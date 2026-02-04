Участник программы «Время героев» Рыжих стал замминистра соцзащиты Алтайского края

Tекст: Елизавета Шишкова

В июне 2025 года он вошел в число 85 участников второго потока президентской программы «Время героев», которую реализует Высшая школа государственного управления Президентской академии, говорится в Telegram-канале программы.

В комментарии по поводу назначения Рыжих заявил: «Программа «Время героев» – это возможность получить самые передовые знания и навыки в разных сферах управления. На новой должности я буду работать над инициативами в социальной сфере, проектами, направленными на улучшение качества жизни жителей родного для меня Алтайского края. Мы с командой продолжим разрабатывать новые и развивать действующие социальные программы, направленные на поддержку, в том числе и участников специальной военной операции».

Губернатор Алтайского края и наставник Рыжих Виктор Томенко подчеркнул, что считает важным возвращение героев с фронта к мирной жизни и их работу на благо региона. Он отметил, что Рыжих во время стажировки ознакомился с деятельностью органов власти и решил сосредоточиться на министерстве социальной защиты. По мнению губернатора, это назначение станет сигналом для военнослужащих, что их интересы учитываются на высоком уровне.

Никита Иванович Рыжих родился в 1990 году в селе Кашино Алейского района Алтайского края. За боевые заслуги он награжден двумя орденами Мужества и медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени с мечами. Более 70 участников программы «Время героев» ранее уже заняли новые должности в органах власти.