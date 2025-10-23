  • Новость часаПутин: Многодетные семьи должны стать нормой в России
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Как российские войска готовятся к штурму Херсона
    Захарова: Следующим пакетом санкций ЕС запретит перелетным птицам транзит над Россией
    СМИ сообщили о задержании главы Агентства по страхованию вкладов Мельникова
    Финляндия попросила Трампа разрешить Украине наносить удары «Томагавками» по России
    Путин заявил, что демографические проблемы нельзя решать за счет хаотичной миграции
    Матвиенко: Cемейная ипотека сегодня превращается в столичную ипотеку
    Юшков назвал последствия санкций США против Роснефти и «ЛУКОЙЛа»
    Эксперты объяснили «американские зигзаги» с отменой саммита в Будапеште
    Госдолг США достиг 38,02 трлн долларов
    Мнения
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв «Своя игра» Орбана с Путиным и Трампом

    Премьер Венгрии Орбан имеет свои собственные планы и свою повестку на вероятную встречу Путина и Трампа в Будапеште. У него как яркого политика есть свои глобальные интересы. Однако превыше всего – положение венгров в Закарпатье и собственные выборы. И только потом идут газ, трения с ЕС, мигранты, Китай и Ближний Восток.

    0 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Одесситам отправили гауляйтера, потому что Зеленский боится майдана

    Управление Одессой переходит под прямой контроль офиса Зеленского. Вероятно, это связано с тем, что именно в Одессе могут быть особенно масштабные акции протеста.

    0 комментариев
    Василий Авченко Василий Авченко Правый руль шатается, но не сдается

    Из японских портов одно за другим идут суда, которые едва успевают разгружать, а по трассе Владивосток – Хабаровск движется поток автовозов. Хватает и «самогонов». Правый руль живет, пусть его золотая эпоха и миновала.

    16 комментариев
    23 октября 2025, 16:59 • Новости дня

    Матвиенко: Cемейная ипотека сегодня превращается в столичную ипотеку

    Tекст: Ольга Иванова

    Председатель Совфеда Валентина Матвиенко предложила установить для семейной ипотеки более низкие ставки для многодетных семей, чтобы стимулировать улучшение жилищных условий в регионах.

    О необходимости снизить ставку по семейной ипотеке для семей с большим количеством детей заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на заседании Совета при президенте по реализации демографической и семейной политики, передает ТАСС. Матвиенко отметила, что чем больше детей в семье, тем ниже должна быть ставка, чтобы сделать жилье более доступным для многодетных.

    По словам Матвиенко, программа «Семейная ипотека» уже помогла миллионам семей приобрести собственное жилье, однако сейчас она в основном используется в Москве, Петербурге, Московской и Ленинградской областях. Она подчеркнула, что программа превращается в «столичную ипотеку», и призвала создать стимулы для семей улучшать жилищные условия в своих регионах.

    «Cемейная ипотека сегодня превращается в столичную ипотеку, потому что более половины льготных кредитов, предназначенных для повышения рождаемости, приходится на Москву, Санкт-Петербург, Московскую, Ленинградскую области. Мы считаем целесообразным усовершенствовать этот инструмент. Необходимо создать условия, чтобы семьи с детьми могли улучшать свои жилищные условия в районе, где они фактически проживают, на родной земле. И это, конечно, активно мотивировало бы придать новый импульс жилищному строительству в субъектах Федерации, включая малые города. Было бы плановое развитие территорий», – заявила Матвиенко.

    Матвиенко также заявила, что материнский капитал необходимо переориентировать на поддержку многодетных семей и рождение третьего и последующих детей. Она подчеркнула, что сейчас маткапитал на второго и последующих детей меньше, чем на первого, и предложила изменить эту ситуацию.

    Отдельное внимание спикер уделила необходимости предоставлять государственные преференции компаниям, внедряющим высокие стандарты демографической поддержки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Татьяна Голикова заявила о пересмотре программы семейной ипотеки. В Минфине опровергли ужесточение требований к семейной ипотеке. В Общественной палате предложили выделять бесплатное жилье многодетным семьям.


    23 октября 2025, 00:15 • Новости дня
    Трамп объявил об отмене встречи в Будапеште
    Трамп объявил об отмене встречи в Будапеште
    @ Aaron Schwartz/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент США Дональд Трамп заявил прессе в Белом доме о том, что встреча с главой российского государства Владимиром Путиным, которая планировалась в Будапеште, отменена, но возможна в будущем.

    «Мы отменили встречу с президентом Путиным. Мне  показалось неправильным. Потому что казалось, что мы добьемся того, что нужно. Потому я отменил ее. Но мы проведем ее в будущем», – сказал он журналистам в Белом доме после встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская и американская сторона ранее обсуждали параметры возможной встречи лидеров России и США в Венгрии.

    Отметим, накануне днем замглавы МИД России Сергей Рябков сообщал, что параметры будущей встречи лидеров России и США уже определены, а работа дипломатов продолжается.

    Сам Трамп сутками ранее говорил, что судьба саммита в Будапеште решится в ближайшие два дня.

    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в среду отмечал, что пока нет никаких новостей относительно возможной встречи президентов России и США, несмотря на многочисленные слухи и обсуждения вокруг этого вопроса. В то же время он подчеркивал, что ни Путин, ни Трамп не хотят тратить время впустую во время этой встречи. «Это два президента, которые привыкли работать эффективно, с высокой результативностью. Но эффективность всегда требует подготовки», – пояснил Песков, комментируя слова американского лидера о важности результативности переговоров.


    Комментарии (47)
    22 октября 2025, 20:52 • Новости дня
    Пашинян заявил о невозможности производства коньяка в Армении
    Пашинян заявил о невозможности производства коньяка в Армении
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Никол Пашинян заявил, что в Армении нельзя производить коньяк, так как у местных компаний отсутствует право на использование этого наименования.

    По его словам, только напиток, произведенный во французском городе Коньяк, может называться таковым, а в других странах, включая Армению, это не соответствует международным стандартам, передает РИА «Новости».

    «С 2018 года я говорю, что так не пойдет. Я говорил и на заседании правительства, что нам нужно менять наше мышление. В Армении не может производиться коньяк, так же как в городе Дилижан не может производится «Джермук». В Армении не может производиться шампанское», –отметил он.

