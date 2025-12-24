Путин заявил о выполнении всех соцобязательств в России

Путин заявил о полной реализации в России финансовой поддержки семей с детьми

Tекст: Тимур Шайдуллин

В России исполняются все социальные обязательства, включая меры поддержки семей с детьми, заявил президент Владимир Путин на встрече с членами правительства, передает ТАСС. «Мы исполняем все социальные обязательства, в том числе решения по поддержке семей с детьми», – подчеркнул глава государства.

Путин также отметил эффективную работу правительства, позволяющую сбалансировать федеральный бюджет и тем самым сохранять стабильность отечественной финансовой системы. По его словам, это принципиально важно для страны.

Глава государства выделил работу кабмина как ключевую для выполнения социальных выплат и обязательств перед гражданами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин во время «Итогов года» заявил, что государственная политика должна строиться вокруг семей с детьми.

Он подчеркнул недопустимость отмены льгот для многодетных семей даже при небольшом превышении порога доходов. Путин также отметил, что России нужно достичь коэффициента рождаемости минимум два ребенка на одну женщину.