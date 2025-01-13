США ввели ограничения на распространение технологий в сфере ИИ

Белый дом утвердил новые правила экспорта ИИ-технологий в определенные страны

Tекст: Дарья Григоренко

В заявлении Белого дома подчеркивается, что ИИ быстро становится ключевым фактором безопасности и экономической мощи. «США должны действовать решительно, чтобы занять лидирующую позицию и добиться, чтобы американские технологии были основой для использования ИИ по всему миру», – говорится в сообщении, передает ТАСС.

Согласно новому регламенту, без ограничений технологии могут поставляться в 18 стран-союзников и партнеров США. В отношении других стран вводятся квоты и требование лицензии. США ввели ограничения на передачу наиболее мощных моделей ИИ и продвинутых чипов в страны, которые вызывают беспокойство, такие как Россия и Китай.

На специальном онлайн-брифинге министр торговли США Джина Раймондо заявила, что Вашингтон опасается использования ИИ для ядерного моделирования и разработки биологического оружия. По ее словам, новые правила обеспечат защиту от угроз национальной безопасности. Нововведения вступят в силу через 120 дней, что позволит следующей администрации пересмотреть их.

Как писала газета ВЗГЛЯД, искусственный интеллект может стать главным оружием в войнах будущего. В декабре американский предприниматель Илон Маск выразил обеспокоенность из-за нехватки квалифицированных инженеров в США, что может привести к проблемам в технологическом развитии страны.