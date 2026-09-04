Мой опыт работы в школе, увы, был очень коротким. Но однажды, спустя много лет, ко мне на улице подошел здоровый мужик, главный инженер большого предприятия. Он представился, и я с трудом узнала в нем моего тогдашнего пятиклашку – круглого и абсолютного двоечника.0 комментариев
Археологи подтвердили человеческие жертвоприношения в древнем Поволжье
В нижегородском могильнике нашли доказательства человеческих жертвоприношений
В ходе раскопок в Нижегородской области российские археологи нашли доказательства практики человеческих жертвоприношений у древних финно-угорских племен.
Российские археологи нашли доказательства того, что финно-угорские племена приносили людей в жертву, передает ТАСС.
В пресс-службе Самарского университета имени Королева рассказали, что этот ритуал проводился во время похорон знатных воинов.
«Ученые Самарского университета и Института археологии РАН (Москва) в ходе раскопок древнего могильника в Нижегородской области подтвердили ранее выдвинутое предположение о возникшей в I веке н. э. на территории Среднего Поволжья практике принесения людей в жертву», – говорится в сообщении пресс-службы.
Раскопки ведутся с 2021 года на Пильнинском первом грунтовом могильнике, который датируется I веком н. э. Начальник экспедиции Сергей Зубов отметил, что захоронения принадлежат вооруженным воинам-захватчикам, пришедшим из Приуралья и Зауралья.
Ученые обнаружили крупное захоронение с останками двух воинов, лошади и отдельно лежащим человеческим черепом. Исследователи считают, что это останки пленного врага или раба, принесенного в жертву в ходе погребального обряда.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе российские археологи нашли редчайшую гробницу X века в Суздальском Ополье.
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