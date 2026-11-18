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Си Цзиньпин начал выступление на деловом саммите форума АТЭС в Шэньчжэне
Председатель КНР Си Цзиньпин во время выступления на деловом саммите АТЭС в Шэньчжэне призвал страны Азиатско-Тихоокеанского региона твердо поддерживать послевоенный миропорядок и многополярность, а также выступил за реформирование ВТО.
«Чем сложнее внешняя обстановка, тем решительнее мы должны отстаивать послевоенный международный порядок, содействовать равноправному и упорядоченному развитию многополярного мира, а также всеобъемлющей и инклюзивной глобализации экономики», – приводит слова Си Цзиньпина ТАСС.
Он отметил, что участникам Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества необходимо твердо поддерживать многостороннюю торговую систему с центральной ролью ВТО. Председатель КНР также добавил, что Китай готов предоставить мировому бизнес-сообществу огромный открытый рынок, передает РИА «Новости».
Экономики АТЭС должны придерживаться подхода, при котором разногласия разрешаются путем диалога, а вызовы преодолеваются сотрудничеством. Си Цзиньпин напомнил, что регион стал важным двигателем роста мировой экономики благодаря долгосрочной стабильной обстановке, и выразил готовность Пекина сотрудничать для укрепления доверия и построения единого сообщества.
«Китай выступил против односторонних действий и протекционизма и по-прежнему привержен принципам подлинного многостороннего сотрудничества, направленным на поддержание многосторонней торговой системы и соблюдение правил ВТО, а также на продвижение реформы этой организации», – сказал он.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент России Владимир Путин прибыл в китайский Шэньчжэнь для участия в саммите АТЭС.
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