    В странах СНГ до сих пор любое бренди, соответствующее стандартам, может называться коньяком, независимо от места производства.

    Ранее Пашинян предложил переименовать армянский коньяк в бренди, отметив необходимость отказаться от использования термина, который ассоциируется с Францией.

    Комментарии (22)
    22 октября 2025, 20:02 • Видео
    Главный город США достанется коммунистам

    Следующим мэром Нью-Йорка – самого большого города США - наверняка станет враг Дональда Трампа, радикальный «левак» Зохран Мамдани. Он обещает золотые горы, но скорее доведет Нью-Йорк до анархии и гражданской войны. Тем и хорош.

    Комментарии (0)
    23 октября 2025, 13:16 • Новости дня
    Эксперты объяснили «американские зигзаги» с отменой саммита в Будапеште

    Эксперты: Трамп пытался давлением сбить требования Москвы, но не смог

    Эксперты объяснили «американские зигзаги» с отменой саммита в Будапеште
    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Дональд Трамп любит быстрые и легкие победы. В его планах было добавить в свою копилку еще одну – урегулирование украинского кризиса. Однако позиции России и США разошлись в вопросе завершения конфликта: Москва не согласна на полумеры. Именно с этим связано заявление главы Белого дома об отмене встречи с Владимиром Путиным в Будапеште, считают эксперты.

    «Если в чем-то и есть стабильность Белого дома, так это в переменчивом настроении его главы», – отметил военкор Евгений Поддубный. Он иронично предположил, что у президента США есть пунктик в его списке выполненных дел на неделю – «внести хаос и неопределенность». Журналист призвал не забывать, что Трамп – в первую очередь бизнесмен.

    Поддубный напомнил, что к американскому лидеру «на поклон» приехал генсек НАТО Марк Рютте. «Прибыл не с пустыми руками, а с финансовым отчетом – сколько и на какую сумму страны альянса уже купили у США оружия для Украины. С другой стороны, Рютте представил Трампу очередной «мирный план» из 12 пунктов, разработанный Европой и Украиной. Документ предусматривает «прекращение огня, основанное на текущих линиях фронта», – заметил военкор.

    «Думается, прочитав все это, Трамп понял, что ехать на встречу с Владимиром Путиным с таким багажом не имеет смысла. Только лишь потому, что обсуждать-то нечего. Никакие брюссельско-киевские рефераты Москва во внимание принимать не будет», – считает Поддубный, добавляя, что пока Киев и ЕС трактуют «отмену» саммита как личную победу.

    Введение санкций – первых при новой администрации США – может быть попыткой «взять на понт» Россию, принудив ее к переговорам, допустил в свою очередь экономист Иван Лизан. Он сделал три предварительных вывода из складывающейся ситуации. «Во-первых, принимать условия России по завершению конфликта США не намерены. Во-вторых, «пряников» у администрации Трампа нет, а «кнут» уже никого не пугает. В-третьих, от возвращения к прямой поддержке Киева Трамп по-прежнему уклоняется», – перечислил эксперт.

    Лизан не исключает, что европейцы, глядя на действия Вашингтона, воодушевятся и уже в четверг днем решатся на запуск процедуры конфискации замороженных российских активов, оформив их для Украины в виде «репарационного кредита». «Впрочем, это ожидаемо, равно как последствия таких действий», – добавил он.

    В похожем ключе «американские зигзаги» трактует и Дмитрий Новиков, доцент ВШЭ, ведущий научный сотрудник ИКСА РАН. «Во-первых, в Вашингтоне по-прежнему верят в то, что контакты с США ценны для России сами по себе. Во-вторых, в Вашингтоне исходят из того, что спешить все равно в общем-то некуда и можно поманеврировать», – детализировал эксперт.

    Он допустил, что цель маневров – «сбить максималистские требования Москвы перед саммитом, дабы снова не воспроизводить Анкоридж в чистом виде, а заиметь какой-то прогресс». «Телефонный звонок на уровне глав внешнеполитических ведомств и переданная в Вашингтон нота, видимо, американское руководство не удовлетворили. Решили дать «твердый и четкий» сигнал, но без большой эскалации», – написал Новиков в своем Telegram-канале.

    Отметим, о том, что Россия якобы направила США ноту с условиями для заключения мирного соглашения по Украине, сообщило агентство Reuters. В документе Москва подтвердила требование об установлении контроля над всей территорией Донбасса, однако это противоречит мнению Дональда Трампа о том, что линию фронта нужно заморозить на нынешних позициях, говорилось в материале.

    «Проблема в том, что давление, даже ограниченное – все равно давление, а российское руководство, как известно, под давлением уступок не делает», – акцентировал Новиков. Политолог Марат Баширов в свою очередь отметил, что многоуровневая игра, затеянная администрацией США, «никак не влияет на поле боя на Украине и вновь дает нам время улучшить свои переговорные позиции».

    «Раз Зеленский отказался отдавать Донбасс добровольно, встречу отложили до момента, когда армия России заберет его силой. После чего будет еще шанс на переговоры. Но уже на новых условиях», – соглашается экс-депутат Рады Олег Царев. По его мнению, саммит не отменили, а лишь отложили: «причем, скорее всего, его все-таки проведут именно в Будапеште – лучшего места не найти».

    Военный блогер Юрий Подоляка предположил, что Трамп «попросту умывает руки»: «Мол, воюйте как можете дальше без меня, а я готов всегда вернуться к переговорам, как только одна из сторон дожмет другую до приемлемого для всех варианта», – трактовал он заявления и действия минувших суток Вашингтона.

    Он не исключил, что «пауза» во встрече президентов может быть непродолжительной. «Ведь даже «умывая руки» в украинском вопросе, Трамп сохраняет массу вполне конкретных «тем» с Россией, по которым можно договариваться», – указал военблогер.

    Президент США «совершает прагматичный «разворот над Атлантикой», отменяя встречу с Путиным и фактически вводя санкции вместе с ЕС, говорит политолог Илья Гращенков. «Трамп не «переобулся». Он действует в своей парадигме бизнесмена-прагматика. Встреча отменена, потому что вторая сторона не соглашалась на его условия. Санкции введены, чтобы повысить цену несогласия», – рассуждает эксперт.

