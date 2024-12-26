Многонациональность и многоконфессиональность России, умение создать пространство для сосуществования самых разных людей является ее важнейшим преимуществом, которое вечно недооценивают ее противники. Но одновременно эти особенности могут стать уязвимостью страны и вызвать к жизни катастрофические последствия.0 комментариев
Маск заявил о дефиците инженеров в США
Маск назвал катастрофической нехватку талантливых инженеров в США
Американский предприниматель Илон Маск выразил обеспокоенность из-за нехватки квалифицированных инженеров в США, что может привести к проблемам в технологическом развитии страны.
Маск заявил о значительной нехватке талантливых и мотивированных инженеров в США, передает РИА «Новости».
В своем аккаунте в соцсети Х (ранее Twitter, запрещен в России) он отметил, что в стране наблюдается катастрофический дефицит таких специалистов.
Аналитики из Lightcast еще в сентябре предсказывали, что в ближайшие 10 лет США столкнутся с дефицитом товаров и рабочей силы. Их исследование указывает на возможную нехватку 6 млн работников к 2032 году, что связано с демографическими изменениями и переменами на рынке труда.
Прогноз Lightcast также показывает, что к 2027 году количество американцев, которым исполнится 65 лет, превысит число тех, кому исполнится 16 лет. Это может привести к недостатку новой рабочей силы, необходимой для замены пенсионеров, что, в свою очередь, усугубит проблему нехватки кадров.
Ранее Илон Маск выразил мнение, что искусственный интеллект к концу 2025 года сможет превзойти интеллектуальные способности человека.
Маск также выразил возмущение по поводу значительных расходов США на оборону Европы в условиях роста госдолга, заявив о несправедливости таких трат для американских налогоплательщиков.
Как писала газета ВЗГЛЯД, избранный президент США Дональд Трамп и предприниматель Илон Маск намерены сократить федеральные расходы страны на 2 трлн долларов, планируя уменьшить число правительственных агентств.