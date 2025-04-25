В ОП предложили выделять бесплатное жилье многодетным с запретом на приватизацию

Tекст: Дарья Григоренко

Гриб заявил: «Нужно рассмотреть вопросы предоставления многодетным семьям бесплатного жилья от государства. Оно может быть с запретом на приватизацию или с запретом на продажу». По его мнению, жилье может предоставляться на определенный срок, пока дети не повзрослеют и не начнут жить отдельно, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что оптимальным вариантом является бесплатное муниципальное жилье для многодетных семей без права продажи на 10-15 лет, в зависимости от возраста детей, с последующей сдачей квартиры. За это время, считает эксперт, семья сможет взять беспроцентную ипотеку на свое жилье. Гриб добавил, что в ряде стран кредиты выдаются даже под отрицательные проценты и предложил установить для многодетных семей ипотеку «под ноль процентов».

Идею поддержал председатель комиссии ОП по демографии Сергей Рыбальченко. Он отметил, что сейчас подобного механизма нет, и сообщил о намерении комиссии выработать и направить свои предложения в правительство.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству продлить меры социальной поддержки многодетным семьям с ребенком-инвалидом до достижения младшим ребенком 23 лет при условии его очного обучения.

Напомним, 20 декабря Путин на заседании Госсовета предложил распространять льготную семейную ипотеку под 6% на вторичное жилье в регионах, где малодоступно новое строительство.