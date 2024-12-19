Интеллектуальное и моральное оцепенение – важнейший признак современной Европы, где Россия исторически находила источники вдохновения и на противопоставлении которой строила свою внешнюю политику.5 комментариев
Путин обозначил проблему числа женщин детородного возраста словами «девочки нужны»
В России число женщин детородного возраста сократилось на 30%, сообщил президент Путин. Он подчеркнул важность поддержки семей и отметил, что свыше 10 млн детей и 320 тыс. беременных уже получают пособия.
Число женщин в детородном возрасте в России сократилось на 30%, сообщает ТАСС. Об этом заявил президент Владимир Путин на совмещенной прямой линии и пресс-конференции, подчеркнув необходимость увеличения числа девушек в стране.
«Девочки нужны, девушки. Что мы делаем для того, чтобы ситуацию поправить? Целая программа создана. Мы занимаемся этим постоянно, инструменты совершенствуются», – сказал Путин.
Президент рассказал о мерах, предпринимаемых для улучшения ситуации. В частности, в стране введено единое пособие для семей с детьми, которое выплачивается от момента беременности женщины до достижения ребенком восемнадцатилетия. На данный момент такое пособие получают более 10 млн детей и примерно 320 тыс. беременных женщин, отметил Путин.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин назвал вопрос демографии одним из ключевых для страны, отметив, что в Чечне и Туве демографическая ситуация остается стабильной.