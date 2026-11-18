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OpenAI представила новые ИИ-модели GPT-6.2 Astra и GPT-6.2 Sol
OpenAI представила модели GPT-6.2 Astra и GPT-6.2 Sol, которые приходят на смену предыдущему поколению систем искусственного интеллекта компании.
Отмечается, что обе новинки обеспечивают более высокое качество работы на сложных задачах и при этом расходуют меньше токенов при генерации ответов, передает РИА «Новости».
«Представляем GPT-6.2 Astra, нашу новую передовую модель для самых сложных проектов, и GPT-6.2 Sol, нашу эффективную и универсальную модель для повседневной работы», – говорится в сообщении OpenAI.
Компания подчеркивает, что это позволит пользователям выполнить больше операций в рамках установленных лимитов, а бизнесу и разработчикам – снизить расходы при масштабном использовании искусственного интеллекта.
GPT-6.2 Astra ориентирована на сложную профессиональную деятельность, включая подготовку презентаций, электронных таблиц и документов. По заявлению OpenAI, модель точнее следует заданным шаблонам и профессиональным стандартам, а также формирует более качественный программный код и пользовательские интерфейсы, в том числе для сайтов, игр и систем трехмерного дизайна.
В тестах, оценивавших выполнение многоэтапных профессиональных задач, GPT-6.2 Astra показала результат на 5,2 пункта выше, чем GPT-6 Astra. Кроме того, по данным компании, новая модель обошла конкурирующую разработку Claude Fable 5.2 на 5,5 пункта, при этом стоимость ее использования составила лишь 5% от расходов на альтернативную систему. Модель GPT-6.2 Sol, как отмечает OpenAI, позволяет выполнять больше задач в рамках одного платного плана по сравнению с GPT-6.1 Sol.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе американская компания Anthropic объявила о выпуске ускоренных моделей искусственного интеллекта Claude Fable 5.2 и Claude Mythos 5.2.
В сентябре компания OpenAI представила модель GPT-6 Astra, которую назвали новой передовой архитектурой искусственного интеллекта.