  • Новость часаМедведев прокомментировал окончание срока ДСНВ фразой из «Игры престолов»
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Москву и Пекин сблизил Китайский Новый год
    Военный эксперт: Заявление МИД по ДСНВ должно обеспокоить Вашингтон
    Россия поставила рекордную сумму золота Гонконгу в 2025 году
    Кличко пожаловался на неблагодарных ему киевлян
    МИД: Стороны по ДСНВ больше не связаны какими-либо обязательствами
    Путин освободил Иванова от должности спецпредставителя по экологии
    Суд приговорил комика Останина к реальному сроку за оскорбительные шутки
    Вынесен приговор совершившему покушение на Трампа в 2024 году
    Петербуржца арестовали на 10 суток за украинский трезубец на шапке
    Мнения
    Дмитрий Скворцов Дмитрий Скворцов Триллион как новая единица исторического времени

    Новый год мы встретили с непривычным ощущением: слово «триллион» перестало звучать как гипербола и стало повседневной единицей разговора о реальности. 2025-й раз за разом приносил «впервые триллион» (а иногда и «впервые несколько триллионов») то в технологиях, то в торговле, то в потреблении. Именно так ощущается смена эпохи.

    6 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Единственный способ эффективно противостоять Трампу

    Один потопленный американский эсминец, одна группа заложников-дипломатов, одни убытки в сотни миллиардов долларов из-за блокады международных торговых путей станут для президента США политической катастрофой.

    10 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Европа опошлила значение атомной бомбы

    Ядерное оружие – это не атрибут красивой жизни, и не способ самоутвердиться перед кем-либо. Будет очень здорово, если понимание этого вернется к Западу до того, как мы окажемся у грани всеобщей катастрофы.

    3 комментария
    4 февраля 2026, 22:50 • Новости дня

    Правительство ФРГ сократило интеграционные языковые курсы для иммигрантов

    Правительство Германии сократило языковые курсы для иммигрантов

    Tекст: Катерина Туманова

    Немецкая ассоциация образования взрослых (DVV) критикует тот факт, что Федеральное управление по вопросам миграции и беженцев (BAMF) с конца ноября 2025 года не обработало ни одной заявки от желающих принять участие в интеграционных курсах не объяснив причин.

    «Федеральное управление по вопросам миграции и беженцев (BAMF) не объявляло о приостановке действия соглашения и не объяснило причину. До сегодняшнего дня мы не получили никакой информации о том, как долго продлится эта ситуация», –  заявил в интервью Frankfurter Rundschau Саша Рекс, руководитель отдела политики и организационного развития Немецкой ассоциации образования взрослых (DVV).

    Федеральное министерство внутренних дел во главе с Александром Добриндтом подтвердило Frankfurter Rundschau, что в настоящее время оно «рассматривает заявления о приёме» в соответствии с положением Закона о резидентах. Министерство не сообщило, почему проводится этот пересмотр и как долго он, как ожидается, продлится.

    По словам Рекса, те, кто хочет учиться, вынуждены «ждать и ждать».

    «Для перевозчиков по всей стране это означает, что в настоящее время только очень небольшие группы могут начать уже запланированные курсы обучения», – сказал Рекс.

    Это относится и к людям с Украины, которые хотели быстро интегрироваться в рынок труда ФРГ. Рекс предупреждает, что «турбо по трудоустройству», объявленное «правительством светофора» для украинцев, встречено противодействием.

    По их собственным словам, беженцы с Украины не были проинформированы властями, как это обычно бывает при таких радикальных изменениях. Пожалуйста, «воздержитесь от дальнейших расспросов и наберитесь терпения», - говорилось в письме из BAMF одному из беженцев.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, число просителей убежища с Украины в Германии увеличилось в десять раз после отмены запрета на выезд для мужчин от 18 до 22 лет. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским попросил его обеспечить, чтобы молодые украинцы, приезжающие в Германию, служили в своей стране. В ноябре 2025 года украинцев в Германии уравняли с беженцами из других стран.