    «Конечная цель главы Белого дома – не победа Украины, а прекращение активной фазы конфликта любым способом. Он заставляет платить за несговорчивость обе стороны, Россию через санкции, а Украину через принуждение к уступкам. Его игра направлена на быстрый результат, который позволит ему сосредоточиться на внутренней и китайской повестке», – считает Гращенков.

    Политолог Алексей Чеснаков также указывает на любовь американского лидера к быстрым и легким победам. «Разрешить «одним звонком» конфликт Индии и Пакистана, урегулировать за несколько дней «войну» между Таиландом и Камбоджей, завершить 8 конфликтов за 9 месяцев – впечатляющий график», – написал он в своем Telegram-канале.

    Девятый конфликт, по словам Трампа, должен был быть урегулирован «в самое ближайшее время», однако срыв саммита в Будапеште, новые антироссийские санкции и, вероятно, еще пакет острых решений, которые могут быть анонсированы в самое ближайшее время, отдаляют эту перспективу, отметил эксперт. Он допустил, что «яблоком раздора» стал вопрос о прекращении огня.

    «Вашингтон, Брюссель и Киев здесь занимают приблизительно общую позицию – полное и безусловное прекращение огня. Москва же справедливо указывает на то, что такой формат невозможен при условии продолжения поставок западных вооружений на Украину, а также при отсутствии динамики по разрешению глубинных проблем актуального кризиса. Причины этой дихотомии – разная оптика, с которой стороны смотрят на прекращения огня», – детализировал Чеснаков.

    «Для Трампа остановка боевых действий – это и есть фактическое проявление «завершения конфликта». Именно поэтому первостепенной задачей во всех его попытках разрешить какие-либо конфликты, является остановка боевых действий. В простых боестолкновениях это работает. Однако при попытках урегулировать конфликт с более сложной природой, начинают возникать проблемы. По этой причине режим прекращения огня между Израилем и ХАМАС был нарушен спустя несколько дней», – заметил политолог.

    Сложные конфликты не разрешаются путем прекращения огня, они разрешаются путем урегулирования их первопричин, подчеркнул спикер. «В силу этого Москва настаивает на реальном урегулировании. В случае прекращения огня Киев получит драгоценное время для того, чтобы дождаться все анонсированные пакеты помощи. Проведет дополнительную жесткую волну мобилизации. Даст отпуск частям, которые несколько месяцев находятся на ЛБС и практически полностью выгорели. Доучит новобранцев в европейских тренировочных центрах», – описал он.

    «Таким образом, режим прекращения огня будет способствовать не разрешению конфликта, а, напротив, придаст ему новый импульс всего лишь спустя несколько месяцев, так как Украина получит необходимые ей ресурсы для сопротивления. Вероятно, это и пытаются донести российские официальные лица до американской стороны, но пока безуспешно. И кейс «хрупкого мира» на Ближнем Востоке явно усугубил ситуацию», – заключил Чеснаков.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что отменил встречу с Владимиром Путиным в Будапеште, о которой они договорились во время телефонного разговора 16 октября. «Сложилось впечатление, что мы не достигнем нужной цели», – сказал президент США после встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

    Впрочем, глава Белого дома добавил, что планирует встретиться с российским коллегой в будущем. Госсекретарь Марко Рубио позже также заявил, что вашингтонская администрация все еще хочет провести встречу с российской стороной. «Мы всегда будем заинтересованы в контактах, если есть возможность добиться мира», – цитирует его ТАСС.

    Именно Рубио, как считают в Польше, подсказал своему начальнику идею об отмене встречи с Путиным. «Ведь если бы президенты встретились и не смогли достичь компромисса, Дональд Трамп, как «президент мира», прославившийся тем, что запустил мирный процесс на Ближнем Востоке, потерпел бы сокрушительное поражение», – сказала изданию Fakt польская специалист по международным отношениям Вроцлавского университета Магдалена Гурницкая-Партыка.

    Напомним, подготовка к саммиту Россия – США началась сразу после телефонного разговора лидеров. Так, 17 октября Путин провел переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. 20 октября состоялась беседа между Сергеем Лавровым и Рубио. МИД России охарактеризовал ее как «конструктивную». Однако вскоре ряд западных СМИ, ссылаясь на источники, сообщили о переносе встречи президентов.

    Представитель Кремля Дмитрий Песков накануне заявил, что по поводу сроков саммита пока «новостей нет». Он подчеркнул, что встреча требует тщательной подготовки, на которую необходимо время. О продолжении подготовки саммита говорил и Орбан. Он напомнил, что с этой целью глава венгерского МИД Петер Сийярто находится в Вашингтоне. «Дата (саммита) пока неизвестна. Как только придет время, мы проведем его», – приводит слова политика «Интерфакс».

    Отметим, в среду перед объявлением Трампа об отмене встречи с Путиным министерство финансов США ввело санкции против «Роснефти» и «Лукойла», а также их дочерних предприятий. В ведомстве объяснили решение «отсутствием у России серьезной заинтересованности в мирном процессе». При этом в одном из документов говорится, что до 21 ноября разрешается проведение с российскими нефтяными компаниями операций, необходимых для сворачивания деятельности.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала санкции контрпродуктивными. Она также отметила, что такие действия негативно отражаются на перспективах переговоров по украинскому урегулированию

    Комментарии (16)
    23 октября 2025, 01:35 • Новости дня
    Минфин США объявил о санкциях против «Роснефти» и «Лукойла»

    Минфин США объявил о санкциях против крупнейших нефтяных компаний России

    Минфин США объявил о санкциях против «Роснефти» и «Лукойла»
    @ Николай Бурматов/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Министерство финансов США объявило о санкциях против крупнейших российских нефтяных компаний и призвало Москву немедленно согласиться на прекращение огня.

    Несколько десятков дочерних компаний российских «Роснефти» и «Лукойла» попали в санкционный список США, в связи с якобы с «отсутствием у России серьезной приверженности мирному процессу, направленному на прекращение войны на  Украине», сказано в релизе финансового ведомства.

