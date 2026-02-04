Обвиняемый в убийстве посла Карлова в Турции запросил оправдания

Обвиняемый в убийстве посла Карлова в Турции Хусейн Кётуче запросил оправдания

Tекст: Тимур Шайдуллин

Обвиняемый по делу об убийстве в 2016 году посла России в Турции Андрея Карлова Хусейн Кетуче, попросил суд оправдать его. Кетуче выступил в суде по видеосвязи из тюрьмы и заявил о полном отсутствии доказательств его вины, подчеркнув, что все свидетельские показания касались только предполагаемого членства в FETO (организация, обвиняемая турецкими властями в создании параллельных госструктур, шпионаже и попытке госпереворота в 2016 году).

«Моя невиновность очевидна, я прошу оправдать меня», – сказал Кетуче во время заседания, его цитирует газета Aydinlik, передает РИА «Новости».

Кетуче также отметил, что следствие не установило, какая информация была якобы похищена, и подверг сомнению секретность сведений о перемещениях посла, утверждая, что эти данные ранее публиковались в открытых источниках. Суд принял ходатайства сторон и отложил слушание, решение ожидается на следующем заседании.

Ранее Кетуче и Вехби Кюршад Акалин были приговорены к пожизненному заключению и 15 годам лишения свободы за покушение на свержение конституционного строя и пособничество в убийстве. После утверждения приговора кассационный суд постановил рассмотреть вопрос о дополнительном наказании за шпионаж.

Прокуратура настаивает на виновности обоих обвиняемых по статье о шпионаже, утверждая, что сведения о посольстве России и Андрее Карлове были получены через членов FETO внутри разведки Турции.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Андрей Карлов был застрелен на открытии фотовыставки в Анкаре в декабре 2016 года сотрудником полиции, которого затем ликвидировали силами безопасности.

Летом 2023 года турецкие спецслужбы задержали супругу нападавшего. А расследование убийства посла завершили в ноябре 2018 года, в организации преступления обвинили 28 человек.

В марте 2021 года суд в Анкаре приговорил пятерых обвиняемых к пожизненному заключению, еще восьми назначил сроки от трех лет и девяти месяцев до 15 лет, шесть человек оправдал, дела девяти фигурантов выделили в отдельное производство.