    4 февраля 2026, 01:51 • Новости дня
    Назван размер отката экс-руководству Курской области за контракт на постройку фортификаций

    Откаты экс-руководству Курской области превысили 20 млн рублей

    Tекст: Антон Антонов

    Стали известны детали уголовного дела в отношении бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова и его заместителя Алексея Дедова о хищениях на строительстве фортификаций. Согласно обвинению, утвержденному Генпрокуратурой, чиновники получали откаты, которые превысили 20 млн рублей.

    По версии следствия, чиновники через посредника Дмитрия Шубина получали откаты от руководителя компаний-подрядчиков Виктора Головченко за госконтракты на ремонт школ и строительство фортификационных сооружений на границе с Украиной. Суммарно, как утверждается, им было передано почти 13 млн рублей, пишет «Коммерсант».

    Согласно материалам дела, суммы за покровительство и своевременную оплату работ передавались лично и доставлялись в администрацию области на Красной площади Курска.

    В числе новых эпизодов фигурирует депутат Курской областной думы Максим Васильев, чья фирма стала подрядчиком на строительство двух взводных опорных пунктов для погранслужбы ФСБ за 192,647 млн руб. В качестве отката, как говорится в обвинении, Дедову и Смирнову поступило еще 8 млн рублей.

    Следствие отмечает, что объекты так и не были приняты заказчиком: оборонительные сооружения оказались недостроенными, амбразуры выполнены неправильно, а укрытия не соответствовали требованиям безопасности. В показаниях сотрудников ФСБ говорится о «ужасном» состоянии объектов.

    В ходе следствия Смирнов и другие фигуранты указывали на возможную причастность к коррупции экс-губернатора Романа Старовойта. После отставки с поста министра транспорта в июле 2025 года он покончил с собой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дедов на заседании Ленинского суда заявил о полном переводе откатов по строительству фортификаций Смирнову. В сентябре 2025 года Смирнов сознался в получении взяток. Следственные органы установили обстоятельства смерти экс-главы Минтранса и бывшего губернатора Курской области Романа Старовойта.

    Комментарии (13)
    4 февраля 2026, 01:20 • Новости дня
    Трамп: Путин сдержал слово о приостановке ударов по Украине
    Трамп: Путин сдержал слово о приостановке ударов по Украине
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин сдержал обещание и временно приостановил удары по Украине, заявил глава американского государства Дональд Трамп.

    «Он сдержал свое слово в этой части. Это было значительно, вы знаете, одна неделя, мы бы согласились на все (на любой срок), потому что там очень-очень холодно», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    Он пояснил, что «речь шла о периоде от воскресенья до воскресенья», передает ТАСС.

    Представитель Белого дома Кэролайн Ливитт ранее заявила, что Трамп не удивлен массированным ударом России в ответ на атаки Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп обратился к Путину с просьбой приостановить на время удары по энергообъектам Украины в связи с сильными морозами. Кремль подтвердил просьбу Трампа воздержаться от ударов по Киеву до 1 февраля.

    Россия в ночь на вторник возобновила удары по энергетической инфраструктуре противника. В Киеве, Харькове и других областях происходят массовые отключения тепла и света. Минобороны России сообщило, что в ночь на вторник нанесен массированный удар по предприятиям ВПК Украины и объектам энергетики.

    Комментарии (20)
    4 февраля 2026, 19:29 • Видео
    Переговоры Путина и Си: главное

    «В отношениях России и Китая любое время года – это весна», – заявил президент России Владимир Путин в ходе переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином по видеосвязи. О чем договорились два лидера?

    Комментарии (0)
    4 февраля 2026, 12:41 • Новости дня
    Источник: Все участники переговоров в Абу-Даби понимают невозможность вступления Украины в НАТО

    Переговоры в ОАЭ начались с пониманием невозможности вступления Украины в НАТО

    Источник: Все участники переговоров в Абу-Даби понимают невозможность вступления Украины в НАТО
    @ Jakub Porzycki/NurPhoto/Reuters Connect

    Tекст: Вера Басилая

    Трехсторонние переговоры в Абу-Даби проходят с пониманием участников о невозможности вступления Украины в НАТО, сообщил источник.

    Источник рассказал, что на трехсторонних переговорах в Абу-Даби все стороны исходят из того, что Украина не станет членом НАТО. По словам собеседника, понимание, что Украина не будет в НАТО, присутствует уже у всех участников, передает ТАСС.