    «Эти действия усиливают давление на энергетический сектор России и снижают способность Кремля получать доходы для своей военной машины <...>. США будут продолжать выступать за мирное урегулирование, а постоянный мир полностью зависит от готовности России добросовестно вести переговоры», – заявили в Минфине США.

    Глава ведомства, Скотт Бессент добавил, что сейчас самое время остановить огонь, а якобы нежелание этого со стороны России заставляет США предпринимать подобные меры, к чему Минфин призывает и своих сторонников.

    «Сегодняшняя акция нацелена на две крупнейшие нефтяные компании России –  ОАО Нефтяная компания «Роснефть» и ОАО «Лукойл». <...> Все компании, 50% или более которых прямо или косвенно принадлежат «Роснефти» и «Лукойлу», попадают под санкции в соответствии с приказом 14024, даже если они не указаны в документах Минфина», – сообщили в ведомстве.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, работа над законопроектом об ужесточении санкций против России была остановлена из-за планируемой встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. Президент Трамп заявлял, что введение новых ограничительных мер против России сейчас может быть несвоевременным.

    США 22 октября сообщили о намерении объявить о «существенном усилении санкций» в отношении России в течение следующего дня.

    Комментарии (14)
    23 октября 2025, 14:40 • Новости дня
    Юшков назвал последствия санкций США против Роснефти и «ЛУКОЙЛа»

    Эксперт Юшков: Санкции США повысят издержки Роснефти и «ЛУКОЙЛа»

    Юшков назвал последствия санкций США против Роснефти и «ЛУКОЙЛа»
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    США и прежде вводили санкции против нефтяных компаний России. Так, под ограничениями уже «Газпромнефть» и «Сургутнефтегаз». Они продолжают добывать и экспортировать нефть. Но возникло больше дополнительных издержек. То же будет и с Роснефтью и «ЛУКОЙЛом», сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Напомним, рестрикции введены впервые после возвращения Дональда Трампа в Белый дом.

    «Дональд Трамп и ранее пытался давить на нефтяную отрасль России, но использовал для этого импортные пошлины на товары из стран-покупателей ресурсов», – напомнил отметил Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.

    «Причем, администрация США принимала меры преимущественно в отношении Индии и делала это не потому, что российская нефть мешала им на индийском рынке, а из-за желания Штатов заставить Нью-Дели подписать невыгодное торговое американо-индийское соглашение. Энергоресурсы были лишь аргументом для тарифов», – добавил собеседник.

    Он отметил, что Вашингтон вводит рестрикции против нефтяных компаний России не в первый раз. Ранее под ограничения попали «Газпромнефть» и «Сургутнефтегаз». «Эти компании не прекратили свою работу и продолжают добывать, экспортировать нефть. Но возникло больше дополнительных издержек», – уточнил Юшков.

    По его словам, американские санкции, как правило, обходятся путем создания длинной цепочки посредников как при продаже ресурсов, так и при получении оплаты за них. «В результате снижается доходность, но не радикально. Я думаю, то же будет с Роснефтью и «ЛУКОЙЛом». Санкции не приведут к остановке работы компаний, но повысят издержки для них», – пояснил специалист.

    Юшков указал на синхронизацию рестрикций США и очередного пакета санкций ЕС – меры были озвучены фактически одновременно. При этом содержание различается. «Евросоюз ввел ограничения в отношении СПГ. Брюссель, который взял обязательство за следующие три года закупить американских энергоносителей на 750 млрд долларов, расчищает рынок сбыта для американского СПГ», – считает спикер.

    По его оценкам, достижение этого показателя все еще представляется нереалистичным, но европейцы всячески показывают, что они стремятся выполнить условия соглашения с США. «Их цель состоит в том, чтобы Трамп не ввел снова импортные пошлины на европейские товары», – напомнил аналитик, добавив, что принятые в рамках 19-го пакета меры едва ли окажут давление на Россию.

    Американист Дмитрий Дробницкий, в свою очередь, обратил внимание на то, что Трамп не стал подписывать распоряжение о санкциях против нефтяных компаний России лично, а предоставил сделать это министру финансов. «То есть он или признает, что не руководит процессом введения санкций, или постеснялся вводить их от своего имени», – написал политолог в своем Telegram-канале.

    Эксперт указал, что это первые ограничения, введенные администрацией Трампа второго срока. «Он (в лице Минфина) вновь склонен к идее немедленного прекращения огня. Но особый позор – ссылка на исполнительный указ № 14024 от апреля 2021 года, то есть указ, подписанный Джо Байденом», – отметил Дробницкий.

    «До этого момента Трампа можно было называть «девственником второго срока» недружественных действий в отношении России. Теперь уже нет. Если раньше можно было ссылаться на то, что слова Трампа – вещь незначимая, мол, завтра скажет другое. То теперь можно с определенностью говорить: он не в состоянии противостоять совокупному давлению ЕС, американского мейнстрима и СМИ», – заключил американист.

    В среду министерство финансов США ввело санкции против Роснефти и «ЛУКОЙЛа», а также их дочерних предприятий. В ведомстве объяснили решение «отсутствием у России серьезной заинтересованности в мирном процессе». При этом в одном из документов говорится, что до 21 ноября разрешается проведение с российскими нефтяными компаниями операций, необходимых для сворачивания деятельности.

    Дональд Трамп, комментируя решение Минфина, заявил, что Вашингтон «слишком долго ждал» встречных шагов от Москвы. Глава Белого дома при этом допустил, что в скором времени конфликт на Украине будет закончен, а рестрикции сняты. Президент США также сообщил, что отменил встречу с Владимиром Путиным в Будапеште. Эксперты объяснили «американские зигзаги».

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала санкции контрпродуктивными. Она также отметила, что такие действия негативно отражаются на перспективах переговоров по украинскому урегулированию. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев Медведев подчеркнул, что США теперь открыто выступают против России, а Трамп, ранее считавшийся миротворцем, окончательно встал на путь войны.

    Примечательно, что на следующий день после того, как США объявили о рестрикциях против двух крупнейших российских нефтяных компаний, ЕС официально утвердил 19-й пакет мер против России. В рамках него Евросоюз ввел поэтапный заперт на импорт российского СПГ: для краткосрочных контрактов – с 25 апреля 2026 года, для долгосрочных – с 1 января 2027 года.

