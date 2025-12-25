Миллер сообщил о превышении контрактных поставок газа в Китай на 800 млн кубометров

Tекст: Денис Тельманов

По итогам 2025 года Газпром поставит в Китай почти на 800 млн кубометров газа больше по сравнению с контрактными обязательствами, передает ТАСС.

Глава компании Алексей Миллер на совещании отметил достижение годового показателя по поставкам в объеме 38 млрд кубометров.

Миллер подчеркнул: «По итогам 2025 года мы не только вышли на полку поставок газа в Китай – 38 млрд кубометров газа. Самое главное, что по итогам года мы поставим в Китай почти на 800 млн кубометров больше, чем наши контрактные обязательства».

Таким образом, объем поставленного российского газа практически достигнет 38,8 млрд кубометров, что существенно превышает запланированные показатели.

Несмотря на ранее согласованные условия поставок, Газпром нарастил мощности экспорта для реализации дополнительного спроса Китая.

Как писала газета ВЗГЛЯД, мировой спрос на газ вырос за последний год на фоне снижения интереса к возобновляемым источникам энергии.

В ноябре российский экспорт сжиженного природного газа в Китай достиг рекордных 1,6 млн тонн благодаря более низким ценам.

Первая партия СПГ с завода «Портовая» была доставлена в Китай после паузы, связанной с санкциями США.