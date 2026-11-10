  • Новость часаДелегации России, США и Украины завершили первый день переговоров в Абу-Даби
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    Прорыв в искусственном интеллекте привел к дефициту обезьян
    Делегации России и Украины в Абу-Даби общались на русском языке
    В ВСУ предрекли превращение Киева и Одессы в непригодные для жизни города
    Названы сроки первого запуска частных спутников с космодрома Восточный
    Песков подтвердил предстоящую встречу Путина и Лукашенко
    В Европарламенте потребовали от Украины закрыть все пыточные тюрьмы в стране
    Путин призвал нарастить потенциал ОДКБ
    Лавров назвал цель учений ЕС в Польше
    В России резко сократился уровень преступности среди иностранцев
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Европе безопасность не нужна

    В ближайшее время в ЕС будет проходить внутренняя дискуссия на предмет послевоенного устройства. Одни будут призывать к тому, чтобы признать реальность и пытаться жить по правилам, отойдя тем самым от обрыва ядерной войны. Другие будут выступать за продолжение сопротивления российским попыткам принести стабильность и порядок в Европу.

    2 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Проблему Китай-города одна полиция не решит

    Нельзя сказать, что китайгородская аномалия не замечена властями. Более того, именно действия властей, а не беспредел гуляющих, наконец-то привлекли к этой проблеме внимание общества. При этом, в отличие от ряда блогеров, мне бы не хотелось сетовать на «произвол» полиции.

    11 комментариев
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Почему все войны России с Европой – экзистенциальные

    География и идеология сделали Россию идеальным кандидатом на роль «опасного Иного» в европейской геополитике. Существование угрозы извне необходимо для консолидации внутренней аудитории. Но не только.

    16 комментариев
    10 ноября 2026, 15:39 • Новости дня

    МВД анонсировало введение налога на неработающих родственников мигрантов

    МВД: С 2027 года мигранты будут платить налог за приехавших членов семьи

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министерство внутренних дел инициировало принятие закона, по которому с 2027 года трудовые мигранты будут платить налог за каждого приехавшего в страну члена семьи, заявил глава ведомства Владимир Колокольцев.

    Колокольцев рассказал о введении в России с 2027 года дополнительного налога на трудовых мигрантов, передает РИА «Новости». «Нами инициировано принятие закона, который финансово ограничит возможность трудовых мигрантов привозить в Россию своих неработающих родственников. С 2027 года на каждого прибывающего члена семьи будет распространяться дополнительное налогообложение», – заявил он.

    Министр отметил, что принятие такого закона снизит нагрузку на социальный блок. По его словам, «нельзя жить в стране, пользоваться ее благами и не платить налогов».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре первый заместитель министра внутренних дел Андрей Кикоть сообщил о введении налога на неработающих родственников мигрантов с 2027 года.

    В июле Государственная дума одобрила законопроект об ужесточении правил пребывания иностранных граждан на территории России.

    В апреле правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила поправки в Налоговый кодекс об увеличении пошлины за оформление вида на жительство для иностранцев.

    9 ноября 2026, 18:59 • Новости дня
    Bloomberg: Передача активов JTI в России ударила по бюджету правительства Японии
    Bloomberg: Передача активов JTI в России ударила по бюджету правительства Японии
    @ Белинский Юрий/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Переход российских активов Japan Tobacco под временное управление поставил под угрозу доходы правительства Японии, необходимые премьер-министру Санаэ Такаити для реализации дорогостоящих инициатив, пишет Bloomberg.

    Министерство финансов Японии выступает крупнейшим акционером Japan Tobacco, отмечается в материале Bloomberg. В прошлом финансовом году ведомство получило около 656,4 млн долларов дивидендов, что составило 44% ожидаемых доходов фонда промышленных и инновационных проектов. Сама компания располагала связанными с Россией активами на сумму около 9,5 млрд долларов.

    Акции Japan Tobacco в понедельник упали более чем на 30% на фоне новостей о передаче дополнительных активов. Как отметили аналитики Goldman Sachs Такаси Миядзаки и Мегуми Танигути, инвесторы ожидают изменения дивидендной политики, при этом выплаты могут снизиться на 25%.

