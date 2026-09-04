Мой опыт работы в школе, увы, был очень коротким. Но однажды, спустя много лет, ко мне на улице подошел здоровый мужик, главный инженер большого предприятия. Он представился, и я с трудом узнала в нем моего тогдашнего пятиклашку – круглого и абсолютного двоечника.0 комментариев
Новак: Россия отгружала нефть по справедливым ценам на фоне кризиса в Ормузе
На фоне ближневосточного кризиса Россия подтвердила статус надежного поставщика энергоресурсов, нарастив объемы отгрузки сырья в КНР на 25% за семь месяцев, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
Российские нефтяные компании подтвердили статус надежного поставщика, обеспечивая стабильные отгрузки сырья по рыночным ценам на фоне кризиса на Ближнем Востоке, передает РИА «Новости».
«Перебои с ближневосточными объемами на фоне обострения военно-политической обстановки. В этих условиях российские компании вновь показали себя гарантом бесперебойных отгрузок на долгосрочной основе и по справедливым рыночным ценам», – подчеркнул вице-премьер во время своего выступления.
Кроме того, за первые семь месяцев 2026 года экспорт российской нефти в Китай увеличился на 25%. Благодаря этому росту Россия продолжает уверенно удерживать лидерство среди всех поставщиков энергоресурсов в КНР, отметил политик на полях форума во Владивостоке.
Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-премьер Александр Новак заявил о 10-процентном росте экспорта отечественной нефти на китайский рынок.
Глава «Роснефти» Игорь Сечин отметил готовность бесперебойно обеспечивать углеводородами азиатские государства.