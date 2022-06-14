Поклонскую назначили советником генпрокурора России

Наталья Поклонская сообщила, что назначена на должность советника генерального прокурора России Игоря Краснова. Экс-прокурор Крыма добавила, что в связи с этим прекращает публичную деятельность.

«Друзья! Сегодня я назначена на должность советника Генерального прокурора Российской Федерации Игоря Викторовича Краснова. Знаю, что будет много добрых пожеланий – заранее благодарю каждого человека за поддержку и интерес к моей службе», – сообщила Поклонская в своем Telegram-канале.

«Мной прекращается ведение социальных страниц и какая-либо публичная деятельность. Теперь буду заниматься выполнением поставленных Генеральным прокурором России задач в соответствии с Федеральным законом «О прокуратуре РФ». Для представителей средств массовой информации сообщаю, что за комментариями следует обращаться в пресс-службу Генеральной прокуратуры России», – добавила она.

13 июня президент России Владимир Путин освободил Наталью Поклонскую от должности заместителя главы Россотрудничества. Она была назначена на этот пост 2 февраля. В тот же день глава государства освободил Поклонскую от должности посла в Кабо-Верде.

По информации источников газеты ВЗГЛЯД в дипломатических кругах, отказ Натальи Поклонской от назначения ее послом России в Республике Кабо-Верде может быть связан с затягиванием страной назначения предоставления ей агремана. Агреман – это предварительное согласие государства на назначение определенного лица в качестве дипломатического представителя другого государства.

Сама Поклонская ранее заявляла, что снятие ее кандидатуры с позиции посла РФ в Кабо-Верде связано с «изменившимися личными обстоятельствами». В МИД России это официально подтвердили.