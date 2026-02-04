  • Новость часаМИД: Стороны по ДСНВ больше не связаны какими-либо обязательствами
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Москву и Пекин сблизил Китайский Новый год
    Россия поставила рекордную сумму золота Гонконгу в 2025 году
    Кличко пожаловался на неблагодарных ему киевлян
    Скончалась актриса Ольга Чиповская
    Путин освободил Иванова от должности спецпредставителя по экологии
    Москва отреагировала на разрешающий топить подозрительные суда эстонский закон
    Суд приговорил комика Останина к реальному сроку за оскорбительные шутки
    Вынесен приговор совершившему покушение на Трампа в 2024 году
    Петербуржца арестовали на 10 суток за украинский трезубец на шапке
    Мнения
    Дмитрий Скворцов Дмитрий Скворцов Триллион как новая единица исторического времени

    Новый год мы встретили с непривычным ощущением: слово «триллион» перестало звучать как гипербола и стало повседневной единицей разговора о реальности. 2025-й раз за разом приносил «впервые триллион» (а иногда и «впервые несколько триллионов») то в технологиях, то в торговле, то в потреблении. Именно так ощущается смена эпохи.

    6 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Единственный способ эффективно противостоять Трампу

    Один потопленный американский эсминец, одна группа заложников-дипломатов, одни убытки в сотни миллиардов долларов из-за блокады международных торговых путей станут для президента США политической катастрофой.

    10 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Европа опошлила значение атомной бомбы

    Ядерное оружие – это не атрибут красивой жизни, и не способ самоутвердиться перед кем-либо. Будет очень здорово, если понимание этого вернется к Западу до того, как мы окажемся у грани всеобщей катастрофы.

    3 комментария
    4 февраля 2026, 21:52 • Новости дня

    ПВО сбила 72 украинских дрона над пятью регионами

    ПВО сбила 72 украинских дрона над пятью регионами и Азовским морем

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские силы ПВО уничтожили множество украинских беспилотников за шесть часов в нескольких регионах страны и над акваторией Азовского моря.

    Дежурные силы российской ПВО перехватили и уничтожили 72 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, передает РИА «Новости».

    По данным Минобороны, операции проходили с 14.00 до 20.00 мск 4 февраля.

    О потерях или разрушениях в результате атаки не сообщается. Минобороны продолжает отслеживать воздушную обстановку в приграничных и прибрежных регионах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский дрон нанес удар по автомобилю в Брянской области, в результате чего пострадали две учительницы.

    Украинские дроны также привели к ранениям шести мирных жителей на территории Белгородской области.

    Средства ПВО сбили за шесть часов 21 украинский беспилотник, большинство которых зафиксировали над Белгородской и Волгоградской областями.

    4 февраля 2026, 14:10 • Новости дня
    В дипслужбе ЕС заявили о войне с Россией

    Замглавы дипслужбы ЕС Карбонель: Евросоюз уже воюет с Россией

    В дипслужбе ЕС заявили о войне с Россией
    @ Ignacio Lopez Isasmendi/ZUMA Press Wire/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Генеральный секретарь дипломатической службы Евросоюза Белен Мартинес Карбонель заявила, что ЕС уже находится в состоянии войны с Россией.

    «Дело в том, что мы уже ведем войну с Россией», – заявила Карбонель в интервью испанскому изданию El Pais, передает ТАСС.

    По ее словам, она предпочитает считать, что Евросоюз не движется к классическому военному конфликту с мобилизацией граждан и отправкой их на фронт.

    Чиновница добавила, что для предотвращения военной эскалации, возможно, придется чем-то пожертвовать. Она подчеркнула, что усиление обороны ЕС требует перераспределения ресурсов, увеличения инвестиций в военную сферу и сокращения расходов на другие направления. Защита Европы, по ее словам, будет иметь свою цену.

    Ранее президент России Владимир Путин отметил, что Запад продолжает провоцировать напряженность на Украине и использует Россию в качестве оправдания своих собственных ошибок.

    По словам российского лидера, у Москвы нет намерений начинать военный конфликт с европейскими государствами, но страна готова к любому развитию событий.

    Он также называл чушью заявления о возможном нападении России на НАТО.

