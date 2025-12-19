Путин: В России продолжат работу над совершенствованием механизмов ипотеки

Tекст: Вера Басилая

Семейная ипотека уже распространена на вторичное жилье в городах с низким уровнем строительства, об этом заявил президент России Владимир Путин, передает РИА «Новости».

По словам главы государства, теперь семьи в таких населенных пунктах смогут приобрести не только новое, но и уже построенное жилье через специальные ипотечные программы.

Путин отметил, что в ипотечной сфере еще остается немало вопросов, требующих решения. Президент подчеркнул, что правительство продолжит работу над совершенствованием действующих механизмов, чтобы сделать приобретение жилья более доступным для российских семей.

Ранее председатель Совфеда Валентина Матвиенко предложила установить более низкие ставки по семейной ипотеке для многодетных семей.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин Вячеслав Володин заявил, что жители всех регионов России должны иметь равные возможности для приобретения жилья независимо от различий в уровне доходов.