    Россия и Украина решили провести переговоры в Абу-Даби в закрытом формате.

    Генсек НАТО Марк Рютте заявил о возможности ввода войск альянса на Украину после заключения мира.

    Достижение договоренностей для завершения конфликта на Украине, по словам Рютте, потребует от киевского режима принятия крайне непростых шагов.

    Комментарии (13)
    4 февраля 2026, 04:08 • Новости дня
    Серии взрывов прогремели в Одессе
    Серии взрывов прогремели в Одессе
    @ Danita Delimont/Jim Goldstein/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Как минимум две серии взрывов произошли в Одессе, сообщили украинские СМИ.

    Кроме того, глава подчиняющейся украинским властям областной администрации Иван Федоров сообщил о повторных взрывах в подконтрольной Киеву части Запорожской области, передает ТАСС.

    При этом в Одесской области Украины воздушная тревога уже снята. Сирены продолжают работать только в Днепропетровской и Харьковской областях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Харькове и Сумах прогремели взрывы. В ночь на вторник в ответ на террористические атаки ВСУ российские войска нанесли массированный удар по предприятиям ВПК противника и используемым в его интересах объектам энергетики. В Киеве, Харькове и других областях были зафиксированы массовые отключения тепла и света.

    Комментарии (0)
    4 февраля 2026, 10:25 • Новости дня
    ВСУ нанесли комбинированный удар по Брянской области

    ВСУ нанесли удар из HIMARS, БПЛА и ракет «Нептун» по Брянской области

    ВСУ нанесли комбинированный удар по Брянской области
    @ REUTERS/Stringer

    Tекст: Вера Басилая

    Комбинированный удар Вооруженных сил Украины по Брянской области был нанесен с помощью реактивных систем залпового огня HIMARS, реактивных беспилотников самолетного типа и управляемых ракет большой дальности «Нептун», сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

    Вооруженные силы Украины нанесли комбинированный удар по Брянской области с использованием систем залпового огня HIMARS, реактивных беспилотников самолетного типа и управляемых ракет большой дальности «Нептун», сообщил в Telegram-канале Богомаз.

    По его словам, силы ПВО России уничтожили все запущенные ракеты и 11 БПЛА.

    В результате атаки были повреждены 20 частных домов и 27 квартир в одном многоквартирном доме. Кроме этого, повреждены окна в здании больницы, три гражданских автомобиля и полностью уничтожен жилой кирпичный дом в поселке Глинищево Брянского района.

    Осколки также попали в автомобили в Бежицком районе Брянска. Пострадала мирная жительница, которая получила множественные ранения и была доставлена в больницу, где ей оказали медицинскую помощь.

    ВСУ атаковали сельхозпредприятие в Брянской области, в результате чего один человек получил ранения.

    Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о серьезных повреждениях инфраструктуры после ракетного удара по Белгороду и Белгородскому округу.

    В результате атаки ВСУ все городские водозаборы отключились от электроснабжения, началось их подключение к резервным источникам.

    Комментарии (6)
    4 февраля 2026, 06:56 • Новости дня
    «Северяне» уничтожили РСЗО HIMARS на Харьковском направлении
    «Северяне» уничтожили РСЗО HIMARS на Харьковском направлении
    @ VALDA KALNINA/EPA/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    В результате комбинированного удара в районе Юрченково группировка российских войск «Север» уничтожила РСЗО HIMARS вооруженных сил Украины, которая обстреливала гражданские объекты Белгорода.

    «Помимо пусковой установки уничтожен КП 48 оабр, 14 единиц техники и более взвода личного состава ВСУ», – сообщил связанный с группировкой «Север» Telegram-канал «Северный Ветер».

    На Харьковском направлении бои продолжаются вдоль всей линии фронта. Штурмовые группы российских войск продвинулись в лесах и населенных пунктах южнее Волчанска и в районе Хатнего. ВСУ отступают на запасные позиции и наносят ракетные удары по территории Белгородской области.

    В районе Старицы российские военные продвинулись до 250 м, а юго-западнее Симиновки заняли одну позицию ВСУ. В районе Волчанских Хуторов заняты семь домовладений и уничтожены позиции ВСУ.