    Комментарии (28)
    4 февраля 2026, 19:32 • Новости дня
    Москва отреагировала на разрешающий топить подозрительные суда эстонский закон

    Захарова предупредила Эстонию о рисках применения нового закона против российских судов

    Москва отреагировала на разрешающий топить подозрительные суда эстонский закон
    @ Александр Мелехов/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия будет внимательно следить за мерами, которые принимает Эстония в связи с новым законом о праве топить подозрительные и опасные суда, заявила спикер МИД Мария Захарова.

    Она подчеркнула, что российская сторона намерена реагировать на риски и угрозы, исходящие от Эстонии, передает РИА «Новости». По словам дипломата, на данный момент эстонские власти не решаются применять новое законодательство к судам под российским флагом.

    Захарова также призвала Эстонию строго соблюдать нормы международного морского права, чтобы не получить репутацию морских пиратов.

    «Наша сторона будет реагировать соразмерно рискам и угрозам, которые исходят из Эстонии, от Эстонии. Пока что эстонцы не осмеливаются применять свое новое так называемое законодательство в отношении судов под российским флагом», – сказала она на брифинге.

    В апреле прошлого года Эстония приняла закон о праве топить подозрительные суда.

    Комментарии (14)
    4 февраля 2026, 19:29 • Видео
    Переговоры Путина и Си: главное

    «В отношениях России и Китая любое время года – это весна», – заявил президент России Владимир Путин в ходе переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином по видеосвязи. О чем договорились два лидера?

    Комментарии (0)
    4 февраля 2026, 12:41 • Новости дня
    Источник: Все участники переговоров в Абу-Даби понимают невозможность вступления Украины в НАТО

    Переговоры в ОАЭ начались с пониманием невозможности вступления Украины в НАТО

    Источник: Все участники переговоров в Абу-Даби понимают невозможность вступления Украины в НАТО
    @ Jakub Porzycki/NurPhoto/Reuters Connect

    Tекст: Вера Басилая

    Трехсторонние переговоры в Абу-Даби проходят с пониманием участников о невозможности вступления Украины в НАТО, сообщил источник.

    Источник рассказал, что на трехсторонних переговорах в Абу-Даби все стороны исходят из того, что Украина не станет членом НАТО. По словам собеседника, понимание, что Украина не будет в НАТО, присутствует уже у всех участников, передает ТАСС.

    Россия и Украина решили провести переговоры в Абу-Даби в закрытом формате.

    Генсек НАТО Марк Рютте заявил о возможности ввода войск альянса на Украину после заключения мира.

    Достижение договоренностей для завершения конфликта на Украине, по словам Рютте, потребует от киевского режима принятия крайне непростых шагов.

    Комментарии (13)
    4 февраля 2026, 17:48 • Новости дня
    Путин освободил Иванова от должности спецпредставителя по экологии
    Путин освободил Иванова от должности спецпредставителя по экологии
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин подписал указ об освобождении Сергея Иванова от должности спецпредставителя по природоохранной деятельности, экологии и транспорту.

    Указ президента России Владимира Путина об освобождении Сергея Иванова от должности специального представителя по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта был опубликован на портале официального опубликования правовых актов, передает РИА «Новости».

    В документе говорится: «Освободить Иванова Сергея Борисовича от должности специального представителя президента Российской Федерации по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта».

    Сергей Иванов родился в Ленинграде, окончил филологический факультет Ленинградского государственного университета и высшие курсы КГБ СССР. Он начал карьеру в КГБ, после чего занимал руководящие должности в Службе внешней разведки и Федеральной службе безопасности. В 1998 году стал заместителем директора ФСБ. В последующие года был назначен секретарем Совета Безопасности, министром обороны (2001-2007). В период с 2008 по 2011 год занимал должность заместителя председателя правительства РФ.

    С 2011 по 2016 год Иванов возглавлял администрацию президента, а с августа 2016 года занимал пост специального представителя президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта.