    Кроме того, ужесточен запрет на сделки с Роснефтью и «Газпромнефтью». Впервые введены санкции против компаний из Китая – двух нефтеперерабатывающих заводов и одного трейдера, закупающих российскую нефть. Под санкции попал ключевой поставщик судов «Лукойла» Litasco Middle East DMCC из ОАЭ.

    Также ограничения вводятся в отношении так называемого «теневого флота» России – перечень расширен еще на 117 позиций. В 19-й пакет вошли компании, предоставляющие услуги по регистрации морских танкеров. По версии ЕС, включенные в список юрлица «предоставляют судам «теневого флота» ложные флаги, позволяя им продолжать работу и создавая ложное впечатление о соответствии сертификационным требованиям».

    Под санкциями оказались разработчик стейблкойна А7А5, его киргизский эмитент и оператор платформы, на которой монета торгуется. Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна сообщил, что Евросоюз начал разработку нового, 20-го по счету, перечня ограничений в отношении Москвы.

    Комментарии (13)
    23 октября 2025, 05:13 • Новости дня
    НАСА подтвердило, что вторая луна пробудет с Землей до 2083 года
    НАСА подтвердило, что вторая луна пробудет с Землей до 2083 года
    @ Zhang Yanbo/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) подтвердило, что у Земли теперь две луны и продлится это как минимум до 2083 года.

    На этой неделе НАСА подтвердило, что астероид, обнаруженный Гавайским университетом, официально является квазилуной – редким типом небесного тела, движущегося практически синхронно с Землей. Это не настоящая луна, но она движется, вращаясь вокруг Солнца по траектории, настолько похожей на земную.

    Эксперты обсерватории Pan-STARRS на Гавайях впервые объявили о наличии квазилуны под названием 2025 PN7 в прошлом месяце и объяснили, что на самом деле это астероид, который вращается вокруг Солнца по траектории, схожей с траекторией Земли, с 1960-х годов.

    В отличие от Луны, которую обычно можно увидеть невооруженным глазом, этот объект виден только в хорошие телескопы. И хотя может показаться, что он вращается вокруг Земли, он не связан гравитацией с планетой и в конечном итоге улетит обратно в открытый космос.

    «Астрономы утверждают, что 2025 PN7, вероятно, сопровождает нас уже около 60 лет, и если его текущая орбита сохранится, он останется с нами до 2083 года, прежде чем снова исчезнет в открытом космосе. На самом близком расстоянии он находится на расстоянии 4 миллионов километров, что примерно в десять раз дальше Луны», – приводит Yahoo News сообщение НАСА.

    Ученые знают о квазиспутниках с 1991 года, когда впервые обнаружили объект 1991 VG, который некоторые тогда считали инопланетным зондом.

    «Спустя более трех десятилетий признано, что такие объекты имеют естественную природу и представляют собой вторичный пояс астероидов, занимающий область, в которой система Земля-Луна вращается вокруг Солнца», – заявили исследователи, сделавшие открытие.

    Квазилуны относятся к особой категории космических объектов, называемых Арджунами, которые движутся синхронно с движением нашей планеты вокруг Солнца. Объект 2025 PN7 находится в широком диапазоне расстояний от Земли – от 4,5 млн км до 59 млн км.

    Эти квазилуны на орбитах, подобных земным, «полны сюрпризов», заявил в прошлом месяце соавтор исследования, опубликованного в «Исследовательских заметках» Американского астрономического общества (AAS) Карлос де ла Фуэнте Маркос из Мадридского университета Комплутенсе.

    Новая квазилуна «маленькая, тусклая, и окна видимости с Земли довольно неблагоприятны, поэтому неудивительно, что она так долго оставалась  незамеченной», пояснил он.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, астероид, сближающийся с Землей, оставался незамеченным в течение десятилетий, пока телескоп на Гавайях не обнаружил его в начале 2025 года астрономы считают его новой квазилуной.

    Комментарии (2)
    23 октября 2025, 11:58 • Новости дня
    МИД оценил последствия санкций США для урегулирования на Украине

    Захарова назвала санкции США против «Лукойла» и «Роснефти» контрпродуктивными

    МИД оценил последствия санкций США для урегулирования на Украине
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Россия рассматривает введенные США санкции против компаний «Лукойл» и «Роснефть» как контрпродуктивный шаг с точки зрения переговоров по украинскому конфликту, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Россия рассматривает введенные США санкции против компаний «Лукойл» и «Роснефть» как контрпродуктивный шаг, передает ТАСС.

    Мария Захарова отметила, что такие действия негативно отражаются на перспективах переговоров по украинскому урегулированию. По ее словам, данный шаг имеет исключительно контрпродуктивный характер, в том числе с точки зрения сигнала в пользу достижения значимых переговорных развязок в украинском конфликте.

    Дипломат подчеркнула, что введение новых рестрикций не вызовет трудностей для российской экономики.

    «Наша страна выработала устойчивый иммунитет к западным рестрикциям и продолжит уверенное развитие своего экономического, в том числе и политического потенциала», – заявила Захарова.

    Также она уточнила, что Россия видит возможность дальнейших контактов с США, чтобы обсудить вопросы двусторонних отношений и параметры урегулирования ситуации на Украине. В Москве рассчитывают, что Вашингтон продолжит делиться своими позициями по публичным решениям.

    Захарова добавила, что МИД России открыт к продолжению диалога с Госдепартаментом США, ссылаясь на предыдущие телефонные беседы президентов двух стран и последние заявления главы Белого дома Дональда Трампа. Она отметила, что в Москве ждут дальнейших комментариев по этим вопросам от пресс-службы президента России.

    Министерство финансов США объявило о санкциях против «Роснефти» и «Лукойла».

    Дональд Трамп после переговоров с генсеком НАТО Марком Рютте заявил, что антироссийские санкции помогут уладить конфликт на Украине.

    Решение Трампа о введении новых санкций связано с попытками давления на власти России ради прекращения боевых действий на Украине.

    Политолог Иван Лизан отметил, что Трамп пытается напугать Россию санкциями, но с 2022 года они уже никого не удивляют.