    На Хатненском участке отмечено продвижение до 300 м на пяти направлениях. На Липцовском участке существенных изменений не наблюдается, но артиллерия наносит удары по пунктам управления БПЛА ВСУ.

    На Сумском направлении подразделения российской группировки «Север» при поддержке артиллерии, авиации и тяжелых огнеметных систем сохраняют высокие темпы наступления, продвигаясь до 900 м на отдельных участках.

    На Теткинском и Глушковском направлениях существенных изменений не отмечено, однако авиация наносит удары по позициям ВСУ.

    «За сутки потери противника составили свыше 230 человек (из них более 110 в Сумской области и свыше 120 в Харьковской)», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска уничтожили три пусковые установки американской РСЗО HIMARS и три установки ЗРК С-300 на Украине.

    Комментарии (8)
    4 февраля 2026, 00:47 • Новости дня
    Хакеры Beregini получили данные иностранных наемников ГУР Украины

    Tекст: Антон Антонов

    Пророссийская хакерская группировка Beregini получила список данных иностранных наемников, которые поступили на службу в Главное управление разведки Украины, сообщают информационные агентства.

    В перечне фигурируют граждане Колумбии, Швеции, Аргентины, Бразилии, США, Британии, Франции, Испании, Туркмении, Норвегии, Японии, Бельгии, Австралии, Германии и Дании, передает РИА «Новости».

    По словам хакеров, после расформирования «Интернационального легиона» в Сухопутных войсках Украины поток иностранных наемников резко увеличился в подразделения ГУР.

    «Иностранцы все также прибывают в Киев и проходят оформление в киевском ТЦК, а документы направляются в ГУР», – говорится в сообщении. Beregini уточнили, что полученные ими списки были составлены за последние несколько месяцев в одном из районных территориальных центров комплектования Киева.

    В доступных данных содержатся персональные сведения наемников: номера воинских частей, паспортные данные, идентификационные номера, занимаемые должности и звания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская хакерская группа KillNet презентовала интерактивную карту MATRIX, отображающую цеха по производству беспилотников для ВСУ. Хакеры из группировок KillNet и Beregini получили доступ к данным о закупках антидроновых комплексов Piranha украинскими военными частями. Участники группировок Beregini, KillNet и «Кибер Серп» назвали служащих 385-й бригады морских беспилотных комплексов ВМС Украины причастными к атакам на суда в Черном море у берегов Турции.

    Комментарии (11)
    4 февраля 2026, 18:36 • Новости дня
    Петербуржца арестовали на 10 суток за украинский трезубец на шапке

    Tекст: Денис Тельманов

    Мужчину задержали в петербургском метро после публикации фото с украинским трезубцем на шапке, суд вынес ему административный арест.

    Жителя Петербурга арестовали на 10 суток за публичную демонстрацию запрещенной символики, передает объединенная пресс-служба городских судов. История началась 29 января, когда правоохранители обнаружили в социальных сетях фотографию мужчины в худи цветов флага США и шапке с эмблемой в виде трезубца. Сотрудники Центра по противодействию экстремизму МВД расценили это как нарушение закона.

    Мужчину задержали в метро, а на суде он вину не признал. Он заявил: «Я не знал о запрете этого символа, купил шапку, чтобы подчеркнуть этнические корни, и никогда не занимался пропагандой».

    Несмотря на аргументы защиты, суд поддержал позицию силовиков и назначил десять суток административного ареста. По решению суда шапка была конфискована.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, студента в Чернушке арестовали за антивоенные надписи и поддержку ВСУ и Русского добровольческого корпуса.

    Жителя Волгоградской области взяли под стражу после размещения двенадцати изображений с украинской символикой на жилых домах.

    Москвича отправили под арест на десять суток за футболку с проукраинской символикой.

    Комментарии (16)
    4 февраля 2026, 18:28 • Новости дня
    Кличко пожаловался на неблагодарных ему киевлян

    Кличко пожаловался на отсутствие благодарности от киевлян за погоду

    Кличко пожаловался на неблагодарных ему киевлян
    @ Sebastian Christoph Gollnow/dpa/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Мэр Киева Виталий Кличко отметил, что киевляне ругают его за непогоду, но не выражают благодарности, когда в городе стоит хорошая погода.

