Генпрокуратура подтвердила новое назначение Поклонской

Занимавшая ранее должности прокурора Крыма и замглавы Россотрудничества Наталья Поклонская 14 июня назначена советником генпрокурора России, подтвердили в пресс-службе надзорного ведомства.

«Приказом генерального прокурора России, подписанным 14 июня 2022 года, Н. В. Поклонская назначена на должность советника главы российского надзорного ведомства», – сообщили ТАСС в Генпрокуратуре.

Ранее Поклонская сообщила, что назначена на должность советника генерального прокурора. Экс-прокурор Крыма добавила, что в связи с этим прекращает публичную деятельность.

13 июня президент России Владимир Путин освободил Наталью Поклонскую от должности заместителя главы Россотрудничества. Она была назначена на этот пост 2 февраля. В тот же день глава государства освободил Поклонскую от должности посла в Кабо-Верде.

По информации источников газеты ВЗГЛЯД в дипломатических кругах, отказ Натальи Поклонской от назначения ее послом России в Республике Кабо-Верде может быть связан с затягиванием страной назначения предоставления ей агремана. Агреман – это предварительное согласие государства на назначение определенного лица в качестве дипломатического представителя другого государства.

Сама Поклонская ранее заявляла, что снятие ее кандидатуры с позиции посла РФ в Кабо-Верде связано с «изменившимися личными обстоятельствами». В МИД России это официально подтвердили.