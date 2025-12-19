Путин: Рост экономики России за три года составил 9,7%

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Рост ВВП составляет 1%, но если взять трехлетку последнюю, такой счет тоже является вполне корректным, то общий рост [ВВП]– 9,7%. В это же время рост в еврозоне был [на уровне 3,1%]», – сказал российский лидер.

Он добавил, что рост в 1% в 2025 году связан с осознанными действиями ЦБ и всего руководства страны, он связан с «таргетированием инфляции».

«В целом эту задачу удается решать, потому что была поставлена цель снизить инфляцию хотя бы до 6%, но, судя по всему, к концу года она будет меньше 6% – 5,7-5,8%», – пояснил Путин.

Президент указал, что снижение темпа роста – это плата за сохранение качества экономики и макроэкономических показателей.

«Промышленное производство тоже выросло на 1%, обрабатывающая промышленность – на 3,1%, производство сельскохозяйственной продукции выросло на 3,3%. Важный вопрос – жилищное строительство – миллионы квадратных метров жилплощади, в прошлом году было 107,8 млн, в этом году будет небольшое снижение», – сказал Путин.

Он пояснил, что все же показатель по жилищному строительству хороший – от 103­ до 105 млн квадратных метров.

Российскому руководству удается сохранять темпы роста реальной заработной платы, хотя эти темпы не такие большие, как в 2024 году. «Реальная заработная плата, то есть за вычетом инфляции, – ее рост составит 4,5%», – сообщил президент.

Путин указал, что при этом рост производительности труда будет все же скромнее – 1,1%, и это соотношение необходимо менять.

Ранее российский рынок акций усилил рост на фоне начала прямой линии и пресс-конференции президента Путина.