    Мэр Киева Виталий Кличко пожаловался на отношение жителей города, передает РИА «Новости». По его словам, когда в столице плохая погода, такие как снег, дождь или сильный ветер, его критикуют. Однако в ясные дни, по словам Кличко, никто ему не выражает благодарность.

    «Мэра бранят, когда идет снег, дождь и дует ветер, а когда ясное небо и хорошая погода, то мэру никто спасибо не говорит», – заявил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, средняя продолжительность подачи электроэнергии для жителей Киева снизилась на три часа. Более 1100 многоэтажных домов остаются без отопления, при этом Дарницкий и Днепровский районы пострадали сильнее других. Мэр Виталий Кличко заявил о вероятности повторения масштабного отключения света и порекомендовал горожанам заранее запастись продуктами и медикаментами.

    Комментарии (5)
    4 февраля 2026, 11:10 • Новости дня
    Politico: Мерц предложит странам Персидского залива оружие в обмен на газ
    Politico: Мерц предложит странам Персидского залива оружие в обмен на газ
    @ Bernd Elmenthaler/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Канцлер Германии Фридрих Мерц начал поездку по странам Персидского залива, рассчитывая заключить новые энергетические и деловые соглашения на фоне роста зависимости от США, в том числе поставок оружия в обмен на газ, сообщает Politico.

    В течение трех дней Мерц посетит Саудовскую Аравию, Катар и Объединенные Арабские Эмираты. Делегацию Мерца сопровождают представители немецкого бизнеса, которые рассчитывают на новые контракты в сферах энергетики и обороны, пишет Politico.

    Кроме того, накануне визита министр экономики Германии Катерина Райхе подписала в Эр-Рияде меморандум о сотрудничестве в энергетике, включая будущие сделки по водородной энергии. Райхе подчеркнула: «Когда партнерства, на которые мы полагались десятилетиями, начинают шататься, мы должны искать новых партнеров».

    В 2023 году 96% импортируемого Германией СПГ поступало из США, и эта доля, по прогнозам, будет только расти из-за соглашения Евросоюза о закупке американской энергии на 750 млрд долларов до конца 2028 года. Некоторые немецкие политики опасаются, что страна снова оказалась в ситуации чрезмерной зависимости, теперь уже от США. На этом фоне Мерц активно ищет альтернативы – в первую очередь в Катаре и ОАЭ, крупнейших мировых экспортерах газа.

    Германия также рассчитывает расширить сотрудничество с государствами Персидского залива в сфере обороны: после ослабления ограничений на экспорт вооружений немецкая промышленность становится привлекательным партнером для стран региона. При этом эксперты отмечают противоречия такой политики: сближение с авторитарными режимами в обмен на энергетическую и военную выгоду может поставить под вопрос приверженность Европы своим ценностям.

    Ранее сообщалось, что канцлер Германии Фридрих Мерц отправился с делегацией в страны Персидского залива для обсуждения диверсификации поставок СПГ и снижения зависимости от США.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Европе необходимо научиться говорить на языке силы в условиях соперничества крупных держав.

    Европейские страны разработали план по снижению военной и экономической зависимости Европы от Соединенных Штатов.

    Глава Минэкономики Германии Катерина Райхе заявила, что страна спокойно переживет зиму, несмотря на низкий уровень заполненности газохранилищ.

    Европейский союз к концу десятилетия может получать почти половину газа из США, что создает стратегические риски на фоне напряженности с Вашингтоном.

    Комментарии (9)
    4 февраля 2026, 16:05 • Новости дня
    На Украине предложили разрешить браки с 14 лет
    На Украине предложили разрешить браки с 14 лет
    @ Зураб Джавахадзе/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские власти предложили разрешить заключать браки с 14 лет в случаях беременности или рождения ребенка.

    Соответствующий проект Гражданского кодекса опубликован на сайте Верховной рады, передает RT. В статье 1478 документа говорится, что суд может разрешить регистрацию брака с 14 лет, если девушка беременна или уже стала матерью. Сейчас в подобных случаях минимальный возраст составляет 16 лет.

    Каждое дело о заключении брака будет рассматриваться индивидуально, а мнение родителей учтут, но оно не станет решающим фактором. Законопроект также предусматривает упрощение оформления фактического сожительства и развода по взаимному согласию через нотариуса.

