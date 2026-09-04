Мой опыт работы в школе, увы, был очень коротким. Но однажды, спустя много лет, ко мне на улице подошел здоровый мужик, главный инженер большого предприятия. Он представился, и я с трудом узнала в нем моего тогдашнего пятиклашку – круглого и абсолютного двоечника.0 комментариев
Московский суд запретил оскорбляющие чувства христиан порнографические сайты
Суд в Москве заблокировал порносайты за оскорбление чувств православных
Столичная инстанция признала запрещенной к распространению информацию на ресурсах для взрослых, где демонстрировались интимные сцены с участием образов церковных служителей.
Люблинский суд столицы удовлетворил иски прокуратуры о блокировке страниц с видеороликами специфического содержания, передает РИА «Новости».
В материалах дела отмечается, что надзорное ведомство обнаружило в интернете сцены сексуального характера с использованием образов священнослужителей. В судебных документах сказано: «которые преследуют цель оскорбить религиозные чувства православных христиан».
В результате суд признал размещенную на этих порталах информацию незаконной и запрещенной к распространению на территории страны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее суд в Петербурге запретил музыкальный клип со сценами сексуального характера в стенах храма.
Весной инстанция в Ленинградской области избрала меру пресечения для автора фотографии пасхального кулича с секс-игрушкой.