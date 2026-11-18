Tекст: Антон Антонов

«Чем сложнее внешняя обстановка, тем решительнее мы должны отстаивать послевоенный международный порядок, содействовать равноправному и упорядоченному развитию многополярного мира, а также всеобъемлющей и инклюзивной глобализации экономики», – приводит слова Си Цзиньпина ТАСС.

Он отметил, что участникам Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества необходимо твердо поддерживать многостороннюю торговую систему с центральной ролью ВТО. Председатель КНР также добавил, что Китай готов предоставить мировому бизнес-сообществу огромный открытый рынок, передает РИА «Новости».

Экономики АТЭС должны придерживаться подхода, при котором разногласия разрешаются путем диалога, а вызовы преодолеваются сотрудничеством. Си Цзиньпин напомнил, что регион стал важным двигателем роста мировой экономики благодаря долгосрочной стабильной обстановке, и выразил готовность Пекина сотрудничать для укрепления доверия и построения единого сообщества.

«Китай выступил против односторонних действий и протекционизма и по-прежнему привержен принципам подлинного многостороннего сотрудничества, направленным на поддержание многосторонней торговой системы и соблюдение правил ВТО, а также на продвижение реформы этой организации», – сказал он.



Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент России Владимир Путин прибыл в китайский Шэньчжэнь для участия в саммите АТЭС.

Председатель КНР Си Цзиньпин провел встречу с премьер-министром Канады Марком Карни.

В понедельник помощник президента России Юрий Ушаков назвал состав российской делегации на переговорах глав государств.