    Комментарии (18)
    23 октября 2025, 02:15 • Новости дня
    Челябинский губернатор уточнил данные по погибшим и пострадавшим в Копейске

    Губернатор Текслер уточнил данные по погибшим и пострадавшим при ЧП в Копейске

    Tекст: Ирма Каплан

    На месте пожара после взрыва на предприятии в Копейске ликвидировано открытое горение, осуществляется проливка, после чего спасатели приступят к разбору завалов, сообщил в Telegram-канале губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

    «На данный момент подтверждается гибель девяти человек. Пять человек пострадали, наши медики делают все возможное, чтобы стабилизировать их состояние. Уточняем информацию по пропавшим без вести», – сказано в посте.

    Текслер подчеркнул, что родным и близким погибших, а также пострадавшим окажут помощь и поддержку, в том числе психологическую.

    Напомним, губернатор Текслер вечером среды сообщил о взрыве на предприятии в Копейске, заверив, что опасности для населения и гражданских построек нет.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, еще один взрыв в очаге возгорания произошел на предприятии в Копейске. По уточненным данным ранее сообщалось о семерых погибших.

    Комментарии (6)
    23 октября 2025, 10:25 • Новости дня
    Bloomberg предсказало обнуление поставок российской нефти в Индию
    Bloomberg предсказало обнуление поставок российской нефти в Индию
    @ Юрий Смитюк/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Поток российской нефти в Индию, обеспечивавший значительную долю импорта, практически прекратится из-за новых санкций США против крупнейших российских поставщиков, сообщает Bloomberg.

    Новые ограничения, введенные Вашингтоном в отношении «Роснефти» и «Лукойла», сделают невозможной продолжение поставок российской нефти в Индию, передает Bloomberg.

    Представители индийских нефтеперерабатывающих предприятий. компаний заявили, что последние ограничения, объявленные Вашингтоном, фактически делают невозможным продолжение поставок.

    По данным аналитической компании Kpler, с начала года на Россию приходилось чуть более 36% всех индийских импортных поставок нефти. Однако, после введения новых санкций, ожидается, что заказы на нефть, которые должны были быть размещены на ближайшей неделе и поступить в Индию в декабре, будут преимущественно из других стран. Сделки по российской нефти сорта Urals практически прекратились с середины октября, когда Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Нарендра Моди пообещал прекратить закупки российской нефти.

    Эксперты прогнозируют, что Индии будет проще отказаться от российских поставок, поскольку до 2022 года страна практически не закупала нефть у России. Исключением может стать только Nayara Energy, которая продолжает работать на российской нефти после введения санкций ЕС в июле. Представители крупнейших индийских нефтеперерабатывающих компаний отказались комментировать ситуацию.

    Ранее Министерство финансов США объявило о санкциях против российских нефтяных компаний «Роснефть» и «Лукойл».

    Индийский холдинг Reliance Industries начал корректировать объемы импорта российской нефти, ориентируясь на новые требования правительства Индии.

    Дональд Трамп заявил, что Индия якобы сократит закупки российской нефти.

    Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко подтвердил, что экспорт российской нефти в Индию не прекращается.

    Комментарии (12)
    23 октября 2025, 12:35 • Новости дня
    Медведев заявил о вступлении Трампа на путь войны с Россией
    Медведев заявил о вступлении Трампа на путь войны с Россией
    @ Екатерина Штукина/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал отмену президентом США Дональдом Трампом саммита в Будапеште и новые американские санкции актом войны против России и заявил о готовности к ответным действиям.

    Об этом Медведев написал в своем Telegram-канале. По его словам, отмена Дональдом Трампом саммита в Будапеште и введение новых санкций США против России стали очевидным проявлением враждебной политики Вашингтона. Медведев подчеркнул, что США теперь открыто выступают против России, а Трамп, ранее считавшийся миротворцем, окончательно встал на путь войны с Россией.

    «Если у кого-то из многочисленных комментаторов еще сохранялись иллюзии – получите. США – наш противник, а их разговорчивый «миротворец» теперь полноценно встал на тропу войны с Россией», – заявил Медведев.

    Он отметил, что хотя Трамп пока не всегда активно поддерживает Киев, теперь этот конфликт стал и его конфликтом, а не только конфликтом экс-президента США Джо Байдена. Решения, принятые Трампом, Медведев назвал актом войны против России и подчеркнул, что теперь Трамп полностью солидарен с Европой.

    Медведев также указал, что последние действия США дают России свободу применять любые виды оружия по объектам на Украине, не оглядываясь на переговоры. По его словам, победу можно будет добиться исключительно на поле боя, а не за столом переговоров.

    «Но есть в очередном движении трамповского маятника и явный плюс: можно долбить самым разным оружием по всем бандеровским нычкам без оглядки на ненужные переговоры. И добиваться победы именно там, где она только и возможна. На земле, а не за канцелярским столом. Уничтожая врагов, а не заключая бессмысленные «сделки», – написал Медведев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заявил, что встреча с президентом РФ Владимиром Путиным в Будапеште отменена, но может пройти в будущем.

    Трамп пояснил, почему ввел антироссийские санкции именно сейчас, и рассказал, на какую реакцию властей России надеется.

    Трамп также отметил, что сообщение Wall Street Journal о разрешении Киеву использовать дальнобойные ракеты против России является фейком.

    Комментарии (22)
    22 октября 2025, 23:13 • Новости дня
    Орбан ответил на призывы Польши взорвать «Дружбу»

    Орбан назвал призывы Сикорского взорвать «Дружбу» «военным психозом»

    Орбан ответил на призывы Польши взорвать «Дружбу»
    @ Marton Monus/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что польское правительство охвачен военным психозом и поддерживает разрушение тысячелетней венгерско-польской дружбы.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что действия польских властей свидетельствуют о том, что их охватил военный психоз, передает ТАСС.

    По его словам, представители польского правительства хотят разрушить историческую венгерско-польскую дружбу и поддерживают диверсионные действия против нефтепровода «Дружба», аналогичные произошедшему с «Северным потоком». Орбан отметил, что возможные атаки на трубопровод нанесут серьезный ущерб венгерским семьям.

    «Это полное безумие! Мы за дружбу наших народов. Боже, храни Польшу!» – написал Орбан в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в России).