    Комментарии (25)
    4 февраля 2026, 10:25 • Новости дня
    ВСУ нанесли комбинированный удар по Брянской области

    ВСУ нанесли удар из HIMARS, БПЛА и ракет «Нептун» по Брянской области

    ВСУ нанесли комбинированный удар по Брянской области
    @ REUTERS/Stringer

    Tекст: Вера Басилая

    Комбинированный удар Вооруженных сил Украины по Брянской области был нанесен с помощью реактивных систем залпового огня HIMARS, реактивных беспилотников самолетного типа и управляемых ракет большой дальности «Нептун», сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

    Вооруженные силы Украины нанесли комбинированный удар по Брянской области с использованием систем залпового огня HIMARS, реактивных беспилотников самолетного типа и управляемых ракет большой дальности «Нептун», сообщил в Telegram-канале Богомаз.

    По его словам, силы ПВО России уничтожили все запущенные ракеты и 11 БПЛА.

    В результате атаки были повреждены 20 частных домов и 27 квартир в одном многоквартирном доме. Кроме этого, повреждены окна в здании больницы, три гражданских автомобиля и полностью уничтожен жилой кирпичный дом в поселке Глинищево Брянского района.

    Осколки также попали в автомобили в Бежицком районе Брянска. Пострадала мирная жительница, которая получила множественные ранения и была доставлена в больницу, где ей оказали медицинскую помощь.

    ВСУ атаковали сельхозпредприятие в Брянской области, в результате чего один человек получил ранения.

    Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о серьезных повреждениях инфраструктуры после ракетного удара по Белгороду и Белгородскому округу.

    В результате атаки ВСУ все городские водозаборы отключились от электроснабжения, началось их подключение к резервным источникам.

    Комментарии (6)
    4 февраля 2026, 13:06 • Новости дня
    В Госдуме объяснили задержание Эстонией судна Baltic Spirit комплексом неполноценности

    Депутат Колесник: Эстония выходит едва ли не в рекордсмены по пакостям

    В Госдуме объяснили задержание Эстонией судна Baltic Spirit комплексом неполноценности
    @ Politsei- ja Piirivalveamet

    Tекст: Анастасия Куликова

    Эстония задержанием контейнеровоза Baltic Spirit с российской командой пытается доказать свою состоятельность. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал депутат Госдумы Андрей Колесник. Он не исключил, что Таллин сфальсифицирует доказательства якобы контрабанды.

    «Таллин уже не в первый раз задерживает суда, которые идут в Россию или из нее. Одну из таких попыток в мае 2025 года сорвал российский истребитель Су-35», – напомнил депутат Госдумы Андрей Колесник, бывший морской офицер. По его оценкам, инцидент с Baltic Spirit имеет под собой преимущественно политические мотивы.

    «Эстония – маленькая страна с комплексом неполноценности. Власти республики пытаются доказать свою состоятельность разными способами, в том числе захватом многотоннажных кораблей», – уточнил собеседник. Парламентарий допустил, что эстонцы могут сфальсифицировать доказательства.

    «Найти «контрабанду» не проблема: эстонской таможне не составит труда привезти на судно что-то запрещенное», – пояснил Колесник, не исключив, что в дальнейшем Таллин использует эту историю в своих интересах. «Эстония в последнее время выходит едва ли не в рекордсмены по пакостям. Видимо, их наставляют партнеры из Британии. Но этот путь гибельный для республики», – предупредил он.

    Депутат подчеркнул, что у Москвы есть варианты ответа. «Военные корабли сейчас сопровождают грузы, идущие из Санкт-Петербурга в Калининградскую область. Скорее всего, такая практика постепенно будет распространяться и на суда, идущие на других направлениях. Если эстонцы решатся завязать бой, то им тогда не позавидуешь», – отметил собеседник.

    На фоне инцидента он назвал правильным решением поднять вопрос о захвате судов в рамках «Группы двадцати», однако, оговорился парламентарий, европейские политики перестали понимать язык дипломатии. «Как бы то ни было, мы будем отстаивать свои интересы всеми способами», – заключил Колесник.

    Во вторник Эстония задержала у острова Найссаар контейнеровоз Baltic Spirit. Судно под флагом Багамских Островов шло из Эквадора в Санкт-Петербург. По данным ERR, оно зашло в эстонские воды для заполнения бункеров. На борту были 23 человека, все они являются гражданами России. Власти прибалтийской республики подозревают, что контейнеровоз якобы использовался для контрабанды.

