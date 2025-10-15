Military Watch: Дрон «Герань-2» может изменить ход украинского конфликта

Tекст: Дмитрий Зубарев

Российский дрон-камикадзе «Герань-2» может существенно повлиять на ход конфликта на Украине, сообщает ТАСС со ссылкой на публикацию журнала Military Watch Magazine (MWM).

По данным издания, новые возможности дрона по поражению движущихся целей, а также расширение применения для авиационной поддержки значительно усилили позиции российских войск на передовой.

Авторы отмечают, что успехи «Герань-2» выходят за рамки украинского конфликта, поскольку аппарат научился обнаруживать как стационарные, так и передвигающиеся объекты. Это, по мнению аналитиков, может стать переломным моментом в ходе спецоперации на Украине.

В MWM также подчеркивают значимость расширения производства дронов. Благодаря этому Россия смогла накопить достаточный арсенал для поражения даже менее важных целей, что, по мнению экспертов, стало одним из главных факторов, усиливающих давление на украинскую систему противовоздушной обороны.

Еще одним преимуществом «Герань-2» эксперты называют низкую стоимость производства. В статье приводится оценка: «Стоимость одного дрона составляет менее 30 тыс. долларов, что делает его крайне экономичным средством для нанесения высокоточных ударов».

Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России нанесли удар дронами «Герань-2» по аэродрому ВСУ в районе Конотопа. Беспилотный аппарат «Герань-2» также поразил штаб 144-й механизированной бригады на севере Украины. В Жадово Черниговской области расчеты БПЛА «Герань-2» уничтожили подразделения спецназа ГУР ВСУ.