Суд запретил ряд действий жительнице Ленобласти за фото кулича с секс-игрушкой
Суд запретил пользоваться интернетом и менять место жительства жительнице Ленобласти после публикации фото кулича с секс-игрушкой.
Всеволожский городской суд Ленинградской области избрал меру пресечения для местной жительницы, опубликовавшей в мессенджере фото пасхального кулича и секс-игрушки. Девушке запретили менять место жительства, общаться с участниками дела, использовать интернет и отправлять почтово-телеграфные отправления, передает РИА «Новости».
По информации местного телеканала «78», на фото были изображены кулич и секс-игрушка на столе, а снимок сопровождался подписью «Христос воскрес!». Сама публикация была сделана в Telegram-канале «Министерство кибербезопасности» с 4,5 тыс. подписчиков между 12 и 14 апреля.
В пресс-службе судов сообщили, что обвиняемой Бекасовой предъявлено обвинение по части 1 статьи 148 УК РФ – нарушение права на свободу совести и вероисповеданий. После инцидента фото и аккаунты девушки были удалены из социальных сетей.
Ранее в Москве Следственный комитет возбудил аналогичное уголовное дело из-за видеоролика с кальяном на куличе.