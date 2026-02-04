Правительство ФРГ сократило интеграционные языковые курсы для иммигрантов

Правительство Германии сократило языковые курсы для иммигрантов

Tекст: Катерина Туманова

«Федеральное управление по вопросам миграции и беженцев (BAMF) не объявляло о приостановке действия соглашения и не объяснило причину. До сегодняшнего дня мы не получили никакой информации о том, как долго продлится эта ситуация», – заявил в интервью Frankfurter Rundschau Саша Рекс, руководитель отдела политики и организационного развития Немецкой ассоциации образования взрослых (DVV).

Федеральное министерство внутренних дел во главе с Александром Добриндтом подтвердило Frankfurter Rundschau, что в настоящее время оно «рассматривает заявления о приёме» в соответствии с положением Закона о резидентах. Министерство не сообщило, почему проводится этот пересмотр и как долго он, как ожидается, продлится.

По словам Рекса, те, кто хочет учиться, вынуждены «ждать и ждать».

«Для перевозчиков по всей стране это означает, что в настоящее время только очень небольшие группы могут начать уже запланированные курсы обучения», – сказал Рекс.

Это относится и к людям с Украины, которые хотели быстро интегрироваться в рынок труда ФРГ. Рекс предупреждает, что «турбо по трудоустройству», объявленное «правительством светофора» для украинцев, встречено противодействием.

По их собственным словам, беженцы с Украины не были проинформированы властями, как это обычно бывает при таких радикальных изменениях. Пожалуйста, «воздержитесь от дальнейших расспросов и наберитесь терпения», - говорилось в письме из BAMF одному из беженцев.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, число просителей убежища с Украины в Германии увеличилось в десять раз после отмены запрета на выезд для мужчин от 18 до 22 лет. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским попросил его обеспечить, чтобы молодые украинцы, приезжающие в Германию, служили в своей стране. В ноябре 2025 года украинцев в Германии уравняли с беженцами из других стран.