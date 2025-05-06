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Суд Лондона приостановил взыскание средств с России за «Крымэнерго»
Высокий суд Лондона разрешил России временно не исполнять решение Гаагского арбитража о взыскании 207,8 млн долларов в пользу украинского АО «ДТЭК Крымэнерго» за утрату активов в Крыму.
Исполнение приостановлено до рассмотрения Апелляционным судом Гааги жалобы России на аннулирование арбитражного решения, передает «Коммерсантъ».
Судебное разбирательство в голландской апелляции может затянуться от полутора до четырех с половиной лет.
Лондонский суд отметил, что у российской стороны есть «реальная перспектива успеха» по ряду ключевых аргументов, включая вопрос о характере инвестиций.
Ранее полный пакет акций «Крымэнерго» (все 100%), ранее находившийся в федеральной собственности, был передан Республике Крым. Такой указ подписал президент России Владимир Путин.