    Разработку проекта курировал спикер Верховной рады Руслан Стефанчук. В числе причин внесения изменений в законодательство названа «десоветизация» правовых норм.

    В 2023 году на Украине предложили легализовать однополые «партнерства» военных.

    Комментарии (7)
    4 февраля 2026, 13:11 • Новости дня
    Переговоры по Украине начались в Абу-Даби

    Переговоры по Украине стартовали в Абу-Даби в разных форматах

    Переговоры по Украине начались в Абу-Даби
    @ Максим Гучек/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    В Абу-Даби стартовали переговоры по ситуации на Украине, при этом обсуждение ведется в нескольких форматах и полностью закрыто для СМИ, сообщил источник.

    Собеседник агентства ТАСС сообщил, что переговоры по урегулированию ситуации на Украине в Абу-Даби можно считать начавшимися.

    По его словам, обсуждения организованы в разных треках и форматах, но пресса не предусмотрена.

    Ранее сообщалось, что переговоры России и Украины решили провести в Абу-Даби в закрытом формате.

    Комментарии (6)
    4 февраля 2026, 15:10 • Новости дня
    Рар назвал цели ближневосточного турне Мерца

    Политолог Рар: Берлин решил зарабатывать на вооружении в странах Ближнего Востока

    Рар назвал цели ближневосточного турне Мерца
    @ ddp/dts Nachrichtenagentur/Reuters

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Германия ищет поддержку у стран Персидского залива, поскольку Европа теперь не рассматривает США как надежного партнера и защитника. В этом контексте Берлин планирует использовать спрос на оружие в ближневосточном регионе, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее сообщалось о планах канцлера ФРГ Фридриха Мерца посетить Саудовскую Аравию, Катар и ОАЭ.

    «Во внешней политике ФРГ изменились параметры: страна встала на путь милитаризации, создавая собственный ВПК. Берлин решил зарабатывать на вооружении, а в странах Ближнего Востока есть большой спрос на оружие. Здесь Мерц решил вступить в жесткую конкурентную борьбу с США», – отметил германский политолог Александр Рар.

    Кроме того, изменения произошли в отношении Берлина к Вашингтону, продолжил он. «США больше не рассматриваются как надежный партнер или защитник Европы. На этом фоне в Германии серьезно озаботились диверсификацией поставок энергоносителей, поскольку Белый дом может использовать их как оружие против европейских стран», – пояснил собеседник.

    «Даже либеральные СМИ пишут, что ФРГ нужно избежать слишком большой зависимости от Штатов. Отдельные политики начали поговаривать о возобновлении закупок газа у России после окончания конфликта. Но Брюссель – в лице Урсулы фон дер Ляйен и Каи Каллас – пока придерживается радикальной позиции: разорвать к 2027 году все торговые отношения с Москвой», – заключил Рар.

    Ранее сообщалось, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц и делегация глав крупных немецких компаний отправляются в среду в Эр-Рияд, где встретятся с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом. В четверг они посетят Катар и ОАЭ. Цель поездки – диверсификация источников энергии и снижение зависимости от импорта сжиженного природного газа (СПГ) из США, пишет Bloomberg.

    «Высокая зависимость от США является проблемой ввиду авторитарного развития американских властей и риска геополитического шантажа», – заявила Сюзанна Нис, эксперт по энергетике «Гельмгольц-Центра». «Германия должна рассмотреть такие альтернативы, как увеличение поставок трубопроводного газа из Норвегии, и СПГ из Канады или Австралии», – добавила она.

    Мерц будет стремиться привлечь больше иностранных инвестиций и углубить торговые связи с государствами Персидского залива в рамках стратегии формирования новых альянсов со «средними державами». В этом контексте Берлин рассматривает оборонную сферу, как одну из самых перспективных, особенно после ослабления ФРГ ограничений на экспорт вооружений.

    «Для наших партнеров в Ближневосточном регионе сотрудничество в оборонной промышленности, безусловно, также станет важной темой», – приводит Politico слова высокопоставленного немецкого чиновника, знакомого с планами поездки.