    Операцию по задержанию провели ВМС Эстонии совместно с полицией и сотрудниками следственного отдела Налогово-таможенного департамента страны. Специальное полицейское подразделение K-Commando поднялось на борт, после чего судно было задержано в ходе государственного надзора для таможенного контроля.

    Для посадки на Baltic Spirit K-Commando использовали вертолет из авиационного отряда полиции и пограничной службы и военно-морскую лодку Raju. Кроме того, операцию поддерживали корабль ВМС Admiral Cowan и пилотный катер ВМС Ahto-26.

    Контейнеровоз Baltic Spirit не входит в так называемый теневой флот России и не находится под санкциями Евросоюза. «Для нас суть операции заключалась именно в том, что, скорее всего, имела место контрабанда», – заявил глава подразделения спецназа K-komando Марек Аас.

    Грузовое судно длиной 188 метров изначально останется в районе якорной стоянки, но позже будет отправлено в порт для более тщательной проверки. «Надо учитывать, что это немаленькое судно, на котором находится большое количество контейнеров, каждый из которых нужно проверить. Так что работа продолжается», – добавил Аас.

    Отметим, задержание судов стало распространенной практикой. Так, в канун Нового года власти Финляндии задержали в Финском заливе грузовое судно Fitburg по подозрению в повреждении подводного телекоммуникационного кабеля Elisa между Хельсинки и Таллином. Оно следовало из Санкт-Петербурга в Израиль, на борту находились 14 человек – граждане России, Грузии и Азербайджана.

    В середине января Франция захватила танкер с российской нефтью. Эммануэль Макрон прямо заявил, что причиной захвата танкера было стремление затруднить для России реализацию своих энергоресурсов и осложнить финансирование армии. В пятницу стало известно, что французский президент предупредил Владимира Зеленского по телефону о том, что Париж вынужден освободить танкер Grinch согласно требованиям национального законодательства.

    Посол по особым поручениям МИД России по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев сообщил, что Москва совместно с партнерами из стран мирового большинства в рамках «Группы двадцати» планирует дать юридическую оценку захвату судов странами Европы. Он указал, что действия европейцев вызывают рост рисков для транспортировки энергоресурсов и функционирования критической инфраструктуры.

    «Дискуссия будет острой, сложной, неудобной, в первую очередь для Британии и Франции. Но мы безусловно будем эти вопросы поднимать и вместе со странами мирового большинства требовать отказа от такой пиратской, каперской практики», – подчеркнул дипломат.

    Напомним, власти Эстонии занимают третье место в декабрьском рейтинге недружественных правительств, составленном редакцией газеты ВЗГЛЯД.

    Комментарии (9)
    4 февраля 2026, 18:36 • Новости дня
    Петербуржца арестовали на 10 суток за украинский трезубец на шапке

    Tекст: Денис Тельманов

    Мужчину задержали в петербургском метро после публикации фото с украинским трезубцем на шапке, суд вынес ему административный арест.

    Жителя Петербурга арестовали на 10 суток за публичную демонстрацию запрещенной символики, передает объединенная пресс-служба городских судов. История началась 29 января, когда правоохранители обнаружили в социальных сетях фотографию мужчины в худи цветов флага США и шапке с эмблемой в виде трезубца. Сотрудники Центра по противодействию экстремизму МВД расценили это как нарушение закона.

    Мужчину задержали в метро, а на суде он вину не признал. Он заявил: «Я не знал о запрете этого символа, купил шапку, чтобы подчеркнуть этнические корни, и никогда не занимался пропагандой».

    Несмотря на аргументы защиты, суд поддержал позицию силовиков и назначил десять суток административного ареста. По решению суда шапка была конфискована.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, студента в Чернушке арестовали за антивоенные надписи и поддержку ВСУ и Русского добровольческого корпуса.

    Жителя Волгоградской области взяли под стражу после размещения двенадцати изображений с украинской символикой на жилых домах.

    Москвича отправили под арест на десять суток за футболку с проукраинской символикой.

