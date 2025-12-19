Путин: России нужно добиться коэффициента рождаемости в два ребенка на женщину

Tекст: Вера Басилая

Владимир Путин заявил о необходимости повысить коэффициент рождаемости в России хотя бы до двух детей на одну женщину, передает РИА «Новости».

«Коэффициент рождаемости средний – это что такое? Это количество детей на одну женщину в детородном возрасте. У нас тоже чуть-чуть снизился – примерно 1,4, а нужно добиться хотя бы 2%. Это очень сложная задача», – отметил Путин. Он подчеркнул, что поддержка семей остаётся приоритетом.

Путин уверен, что рождение детей должно стать модным, и люди должны осознавать счастье материнства и отцовства. Он отметил, что в 25 регионах страны уже есть положительная демографическая тенденция, а успехи во многом зависят от работы местных властей и правильного подхода к решению проблемы.

«Сначала женщина хочет получить образование, потом повысить уровень образования, сделать первые шаги в карьере. А там уже 30 лет, появляется первый ребенок только. На второго уже не хватает сил. Нужно, конечно, чтобы это стало модным. Чтобы люди понимали, что такое счастье материнства и отцовства», – заявил Путин.

Президент отдельно подчеркнул важность сохранения льготной семейной ипотеки и заявил, что с появлением ребенка семья не должна ощущать снижение достатка. Государство, по словам Путина, делает все возможное для поддержания желания молодых людей создавать свои семьи, но этого недостаточно без изменения общественных установок.

Путин также отметил, что проблема снижения рождаемости характерна для всех стран с крупной постиндустриальной экономикой, включая Россию. По его словам, практически во всем мире наблюдается аналогичная тенденция и с этим вызовом необходимо работать системно, чтобы обеспечить будущий рост населения.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что вся политика государства должна выстраиваться вокруг семей с детьми.