    Стоит отметить, что в 2018 году Германия приостанавливала продажу оружия Саудовской Аравии на фоне убийства журналиста Джамаля Хашокджи. Аналогичное решение объявлялось и в отношении ОАЭ – из-за претензий к соблюдению прав человека. Причиной также указывалось участия этих стран в конфликте в Йемене. Впрочем, спустя несколько лет поставки начали возобновляться, пишет Spiegel.

    Комментарии (2)
    4 февраля 2026, 12:07 • Новости дня
    Переговоры России и Украины в Абу-Даби решили провести в закрытом формате
    Переговоры России и Украины в Абу-Даби решили провести в закрытом формате
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В Абу-Даби стартует новый раунд консультаций по урегулированию конфликта на Украине, которые состоятся без приглашения представителей прессы и пройдут в закрытом формате, ожидается итоговое коммюнике, сообщил источник.

    Переговоры между представителями России, США и Украины по вопросам урегулирования конфликта на Украине пройдут в Абу-Даби 4 и 5 февраля, передает РИА «Новости».

    Как сообщил источник агентства, встреча будет закрытой, журналисты на нее не приглашены.

    По его словам, пресс-конференция по итогам встречи не планируется, однако возможно итоговое коммюнике.

    Предыдущий раунд переговоров рабочей группы по безопасности в Абу-Даби прошел 23 и 24 января и также длился два дня.

    Ранее спецпосланник президента США Уиткофф прибыл в Абу-Даби на переговоры по Украине.

    Украинская делегация также прибыла в Абу-Даби для участия во встречах.

    Российская делегация прибыла в столицу ОАЭ для переговоров.

    Главой российской делегации на переговорах в Абу-Даби вновь выступает начальник ГРУ Генштаба ВС России Игорь Костюков.

    Комментарии (0)
    4 февраля 2026, 00:18 • Новости дня
    Российская делегация прибыла в ОАЭ на переговоры по Украине
    Российская делегация прибыла в ОАЭ на переговоры по Украине
    @ Управление делами Президента Российской Федерации

    Tекст: Антон Антонов

    В Абу-Даби в ОАЭ прилетел борт, на котором прибыла российская делегация для переговоров по Украине, сообщают информационные агентства.

    Самолет с символикой специального летного отряда России приземлился в аэропорту Абу-Даби. По данным ТАСС, на борту находится российская делегация, которая будет участвовать в переговорах по Украине.

    Лайнер Ил-62 приземлился в частном аэропорту. Этим же самолетом делегация вылетала из Абу-Даби 25 января. Второй раунд переговоров трехсторонней рабочей группы по безопасности запланирован в Абу-Даби на среду, встреча может продолжиться и в четверг, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, первый раунд переговоров состоялся в Абу-Даби 23 и 24 января. Новый раунд планировался на 1 февраля. Встречу перенесли, украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что она пройдет в среду или четверг. Кремль подтвердил, что второй раунд переговоров в Абу-Даби состоится.

    Комментарии (0)
    Главное
    Москва отреагировала на разрешающий топить подозрительные суда эстонский закон
    Латвия и Эстония выступили за прямые переговоры с Россией
    Россия сделала предупреждение НАТО
    Аргентина решила провести экстрадицию Мадуро из США
    Девелопер «Самолет» попросил 50 млрд рублей у государства
    У берегов Крыма обнаружили аномальный айсберг
    Владельца BMW X7 арестовали в Москве за отказ снять тонировку

    Европа оставила лазейку для российского газа

    Евросоюз одной рукой запрещает российский газ. А другой – увеличивает его закупку на фоне сильных холодов. «Если холодно, то можно» даже при полном запрете импорта газа из России. Европа юридически закрепила эту лазейку. Согласится ли Газпром на роль временного спасателя? Подробности

    Перейти в раздел

    Почему Эстония занялась пиратством на Балтике

    «Прибалтийские тигры» выводят государственное пиратство на новый уровень» – так в экспертном сообществе комментируют задержание Эстонией контейнеровоза Baltic Spirit. Эстонские власти посчитали, что судно, шедшее из Эквадора в Санкт-Петербург, могло перевозить контрабанду. Аналитики не исключают, что Таллин может сфальсифицировать доказательства для достижения политических целей. Подробности