    В августе министр иностранных дел Венгрии Питер Сийярто сообщал, что Будапешт запретил въезд в страну командиру украинского подразделения, причастного к атакам на нефтепровод «Дружба». Глава МИД Венгрии подчеркивал, что подобные действия рассматриваются как посягательство на суверенитет страны. Позже венгерское миграционное ведомство объявило, что командующему силами беспилотных систем ВСУ запрещен въезд в Венгрию и Шенгенскую зону на три года.

    Ранее глава МИД Польши Сикорский фактически призвал киевский режим к терактам против нефтепровода «Дружба», выразив надежду, что ВСУ удастся вывести его из строя.

    До этого окружной суд в Варшаве отказал в выдаче Германии гражданина с Украины, подозреваемого в диверсии на «Северном потоке».

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала главу МИД Польши «Усамой бен Сикорским» за угрозы нефтепроводу «Дружба».

    Комментарии (8)
    23 октября 2025, 11:08 • Новости дня
    Финляндия попросила Трампа разрешить Украине наносить удары «Томагавками» по России
    Финляндия попросила Трампа разрешить Украине наносить удары «Томагавками» по России
    @ Vesa Moilanen/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо выразил надежду, что Украина получит возможность наносить удары по территории России американскими крылатыми ракетами Tomahawk («Томагавк»), пишет Politico.

    Финский премьер-министр Петтери Орпо заявил, что президент США Дональд Трамп должен разрешить Украине использовать американские крылатые ракеты Tomahawk для ударов по целям внутри России, передает Politico.

    Орпо отметил, что Россия, по его мнению, представляет «постоянную угрозу» безопасности Европы, и призвал Вашингтон предоставить Украине необходимые средства для самообороны и давления на Владимира Путина для переговоров.

    Ранее Дональд Трамп объявил о введении масштабных санкций против российских государственных нефтяных компаний, что стало самым серьезным шагом по усилению давления на Москву за время его президентства, отмечает издание.

    «Сегодня очень большой день с точки зрения того, что мы делаем. Это огромные санкции», – сказал Трамп журналистам. Он выразил надежду, что санкции не затянутся надолго и конфликт будет урегулирован.

    Однако Трамп подчеркнул, что не намерен разрешать Украине использовать Tomahawk, объяснив это необходимостью годовой подготовки для эксплуатации этих «очень сложных» ракет. По мнению украинского президента Владимира Зеленского, Путин проявил интерес к переговорам только после обсуждения передачи Украине Tomahawk, но, когда этот вопрос был снят с повестки, Москва отказалась от диалога.

    В Брюсселе лидеры ЕС обсуждают возможность использования замороженных российских активов для предоставления Украине «репарационного кредита» на сумму до 140 млрд евро, который может поддержать страну в течение двух-трех лет. Франция настаивает, чтобы эти средства тратились преимущественно на закупку европейского оружия, в то время как Швеция и некоторые другие страны предлагают дать Украине свободу в распоряжении средствами.

    Орпо считает, что Европа должна участвовать в контроле расходования этих средств и выступает за приоритет закупки европейских вооружений, однако признает, что не все нужные Украине системы есть у европейских производителей. Премьер также подчеркивает, что долгосрочное финансирование Украины за счет замороженных российских активов станет мощным сигналом для Путина и может изменить ход конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон поставил под вопрос передачу Украине ракет Tomahawk из-за отсутствия у Киева необходимых пусковых установок.

    Дональд Трамп ранее  отказал Киеву в быстрой передаче этих ракет.

    При этом отмечалось что США сняли основное ограничение на проведение украинских ударов вглубь российской территории.

    Комментарии (29)
    23 октября 2025, 00:53 • Новости дня
    ЦИК предостерег власти Запорожской области от развала избирательной системы
    ЦИК предостерег власти Запорожской области от развала избирательной системы
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Глава ЦИК России Элла Памфилова направила телеграмму в адрес Законодательного собрания Запорожской области, напомнив о недопустимости поправок в законодательство о выборах.

    «Элла Памфилова направила телеграмму в адрес Законодательного собрания Запорожской области с предупреждением о недопустимости внесения поправок в законодательство о выборах, ведущих к развалу избирательной системы региона», – сказано в Telegram-канале ЦИК страны.

    Там объяснили, что губернатор Запорожской области Евгений Балицкий внес в Запорожское заксобрание проект закона, который может наделить главу области и региональный парламент правом распустить областную избирательную комиссию.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, за последний год интерес молодежи в возрасте от 16 до 22 лет к общественному наблюдению за выборами значительно возрос, эксперты охарактеризовали этот рост как «взрывной».


    Комментарии (2)
    22 октября 2025, 20:28 • Новости дня
    Российские войска захватили ключевые объекты Карантинного острова в Херсоне
    Российские войска захватили ключевые объекты Карантинного острова в Херсоне
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские военные неожиданно для противника провели десантную операцию на Карантинном острове и установили контроль над стратегическими объектами.

    Операция по высадке российских военных на Карантинном острове Херсона прошла успешно, передает ТАСС. Командир разведывательного взвода заявил, что «противник не ожидал удара именно в этом месте», а задача десанта заключалась в форсировании водной преграды и создании плацдарма для дальнейшего продвижения. По его словам, после высадки российские подразделения быстро заняли ключевые объекты на острове.

    Карантинный остров, известный также как микрорайон Корабел, находится в западной части Херсона и соединяется с городом железнодорожным и автомобильным мостами. На территории острова расположены четыре крупных промышленных предприятия, в том числе судостроительные и судоремонтные заводы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные ведут бои за микрорайон Корабел на Карантинном острове. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил о продолжении боевых действий в этом районе.

    Накануне Сальдо сообщил, что российские военные наносят удары по объектам на Карантинном острове в Херсоне, чтобы ограничить снабжение украинских войск и снизить угрозу для города.

    Напомним, в начале августа киевские власти объявили эвакуацию с острова из-за нарушенного газоснабжения. При этом российская сторона заявляет, что Карантинный остров используется как база ВСУ.


