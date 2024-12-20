Путин предложил расширить семейную ипотеку на вторичное жилье в ряде регионов

Путин предложил расширить семейную ипотеку под 6% на вторичное жилье в ряде регионов

Tекст: Дарья Григоренко

«Считаю, что можно было бы добавить еще одну новацию. Сегодня семейная ипотека действует только в случае приобретения нового жилья. Она не действует на вторичном рынке», – сказал глава государства, напомнив, что эта мера задумывалась таким образом, чтобы одновременно поддержать и строительный сектор, передает ТАСС.

«Я все-таки считаю, что нужно разрешить семьям приобретать жилье под льготную ставку 6% и на вторичном рынке, но давайте договоримся так, что это будет вторичный рынок тех населенных пунктов, где практически не строится новое жилье», – подчеркнул российский лидер.

В четверг Путин в ходе прямой линии и большой пресс-конференции отметил, что никаких лимитов по семейной ипотеке больше не будет. Кроме того, российский лидер заявил, что в России число женщин детородного возраста сократилось на 30%. Он подчеркнул важность поддержки семей и отметил, что свыше 10 млн детей и 320 тыс. беременных уже получают пособия.

Позже Минфин России, следуя поручению Путина, решил разработать изменения в программе семейной ипотеки, убрав механизм лимитов.