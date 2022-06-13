Путин освободил Поклонскую от должности замглавы Россотрудничества

Президент России Владимир Путин освободил Наталью Полонскую от должности заместителя главы Россотрудничества.

Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Освободить Поклонскую Наталью Владимировну от должности заместителя руководителя Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству», – говорится в документе.

Отмечается, что указ вступает в силу со дня подписания. Документ датирован 13 июня.

Сама Поклонская сообщила, что указ о ее отставке с поста замглавы Россотрудничества был подписан в связи с ее переходом на другую работу.

В феврале президент Владимир Путин назначил Наталью Поклонскую замглавы Россотрудничества.

По информации источников газеты ВЗГЛЯД в дипломатических кругах, отказ Натальи Поклонской от назначения ее послом России в Республике Кабо-Верде мог быть связан с затягиванием страной назначения предоставления ей агремана. Агреман – это предварительное согласие государства на назначение определенного лица в качестве дипломатического представителя другого государства.

Сама Поклонская ранее заявляла, что снятие ее кандидатуры с позиции посла РФ в Кабо-Верде связано с «изменившимися личными обстоятельствами». В МИД России это официально подтвердили.