    Перейти в раздел

    Зеленский вновь выгнал украинцев на мороз

    В ответ на террористические атаки ВСУ Россия возобновила удары по энергетической инфраструктуре противника. В Киеве, Харькове и других областях – массовые отключения тепла и света. По мнению экспертов, Владимир Зеленский, спровоцировавший эту эскалацию, теперь использует гуманитарную катастрофу для затягивания переговоров и шантажа Запада. Подробности

    Перейти в раздел

    Русские Литвы встали на защиту Гагарина

    Литовские дерусификаторы внезапно обнаружили сразу несколько улиц, названных в честь Юрия Гагарина. А ведь в Прибалтике даже первый космонавт планеты считается «символом тоталитарного режима». Однако случилось еще более неожиданное – местные жители стали сопротивляться попыткам переименовать улицы. И это не единственный подобный пример. Подробности

    Перейти в раздел

    Как роддом Новокузнецка стал местом массовой гибели малышей

    «Вместо помощи я просто была в каком-то аду». Такими словами рожавшие когда-то в роддоме Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 рассказывают сегодня о своем опыте. Их слова стали особенно важны после того, как вскрылся факт массовой гибели младенцев в этом роддоме. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Переговоры Путина и Си: главное

      «В отношениях России и Китая любое время года – это весна», – заявил президент России Владимир Путин в ходе переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином по видеосвязи. О чем договорились два лидера?

    • Роль черной магии в диктатуре Зеленского

      Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель рассказала о нравах, которые царили в украинской власти в период строительства диктатуры. Так, по ее словам, некогда всесильный глава офиса президента Андрей Ермак активно практиковал черную магию.

    • Распаковка файлов Эпштейна. Стыд и позор элиты

      Очередная порция опубликованных материалов по делу Джеффри Эпштейна, на частном острове которого мировая элита устраивала оргии с несовершеннолетними, перевозбудила не только Америку: скандал обсуждает весь мир.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Дополнительный отпуск 2026: кому положен по закону и сколько дней можно получить

      Некоторые категории работников имеют, помимо основного, дополнительный ежегодный отпуск. Кто именно пользуется таким правом, сколько дней добавляется к отдыху и какой денежной компенсацией в некоторых случаях эта льгота может быть заменена?

    • Как встать на биржу труда в 2026 году: список документов и порядок регистрации

      Потерявшие работу имеют право на государственное пособие – но чтобы его получить, необходимо соответствующим образом зарегистрироваться. Где и каким образом это сделать, каков размер пособия по безработице в 2026 году, при каких условиях выплаты могут быть прекращены и какие еще есть меры поддержки для безработных?

    • Лунный посевной календарь на февраль 2026: благоприятные дни, когда сажать рассаду

      Февраль – старт активного сезона для садоводов и огородников. В это время на подоконниках закладывается основа будущего урожая: высевается рассада теплолюбивых культур, зелени и цветов. Многие для планирования этих важных работ используют лунный посевной календарь. Это многовековой метод, который помогает соотнести агротехнические мероприятия с естественными циклами природы – фазами Луны и ее прохождением через знаки Зодиака. Считается, что такой подход позволяет оптимизировать энергию роста растений, делая рассаду более крепкой и устойчивой.

    Перейти в раздел

    • Трамп: Официант, еще льда!

      Свои притязания на Гренландию президент США Дональд Трамп обосновывает тем, что он просит только «о куске льда, холодном и расположенном в труднодоступном месте». Однако многие подозревают, что этот кусок льда только раззадорит территориальные аппетиты хозяина Белого дома.

    • Немецкие солдаты защищали Гренландию только сутки

      Группа немецких военнослужащих покинула Гренландию столь же внезапно, как и полетела на этот принадлежащий Дании остров. В целом же миссия бундесвера в Гренландии продлилась менее чем двое суток – хотя изначально предполагалось, что она будет длительной. Похоже, что в Берлине испугались даже символического военного присутствия в Гренландии в условиях давления США.

    • Личные амбиции Трампа переходят на всю планету

      2026 год начался с крайне агрессивных шагов президента США. Дональд Трамп отдал приказ по нефтяной блокаде Венесуэлы, захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро и резкому усилению давления на ряд других стран, от Кубы и до Ирана.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации