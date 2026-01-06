Россия ждет тех, кто готов стать частью её культуры, уважать её законы и традиции. Для остальных есть гостевая виза, ограниченные сроки пребывания и билет домой.6 комментариев
Мужчина обстрелял из ружья машину скорой помощи в Ленинградской области
В Ленинградской области пьяный мужчина открыл огонь из ружья по автомобилю скорой помощи, сообщает главк Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Инцидент произошел возле дачного дома в деревне Коваши. Мужчина, находившийся в состоянии опьянения, вызвал скорую помощь, а затем стал агрессивен и начал стрелять по машине медиков. Медики покинули автомобиль до начала стрельбы и не пострадали, передает РИА «Новости».
Нападавший скрылся в лесу до прибытия сотрудников правоохранительных органов, забрав с собой два охотничьих ружья. Сотрудники СОБР «Гранит» задержали подозреваемого, которым оказался 52-летний житель Петербурга. У него изъяли оба ружья, после чего он был передан полиции. Открыто уголовное дело, рассматривается вопрос об аннулировании разрешения на оружие и других мерах.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре скорая помощь столкнулась с «Газелью» в Москве, в результате чего пострадали пять человек. Летом житель Петербурга избил фельдшера в машине скорой помощи.