    Комментарии (12)
    4 февраля 2026, 16:05 • Новости дня
    На Украине предложили разрешить браки с 14 лет
    На Украине предложили разрешить браки с 14 лет
    @ Зураб Джавахадзе/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские власти предложили разрешить заключать браки с 14 лет в случаях беременности или рождения ребенка.

    Соответствующий проект Гражданского кодекса опубликован на сайте Верховной рады, передает RT. В статье 1478 документа говорится, что суд может разрешить регистрацию брака с 14 лет, если девушка беременна или уже стала матерью. Сейчас в подобных случаях минимальный возраст составляет 16 лет.

    Каждое дело о заключении брака будет рассматриваться индивидуально, а мнение родителей учтут, но оно не станет решающим фактором. Законопроект также предусматривает упрощение оформления фактического сожительства и развода по взаимному согласию через нотариуса.

    Разработку проекта курировал спикер Верховной рады Руслан Стефанчук. В числе причин внесения изменений в законодательство названа «десоветизация» правовых норм.

    В 2023 году на Украине предложили легализовать однополые «партнерства» военных.

    Комментарии (7)
    4 февраля 2026, 18:28 • Новости дня
    Кличко пожаловался на неблагодарных ему киевлян

    Кличко пожаловался на отсутствие благодарности от киевлян за погоду

    Кличко пожаловался на неблагодарных ему киевлян
    @ Sebastian Christoph Gollnow/dpa/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Мэр Киева Виталий Кличко отметил, что киевляне ругают его за непогоду, но не выражают благодарности, когда в городе стоит хорошая погода.

    Мэр Киева Виталий Кличко пожаловался на отношение жителей города, передает РИА «Новости». По его словам, когда в столице плохая погода, такие как снег, дождь или сильный ветер, его критикуют. Однако в ясные дни, по словам Кличко, никто ему не выражает благодарность.

    «Мэра бранят, когда идет снег, дождь и дует ветер, а когда ясное небо и хорошая погода, то мэру никто спасибо не говорит», – заявил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, средняя продолжительность подачи электроэнергии для жителей Киева снизилась на три часа. Более 1100 многоэтажных домов остаются без отопления, при этом Дарницкий и Днепровский районы пострадали сильнее других. Мэр Виталий Кличко заявил о вероятности повторения масштабного отключения света и порекомендовал горожанам заранее запастись продуктами и медикаментами.

    Комментарии (4)
    4 февраля 2026, 13:11 • Новости дня
    Переговоры по Украине начались в Абу-Даби

    Переговоры по Украине стартовали в Абу-Даби в разных форматах

    Переговоры по Украине начались в Абу-Даби
    @ Максим Гучек/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    В Абу-Даби стартовали переговоры по ситуации на Украине, при этом обсуждение ведется в нескольких форматах и полностью закрыто для СМИ, сообщил источник.

    Собеседник агентства ТАСС сообщил, что переговоры по урегулированию ситуации на Украине в Абу-Даби можно считать начавшимися.

    По его словам, обсуждения организованы в разных треках и форматах, но пресса не предусмотрена.

    Ранее сообщалось, что переговоры России и Украины решили провести в Абу-Даби в закрытом формате.

    Комментарии (6)
    4 февраля 2026, 09:32 • Новости дня
    Россия намерена в G20 поднять вопрос захвата судов странами ЕС
    Россия намерена в G20 поднять вопрос захвата судов странами ЕС
    @ Imaginechina/Sipa USA/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия совместно с партнерами из стран мирового большинства в рамках G20 планирует дать юридическую оценку захвату судов странами Европы, сообщил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев.

    Как отметил Бердыев в разговоре на полях конференции Cloud X Day, Москва намерена потребовать отказа от подобных действий, которые, по мнению России, создают экономические риски, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что ситуация с захватом судов отдельными странами ЕС вызывает рост рисков для транспортировки энергоресурсов и функционирования критической инфраструктуры. Дипломат подчеркнул: «Дискуссия будет острой, сложной, неудобной, в первую очередь для Британии и Франции. Но мы безусловно будем эти вопросы поднимать и вместе со странами мирового большинства требовать отказа от такой пиратской, каперской практики».

    Также он заявил, что западные страны, прибегая к захвату судов, больше не способны конкурировать честно. По мнению Бердыева, Запад прибегает к «бандитским методам» ради получения выгоды, используя неоколониальные и захватнические практики.

    Во вторник контейнеровоз Baltic Spirit, следовавший в Санкт-Петербург под багамским флагом и с российской командой, был задержан Эстонией по подозрению в контрабанде из Эквадора.

    Ранее в МИД сообщили, что Россия намерена принять меры по предотвращению морского терроризма на евразийском пространстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, СМИ заявили, что британские власти готовятся захватывать и арестовывать танкеры, выходящие из российских портов. Франция захватила танкер с российской нефтью.

    В пятницу стало известно, что Эммануэль Макрон предупредил Владимира Зеленского по телефону о том, что Франция вынуждена освободить танкер Grinch согласно требованиям национального законодательства.

    Комментарии (17)
    4 февраля 2026, 19:42 • Новости дня
    Суд приговорил комика Останина к реальному сроку за оскорбительные шутки

    Суд приговорил комика Останина к 5 годам 9 месяцам колонии

    Суд приговорил комика Останина к реальному сроку за оскорбительные шутки
    @ Кристина Соловьёва/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Мещанский суд Москвы назначил комику Артемию Останину наказание в виде лишения свободы и штрафа за публичные оскорбляющие чувства верующих высказывания.

    Как передает РИА «Новости», Мещанский суд Москвы приговорил стендап-комика Артемия Останина к пяти годам и девяти месяцам колонии общего режима. Суд также назначил ему штраф в размере 300 тыс. рублей и наложил запрет на администрирование сайтов сроком на три года.

    Судья Олеся Менделеева огласила: «Окончательно назначить Останину наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет 9 месяцев с отбыванием в колонии общего режима». Ранее обвинитель просил суд назначить Останину наказание в виде 5 лет 11 месяцев лишения свободы и аналогичный штраф. Сам Останин вину не признал и настаивал на оправдании.

    По версии следствия, 7 марта 2024 года в развлекательном заведении в центре Москвы Останин выступил с номером, в котором содержались высказывания, оскорбляющие чувства верующих. Еще одно выступление, по данным следствия, 15 марта было направлено на унижение людей с инвалидностью и сопровождалось угрозами применения насилия. Видеозаписи этих выступлений были опубликованы в интернете.

    Останина арестовали в марте 2025 года, в июне его внесли в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Артемий Останин сделал предложение своей девушке в ходе судебного заседания. В Мещанском суде Москвы 19 января начали слушать дело комика Артемия Останина, обвиняемого в создании преступной группы для публикации оскорбительных видео.

    Мещанская межрайонная прокуратура ранее утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении стендап-комика Артемия Останина.

    Комментарии (3)
    4 февраля 2026, 15:44 • Новости дня
    Минобороны сообщило об освобождении Степановки в ДНР и Староукраинки в Запорожской области
    Минобороны сообщило об освобождении Степановки в ДНР и Староукраинки в Запорожской области
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские войска взяли под контроль населенные пункты Степановка в ДНР и Староукраинка в Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ.

    Российские войска освободили населенные пункты Степановка в Донецкой народной республике и Староукраинка в Запорожской области, передает ТАСС.

    В Министерстве обороны России уточнили: «Подразделения Южной группировки войск в результате активных действий освободили населенный пункт Степановка в Донецкой народной республике. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника и в результате решительных действий освободили населенный пункт Староукраинка в Запорожской области».

    За минувшие сутки Вооруженные силы Украины потеряли в зоне спецоперации около 1390 военнослужащих. В зоне ответственности группировки войск «Север» потери противника составили до 280 человек, «Запад» – до 190, «Юг» – до 165, «Центр» – более 350, «Восток» – более 340, «Днепр» – до 65 военнослужащих.

    Российские средства ПВО за сутки сбили 22 реактивных снаряда системы HIMARS, две управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и 139 беспилотников самолетного типа. В ведомстве добавили, что также были уничтожены восемь управляемых авиационных бомб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военнослужащие с начала 2026 года взяли под контроль 24 населенных пункта в различных областях зоны спецоперации.

    Комментарии (2)
    4 февраля 2026, 12:07 • Новости дня
    Переговоры России и Украины в Абу-Даби решили провести в закрытом формате
    Переговоры России и Украины в Абу-Даби решили провести в закрытом формате
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В Абу-Даби стартует новый раунд консультаций по урегулированию конфликта на Украине, которые состоятся без приглашения представителей прессы и пройдут в закрытом формате, ожидается итоговое коммюнике, сообщил источник.

    Переговоры между представителями России, США и Украины по вопросам урегулирования конфликта на Украине пройдут в Абу-Даби 4 и 5 февраля, передает РИА «Новости».

    Как сообщил источник агентства, встреча будет закрытой, журналисты на нее не приглашены.

    По его словам, пресс-конференция по итогам встречи не планируется, однако возможно итоговое коммюнике.

    Предыдущий раунд переговоров рабочей группы по безопасности в Абу-Даби прошел 23 и 24 января и также длился два дня.

    Ранее спецпосланник президента США Уиткофф прибыл в Абу-Даби на переговоры по Украине.

    Украинская делегация также прибыла в Абу-Даби для участия во встречах.

    Российская делегация прибыла в столицу ОАЭ для переговоров.

    Главой российской делегации на переговорах в Абу-Даби вновь выступает начальник ГРУ Генштаба ВС России Игорь Костюков.

    Комментарии (0)
    4 февраля 2026, 19:57 • Новости дня
    В России установили сроки помощи при болезнях сердца

    В России сократили сроки помощи при сердечно-сосудистых заболеваниях

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В России определили максимальные сроки консультаций врачей и исследований для пациентов с подозрением на сердечно-сосудистые заболевания, включая специализированную помощь.

    Сроки оказания медицинской помощи при подозрениях на сердечно-сосудистые заболевания в России теперь регламентированы – консультация врача должна быть проведена не позднее чем через три рабочих дня после обращения, пишет РИА «Новости». Такие изменения предусмотрены правительственным документом.

    Согласно новым правилам, диагностические инструментальные и лабораторные исследования обязаны проводиться максимум в течение семи рабочих дней с момента назначения. Это касается всех пациентов, у которых есть подозрения на сердечно-сосудистые заболевания.

    Кроме того, документ устанавливает, что специализированная медицинская помощь, в том числе для пациентов стационаров, должна быть оказана не позднее семи рабочих дней после постановки предварительного диагноза. Нововведения призваны ускорить оказание помощи и повысить эффективность лечения сердечно-сосудистых заболеваний.

    Ранее в России утвердили новый порядок оказания медицинской помощи беременным, предусматривающий раннюю диагностику и профилактику осложнений.

    Также для пациентов, обратившихся в поликлиники, установили максимально допустимый срок ожидания приема врача – не более суток, а экстренную помощь обязаны оказывать в течение двух часов. А в случае задержки оказания бесплатной медпомощи муниципальной поликлиникой пациент может получить компенсацию.

    Комментарии (2)
    Главное
    Россия сделала предупреждение НАТО
    В России установили сроки помощи при болезнях сердца
    Аргентина решила провести экстрадицию Мадуро из США
    Washington Post начала масштабные увольнения журналистов
    Девелопер «Самолет» попросил 50 млрд рублей у государства
    У берегов Крыма обнаружили аномальный айсберг
    Владельца BMW X7 арестоваали в Москве за отказ снять тонировку

    Европа оставила лазейку для российского газа

    Евросоюз одной рукой запрещает российский газ. А другой – увеличивает его закупку на фоне сильных холодов. «Если холодно, то можно» даже при полном запрете импорта газа из России. Европа юридически закрепила эту лазейку. Согласится ли Газпром на роль временного спасателя? Подробности

    Перейти в раздел

    Почему Эстония занялась пиратством на Балтике

    «Прибалтийские тигры» выводят государственное пиратство на новый уровень» – так в экспертном сообществе комментируют задержание Эстонией контейнеровоза Baltic Spirit. Эстонские власти посчитали, что судно, шедшее из Эквадора в Санкт-Петербург, могло перевозить контрабанду. Аналитики не исключают, что Таллин может сфальсифицировать доказательства для достижения политических целей. Подробности

    Перейти в раздел

    Зеленский вновь выгнал украинцев на мороз

    В ответ на террористические атаки ВСУ Россия возобновила удары по энергетической инфраструктуре противника. В Киеве, Харькове и других областях – массовые отключения тепла и света. По мнению экспертов, Владимир Зеленский, спровоцировавший эту эскалацию, теперь использует гуманитарную катастрофу для затягивания переговоров и шантажа Запада. Подробности

    Перейти в раздел

    Русские Литвы встали на защиту Гагарина

    Литовские дерусификаторы внезапно обнаружили сразу несколько улиц, названных в честь Юрия Гагарина. А ведь в Прибалтике даже первый космонавт планеты считается «символом тоталитарного режима». Однако случилось еще более неожиданное – местные жители стали сопротивляться попыткам переименовать улицы. И это не единственный подобный пример. Подробности

    Перейти в раздел

    Как роддом Новокузнецка стал местом массовой гибели малышей

    «Вместо помощи я просто была в каком-то аду». Такими словами рожавшие когда-то в роддоме Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 рассказывают сегодня о своем опыте. Их слова стали особенно важны после того, как вскрылся факт массовой гибели младенцев в этом роддоме. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Переговоры Путина и Си: главное

      «В отношениях России и Китая любое время года – это весна», – заявил президент России Владимир Путин в ходе переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином по видеосвязи. О чем договорились два лидера?

    • Роль черной магии в диктатуре Зеленского

      Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель рассказала о нравах, которые царили в украинской власти в период строительства диктатуры. Так, по ее словам, некогда всесильный глава офиса президента Андрей Ермак активно практиковал черную магию.

    • Распаковка файлов Эпштейна. Стыд и позор элиты

      Очередная порция опубликованных материалов по делу Джеффри Эпштейна, на частном острове которого мировая элита устраивала оргии с несовершеннолетними, перевозбудила не только Америку: скандал обсуждает весь мир.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Дополнительный отпуск 2026: кому положен по закону и сколько дней можно получить

      Некоторые категории работников имеют, помимо основного, дополнительный ежегодный отпуск. Кто именно пользуется таким правом, сколько дней добавляется к отдыху и какой денежной компенсацией в некоторых случаях эта льгота может быть заменена?

    • Как встать на биржу труда в 2026 году: список документов и порядок регистрации

      Потерявшие работу имеют право на государственное пособие – но чтобы его получить, необходимо соответствующим образом зарегистрироваться. Где и каким образом это сделать, каков размер пособия по безработице в 2026 году, при каких условиях выплаты могут быть прекращены и какие еще есть меры поддержки для безработных?

    • Лунный посевной календарь на февраль 2026: благоприятные дни, когда сажать рассаду

      Февраль – старт активного сезона для садоводов и огородников. В это время на подоконниках закладывается основа будущего урожая: высевается рассада теплолюбивых культур, зелени и цветов. Многие для планирования этих важных работ используют лунный посевной календарь. Это многовековой метод, который помогает соотнести агротехнические мероприятия с естественными циклами природы – фазами Луны и ее прохождением через знаки Зодиака. Считается, что такой подход позволяет оптимизировать энергию роста растений, делая рассаду более крепкой и устойчивой.

    Перейти в раздел

    • Трамп: Официант, еще льда!

      Свои притязания на Гренландию президент США Дональд Трамп обосновывает тем, что он просит только «о куске льда, холодном и расположенном в труднодоступном месте». Однако многие подозревают, что этот кусок льда только раззадорит территориальные аппетиты хозяина Белого дома.

    • Немецкие солдаты защищали Гренландию только сутки

      Группа немецких военнослужащих покинула Гренландию столь же внезапно, как и полетела на этот принадлежащий Дании остров. В целом же миссия бундесвера в Гренландии продлилась менее чем двое суток – хотя изначально предполагалось, что она будет длительной. Похоже, что в Берлине испугались даже символического военного присутствия в Гренландии в условиях давления США.

    • Личные амбиции Трампа переходят на всю планету

      2026 год начался с крайне агрессивных шагов президента США. Дональд Трамп отдал приказ по нефтяной блокаде Венесуэлы, захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро и резкому усилению давления на ряд других стран, от Кубы и до Ирана.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации