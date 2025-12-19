После «Итогов года» возбудили дело о нарушениях при строительстве спортобъектов

Tекст: Тимур Шайдуллин

В Челябинской области возбуждено уголовное дело по фактам нарушений при строительстве спортивных объектов, озвученным в ходе прямой линии с президентом России Владимиром Путиным, сообщает СК России. В Хакасии по аналогичным сообщениям организована процессуальная проверка.

Жительница города Абаза в Хакасии рассказала президенту, что строительство крытой ледовой арены затянулось, а жители Челябинской области пожаловались на незавершенный физкультурно-оздоровительный комплекс в поселке Джабык.

«Главным следственным управлением СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия по озвученной информации организована процессуальная проверка по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность) и ст. 159 УК РФ (мошенничество)», – заявили в Следственном комитете.

В Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ – речь идет о мошенничестве в особо крупном размере. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителям региональных следственных управлений доложить о ходе проверки и расследования по каждому из фактов.

Ход исполнения поручения находится под контролем Центрального аппарата ведомства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин на программе «Итоги года» также заявил, что семейная ипотека теперь распространяется на вторичное жилье в городах с низкими темпами строительства.

Данная мера, по его словам, повысит доступность жилья для семей. Глава государства также подчеркнул, что в ипотечной сфере существует еще много нерешенных вопросов.