    В агентстве S&P Global Ratings указали на достаточный финансовый потенциал производителя сигарет Winston и Camel. Тем не менее с 2023 года дивиденды компании зависели от денежных потоков за пределами России из-за ограничений на использование средств российских подразделений. Сокращение доходов произошло в чувствительный период для Санаэ Такаити, чьи масштабные инвестиционные планы требуют значительного финансирования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу президент России Владимир Путин подписал указ о передаче трех российских активов Japan Tobacco во временное управление.

    В пятницу источник в посольстве России в Токио опроверг информацию о заявленном Японией протесте.

    Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев прокомментировал падение акций компании фразой о вреде курения.

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    9 ноября 2026, 18:45 • Новости дня
    МВД: Семь человек лишены гражданства России из-за угрозы нацбезопасности
    МВД: Семь человек лишены гражданства России из-за угрозы нацбезопасности
    @ Владимир Астапкович/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила о прекращении гражданства России семи выходцам из Центральной Азии и Закавказья за создание угрозы национальной безопасности страны.

    Двое из лишенных гражданства проживали в Хакасии и получили российские паспорта в 2007 году в упрощенном порядке, однако позднее выяснилось, что они допускали националистические высказывания и запрещали своим детям разговаривать по-русски в школе, сообщил портал «МВД Медиа».

    «После установления ФСБ России фактов совершения жителями республики действий, создающих угрозу национальной безопасности, в соответствии с законодательством МВД России было принято решение о прекращении гражданства указанных лиц. В сентябре 2026 года они выехали за пределы Российской Федерации», – рассказала Волк.

    В Тамбовской области гражданства лишился активный член диаспоры, пропагандировавший идеи запрещенного в России экстремистского движения и отбывающий срок за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. В Пермском и Забайкальском краях мужчины призывали к противостоянию с сотрудниками правоохранительных органов и формировали негативное отношение к военной службе.

    В Ивановской области паспорта лишили инициатора массовой драки между приезжими и местными жителями. В Тверской области мужчина потерял гражданство из-за использования банковских карт несовершеннолетних россиян для незаконных финансовых операций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Миграционная служба МВД России сообщила о двукратном расширении перечня административных правонарушений для выдворения иностранных граждан.

    Летом в Центре общественных связей ФСБ заявили о лишении гражданства восьми выходцев из Центральной Азии и Закавказья за создание угрозы национальной безопасности.

    В июне ведомство привело данные о принятии более 4,5 тыс. решений о прекращении российского гражданства по новому закону.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    10 ноября 2026, 10:26 • Новости дня
    Минченко оценил состав российской делегации на переговорах в Абу-Даби

    Политолог Минченко: Делегация России в Абу-Даби подобрана для предметных переговоров

    Минченко оценил состав российской делегации на переговорах в Абу-Даби
    @ Екатерина Чеснокова/POOL/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    В российскую переговорную группу на трехсторонних переговорах в Абу-Даби вошли специалисты высочайшего уровня из разных ведомств – от дипломатов и военных до представителей спецслужб. Такой состав делегации отражает приоритеты и переговорную логику России, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Минченко.

    «Состав российской делегации, во-первых, сильный. Во-вторых – весьма практически ориентированный», – напомнил Евгений Минченко, глава коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг». Он напомнил, что возглавляет переговорную группу Владимир Мединский – опытный дипломат, который традиционно руководит делегацией на таких переговорах.

    «В трехсторонней встрече в Абу-Даби также примут участие два профильных заместителя министра иностранных дел – Михаил Галузин и Сергей Рябков. Они способны детально раскрыть тему системы сдержек и противовесов в новой системе европейской безопасности», – продолжил собеседник.

    Политолог обратил внимание на широкое представительство Генштаба, который отвечает за оперативную работу и планирование военных операций. В состав переговорной группы вошли начальник Главного управления Генштаба ВС России Игорь Костюков, заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Юрий Жигарловский, а также первый заместитель начальника управления информации Генштаба ВС РФ Александр Зорин.

    «Начальник Главного управления Генштаба – это, по сути, руководитель военной разведки. Игорь Костюков – человек, который, что называется, на кончиках пальцев знает, что происходит», – заметил Минченко. Он также счел важным включение в состав делегации Алексея Комкова.

    «Это человек, пользующийся высоким личным доверием Владимира Путина. Ранее он возглавлял Службу собственной безопасности ФСБ, а сейчас руководит Службой оперативной информации и международных связей – фактически отвечает на Лубянке за международное направление. Соответственно, вопросы, связанные с Украиной и европейской безопасностью, для него профильные», – уточнил эксперт.

    «Таким образом, присутствие представителей Минобороны, МИД и Федеральной службы безопасности, а также тот факт, что в делегации люди очень высокого уровня, говорит, что цель поездки – не абстрактные разговоры, а обсуждение вполне конкретных вопросов», – заключил Минченко.

    Ранее стало известно, что переговорная группа России в Абу-Даби включает пять членов делегации и шесть экспертов. Делегацию возглавил помощник президента Владимир Мединский. В состав также включены начальник службы оперативной информации и международных связей ФСБ Алексей Комков, замминистра иностранных дел Михаил Галузин и Сергей Рябков, начальник главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, передает ТАСС.

    В качестве экспертов в переговорную группу входят замначальника Главного оперативного управления Генштаба Юрий Жигарловский, первый замначальника управления информации Генштаба ВС РФ Александр Зорин, первый замруководителя службы – руководитель департамента контрразведывательных операций ФСБ Дмитрий Минаев.

    Также в составе экспертной группы в переговорах примут участие замначальника Управления президента по госполитике в гуманитарной сфере Елена Подобреевская, директор второго департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук и директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД Олег Постников.

    Напомним, переговоры России, США и Украины в Абу-Даби должны начаться во вторник в 11:50 по местному времени (10:50 мск). Штаты на переговорах представляют спецпосланник президента Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер. Украинскую делегацию возглавляет Рустем Умеров.

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    9 ноября 2026, 18:04 • Новости дня
    ВС России поразили логистический центр «Сухой порт» ВСУ
    ВС России поразили логистический центр «Сухой порт» ВСУ
    @ Сорокин Донат/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы России нанесли удары беспилотниками по логистическому центру «Сухой порт» в Одессе и сухогрузу с оружием для украинской армии в Черном море, сообщило Минобороны.

    Российские военные поразили беспилотными летательными аппаратами логистический центр «Сухой порт» в Одессе, который использовался для хранения и распределения грузов Вооруженных сил Украины, сообщается в канале Минобороны в Max.

    Кроме того, в 141 км к юго-западу от Одессы в акватории Черного моря был уничтожен сухогруз с военным имуществом и вооружением. В ведомстве подчеркнули, что российская армия продолжает наносить удары по объектам энергетической инфраструктуры, логистическим узлам и судам, задействованным в интересах украинских войск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Министерство обороны сообщило об ударе по доставлявшему военное имущество сухогрузу в акватории Черного моря.

    В четверг российские беспилотники поразили перевозившее грузы для украинской армии судно.

    В среду Вооруженные силы России нанесли удар по сухогрузу в порту Одессы.

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    10 ноября 2026, 15:55 • Новости дня
    Делегации России, США и Украины завершили первый день переговоров в Абу-Даби

    Первый день переговоров России, США и Украины в Абу-Даби продлился 4,5 часа

    Делегации России, США и Украины завершили первый день переговоров в Абу-Даби
    @ REUTERS/Rula Rouhana

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Абу-Даби завершился первый день переговоров США, России и Украины о континентальной безопасности, где российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский, а украинскую – руководитель Службы внешней разведки Рустем Умеров.

    Встреча продлилась четыре с половиной часа с учетом сорокаминутного перерыва, передает ТАСС. Ожидается, что в среду переговорный процесс возобновится.

