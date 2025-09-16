На фоне успехов Китая в области искусственного интеллекта Запад теряет монополию на установление правил игры в этой передовой индустрии и под предлогом борьбы с цифровым неравенством предлагает не что иное, как замещение исчезающего USAID западными ИИ-гигантами.0 комментариев
Yle: Финляндия отказалась менять указатели с российскими городами
Yle сообщило о высокой стоимости замены сотен указателей российских городов в Финляндии
Финские муниципалитеты не спешат менять таблички с российскими городами из-за высоких затрат, которые могут составить сотни тысяч евро.
Вопрос о замене дорожных указателей с российскими городами пока не выносился на обсуждение, поскольку закрытие границы между Финляндией и Россией считается временной мерой, передает Yle.
Эксперт финского агентства транспортной инфраструктуры Томас Эстерман сообщил: «Мурманск, Кандалакша, Костомукша, Сортавала и Санкт-Петербург – в Финляндии сотни указателей на эти места, их замена обойдется в огромную сумму».
По данным телерадиокомпании, если ситуация с закрытием границы станет постоянной, вопрос о смене знаков может быть пересмотрен. Эстерман уточнил, что минимальные расходы составят сотни тысяч евро. Он добавил: «Работа настолько масштабная, что спешка не нужна».
Граница между Финляндией и Россией закрыта решением финских властей до дальнейшего уведомления. Она стала недоступной с ноября 2023 года из-за роста числа мигрантов из третьих стран, что вызвало обвинения в адрес России в организации потока беженцев.
Представитель МИД РФ Мария Захарова отвергла эти обвинения, назвав их двойными стандартами Запада. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал, что русофобская политика Финляндии вызывает сожаление у Москвы и что российские пограничники действуют строго по инструкции.
Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что промышленность страны столкнулась с нехваткой десяти млн кубометров древесины после прекращения торговли с Россией, что замедлило экономический рост.
Российский посол Павел Кузнецов на встрече в МИД Финляндии обратил внимание на отсутствие доказательств по обвинениям Москвы в диверсиях на балтийской инфраструктуре. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев предупредил, что власти Финляндии должны осознавать последствия противостояния с Россией.