотрен. Эстерман уточнил, что минимальные расходы составят сотни тысяч евро. Он добавил: «Работа настолько масштабная, что спешка не нужна».

Граница между Финляндией и Россией закрыта решением финских властей до дальнейшего уведомления. Она стала недоступной с ноября 2023 года из-за роста числа мигрантов из третьих стран, что вызвало обвинения в адрес России в организации потока беженцев.

Представитель МИД РФ Мария Захарова отвергла эти обвинения, назвав их двойными стандартами Запада. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал, что русофобская политика Финляндии вызывает сожаление у Москвы и что российские пограничники действуют строго по инструкции.

Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что промышленность страны столкнулась с нехваткой десяти млн кубометров древесины после прекращения торговли с Россией, что замедлило экономический рост.

Российский посол Павел Кузнецов на встрече в МИД Финляндии обратил внимание на отсутствие доказательств по обвинениям Москвы в диверсиях на балтийской инфраструктуре. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев предупредил, что власти Финляндии должны осознавать последствия противостояния с Россией.