    Комментарии (5)
    22 октября 2025, 19:53 • Новости дня
    Экс-ведущего «Модного приговора» Васильева проверили в США после ограбления Лувра
    Экс-ведущего «Модного приговора» Васильева проверили в США после ограбления Лувра
    @ Артем Коротаев/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Историк моды Александр Васильев, покинувший Россию, провел более четырех часов на американской границе из-за подозрений пограничников. Сам Васильев связал свое задержание с ограблением Лувра.

    Об этом сообщил сам Александр Васильев в своих социальных сетях, передает «Комсомольская правда». Васильев рассказал, что при прохождении паспортного контроля в аэропорту США пограничники обратили внимание на многочисленные афиши его выступлений, обнаруженные в интернете.

    Сотрудники задали Васильеву вопросы по поводу этих афиш, но его объяснения им не понравились, и мужчину отвели в специальную комнату для допроса.

    По словам Васильева, за дверью комнаты уже стояла длинная очередь из других иностранцев. Пограничники попросили его подождать, чтобы тщательно проверить личность. В результате он провел в ожидании более четырех часов.

    Кроме этого, американские пограничники устроили тщательный досмотр его багажа, что также затянуло процесс. Сам Васильев предположил, что столь пристальное внимание к его персоне может быть связано с недавним ограблением Лувра, хотя связь между этими событиями не уточняется.

    Напомним, Александр Васильев обосновался во Франции после начала спецоперации на Украине. Историк моды отказался возвращаться в Россию даже за вознаграждение в 15 млн рублей.

    Комментарии (15)
    Главное
    «Камаз» назвал себя самым засанкционированным предприятием России
    Путин наградил военкора Зуева орденом Мужества посмертно
    Захарова: Строительство туннеля между Россией и США невозможно без политической воли
    МИД заявил о попытках Польши вовлечь США в авантюру с ядерным оружием
    ЕС запретил поставки роз и азалий в Россию
    Умер двукратный чемпион СССР по футболу Виктор Шустиков
    Врач объяснила опасность запивания еды соками и газировкой

    Золото обвинили в неадекватном поведении

    Золото ведет себя скорее как спекулятивный или мемный актив, нежели как защитный актив в непростые времена, заявил миллиардер-инвестор Билл Гросс. На этой неделе металл показал самое худшее падение за 12 лет. Тогда как многие центробанки, в том числе России и Китая, скупают золото в свои резервы вместо американского госдолга. Что же произошло с драгметаллом и чем это обернется? Подробности

    Перейти в раздел

    Фразой о самолете Путина Сикорский оскорбляет Трампа

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что заявление Польши об отсутствии гарантий безопасности для самолета Владимира Путина говорит о готовности Варшавы к совершению терактов. Ранее его польский коллега Радослав Сикорский предупредил, что самолет может быть задержан, если окажется в воздушном пространстве страны. По мнению экспертов, такие угрозы со стороны Варшавы – демонстративное проявление неуважения к Марко Рубио и Дональду Трампу. Подробности

    Перейти в раздел

    Ядерный щит России спрячут от слежки натовского ИИ

    Президент Владимир Путин провел тренировку стратегических ядерных сил России. Были произведены пуски межконтинентальных баллистических и крылатых ракет воздушного базирования. Учения продемонстрировали надежность систем стратегического сдерживания. Но в следующие десять лет ядерная триада будет обновляться, говорят эксперты, в том числе, чтобы противостоять быстрым средствам разведки на базе искусственного интеллекта. Подробности

    Перейти в раздел

    При каких условиях на Украине возможен военный переворот

    На Украине открыто звучат призывы к свержению Зеленского путем военного переворота. Насколько популярны такие идеи в украинском обществе, готовы ли в ВСУ взять власть в свои руки – и при каких условиях мог бы реализоваться подобный сценарий? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Главный город США достанется коммунистам

      Следующим мэром Нью-Йорка – самого большого города США - наверняка станет враг Дональда Трампа, радикальный «левак» Зохран Мамдани. Он обещает золотые горы, но скорее доведет Нью-Йорк до анархии и гражданской войны. Тем и хорош.

    • Десять лет войны. От Мировой войны к Мировой революции. Кто в кого стрелял и зачем

      Порой можно услышать, что накануне роковых событий 1917 года политическая ситуация в России в целом была устойчивой. Обе революции и большевики из ниоткуда – и прекрасный мир Российской империи погрузился в пучину Гражданской войны. На самом деле все было не так, и чтобы понять это, достаточно вспомнить, как проходила другая война – Первая мировая.

    • Железные дороги – дополненная реальность XIX века. Технический прогресс и сшивание России

      XIX век поставил перед Россией ряд исторических вызовов – не отстать в промышленном развитии от Европы. Но этому мешала слабая логистика огромной империи, колоссальные расстояния и климатические особенности. В таких условиях помочь России могло только чудо. И оно появилось: Россия обрела железнодорожное сообщение.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Лунный календарь на ноябрь 2025: благоприятные и неблагоприятные дни

      Лунный календарь на 2025 год служит подробным ориентиром в мире природных ритмов, а ноябрьский его отрезок обладает особой энергетикой. Этот инструмент не просто отображает смену лунных фаз, но и предоставляет возможность синхронизировать с ними повседневную деятельность. Многие отмечают, что учет лунных циклов помогает упорядочить жизнь, снизить уровень стресса и повысить эффективность начинаний.

    • Как хранить свеклу зимой: частые ошибки и способы в погребе, в холодильнике и в песке

      Правильно заложенный на хранение урожай свеклы – это возможность готовить любимые блюда всю зиму. Этот корнеплод при грамотном подходе может оставаться свежим, сочным и полным витаминов долгие месяцы. Как избежать распространенных ошибок и какие методы хранения считаются самыми эффективными?

    • График выплат пенсий в ноябре 2025 года: когда перечислят деньги, кому поднимут пенсии

      Ноябрь 2025 года принесет россиянам дополнительные выходные, приуроченные к Дню народного единства. Согласно утвержденному производственному календарю, отдых продлится три дня подряд – со 2 по 4 ноября. При этом суббота, 1 ноября, станет рабочим днем. Такое смещение графика напрямую затрагивает и финансовые вопросы, в том числе сроки перечисления пенсий.

    Перейти в раздел

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации