Новый год мы встретили с непривычным ощущением: слово «триллион» перестало звучать как гипербола и стало повседневной единицей разговора о реальности. 2025-й раз за разом приносил «впервые триллион» (а иногда и «впервые несколько триллионов») то в технологиях, то в торговле, то в потреблении. Именно так ощущается смена эпохи.6 комментариев
Правительство ФРГ сократило интеграционные языковые курсы для иммигрантов
Правительство Германии сократило языковые курсы для иммигрантов
Немецкая ассоциация образования взрослых (DVV) критикует тот факт, что Федеральное управление по вопросам миграции и беженцев (BAMF) с конца ноября 2025 года не обработало ни одной заявки от желающих принять участие в интеграционных курсах не объяснив причин.
«Федеральное управление по вопросам миграции и беженцев (BAMF) не объявляло о приостановке действия соглашения и не объяснило причину. До сегодняшнего дня мы не получили никакой информации о том, как долго продлится эта ситуация», – заявил в интервью Frankfurter Rundschau Саша Рекс, руководитель отдела политики и организационного развития Немецкой ассоциации образования взрослых (DVV).
Федеральное министерство внутренних дел во главе с Александром Добриндтом подтвердило Frankfurter Rundschau, что в настоящее время оно «рассматривает заявления о приёме» в соответствии с положением Закона о резидентах. Министерство не сообщило, почему проводится этот пересмотр и как долго он, как ожидается, продлится.
По словам Рекса, те, кто хочет учиться, вынуждены «ждать и ждать».
«Для перевозчиков по всей стране это означает, что в настоящее время только очень небольшие группы могут начать уже запланированные курсы обучения», – сказал Рекс.
Это относится и к людям с Украины, которые хотели быстро интегрироваться в рынок труда ФРГ. Рекс предупреждает, что «турбо по трудоустройству», объявленное «правительством светофора» для украинцев, встречено противодействием.
По их собственным словам, беженцы с Украины не были проинформированы властями, как это обычно бывает при таких радикальных изменениях. Пожалуйста, «воздержитесь от дальнейших расспросов и наберитесь терпения», - говорилось в письме из BAMF одному из беженцев.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, число просителей убежища с Украины в Германии увеличилось в десять раз после отмены запрета на выезд для мужчин от 18 до 22 лет. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским попросил его обеспечить, чтобы молодые украинцы, приезжающие в Германию, служили в своей стране. В ноябре 2025 года украинцев в Германии уравняли с беженцами из других стран.