Axios: Демократы США внесут резолюцию об импичменте Хегсету

Axios: Демократы США внесут резолюцию об импичменте главе Пентагона Хегсету

Tекст: Вера Басилая

Портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что демократы в Палате представителей Конгресса США внесут 15 апреля резолюцию об импичменте министра обороны Пита Хегсета. Поводом стали шесть статей обвинения, среди которых начало незаконной войны против Ирана, создание угрозы для американских военных, нарушение законов при ударах по гражданскому населению, халатность с секретной информацией, препятствование конгрессу в осуществлении надзора, злоупотребление властью, политизация армии и действия, подрывающие репутацию США и вооруженных сил, передает ТАСС.

Портал Axios подчеркивает, что инициатива обречена на провал, поскольку обе палаты Конгресса сейчас контролируются республиканцами. Пресс-секретарь министерства обороны США Кингсли Уилсон заявила, что эта попытка импичмента – «очередная попытка отвлечь внимание американцев от успехов» нынешней администрации.

Импичмент в США предусматривает снятие с должности федеральных служащих, если Палата представителей формулирует обвинения и голосует за их передачу в комитет. После рассмотрения комитетом документ поступает на голосование полного состава Палаты представителей, где требуется простое большинство. Далее вопрос передается в Сенат, где для утверждения импичмента необходимо не менее двух третей голосов сенаторов.