    Главной целью встреч стало обсуждение ключевых аспектов формирования новой системы континентальной безопасности в постконфликтный период. Участники диалога сосредоточат внимание на выработке механизмов предотвращения угроз и укреплении региональной стабильности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник руководитель Службы внешней разведки Украины Рустем Умеров заявил о получении украинской делегацией мандата на обсуждение всех вопросов.

    Источник в российской переговорной группе сообщил о выработке элементов новой архитектуры европейской безопасности в качестве ключевой задачи встречи.

    В понедельник Умеров анонсировал отправку украинской стороны в Абу-Даби для участия в консультациях по урегулированию конфликта.

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    10 ноября 2026, 15:25 • Новости дня
    Делегации России и Украины в Абу-Даби общались на русском языке
    Делегации России и Украины в Абу-Даби общались на русском языке
    @ Григорий Сысоев/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российская и украинская делегации в ходе трехсторонних переговоров в Абу-Даби использовали для общения русский язык.

    Об этом сообщил источник РИА «Новости» в переговорной группе. «Украина и Россия общались по-русски», – сказал собеседник агентства.

    По его словам, переговоры между делегациями России, США и Украины в Абу-Даби продолжатся в среду.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, длительность трехсторонних консультаций с участием представителей России, Соединенных Штатов и Украины в столице Объединенных Арабских Эмиратов превысила три часа.

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    9 ноября 2026, 22:00 • Новости дня
    Лихачев сообщил о гибели четырех сотрудников ЗАЭС за две недели

    Лихачев: За две недели от ударов ВСУ погибли четыре сотрудника Запорожской АЭС

    Лихачев сообщил о гибели четырех сотрудников ЗАЭС за две недели
    @ Наталья Селиверстова/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    За последние две недели в результате атак со стороны ВСУ погибли четыре сотрудника Запорожской АЭС, а с апреля число жертв среди персонала станции достигло 14 человек, сообщил глава Росатома Алексей Лихачев.

    Утром в понедельник электрослесарь станции направлялся на смену, когда украинский беспилотник-камикадзе врезался в лобовое стекло его автомобиля. «Это уже четвертый погибший сотрудник ЗАЭС за две недели», – приводит слова Лихачева «Страна Росатом».

    Сотрудник скончался на месте. По словам Лихачева, это уже четвертый погибший работник ЗАЭС за последние две недели и 14-й с апреля, когда обострилась ситуация вокруг станции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник на Запорожской АЭС сообщили о гибели электрослесаря в результате атаки украинского беспилотника на его автомобиль.

    На прошлой неделе постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил о целенаправленной охоте ВСУ на гражданский персонал станции.

    Во вторник руководство ЗАЭС пообещало проинформировать инспекторов МАГАТЭ о гибели сотрудницы предприятия из-за удара дрона.

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    10 ноября 2026, 15:41 • Новости дня
    МВД назвало число поступивших от граждан недружественных стран заявлений на ВНЖ

    Колокольцев: Граждане недружественных стран подали 4,3 тыс. заявлений на ВНЖ

    Tекст: Денис Тельманов

    Министерство внутренних дел приняло более 4,3 тыс. заявлений на временное проживание от граждан недружественных стран после упрощения порядка, сообщил глава ведомства Владимир Колокольцев.

    «За время реализации этого механизма принято более 4,3 тыс. заявлений, преимущественно от граждан Евросоюза, США, Южной Кореи, Великобритании, Канады», – заявил Колокольцев на заседании Совета Федерации, передает РИА «Новости».

    По его словам, доля переселившихся соотечественников из недружественных стран возросла с 1% в 2022 году до 15% в 2026 году. Министр назвал эту тенденцию существенной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник министр внутренних дел Владимир Колокольцев сообщил о въезде в Россию около 7,5 млн иностранных граждан за девять месяцев со снижением прошлогодних показателей почти на 10%.

    Глава МВД рассказал о закрытии въезда в страну для 290 тыс. иностранцев в 2026 году.

    В мае Владимир Колокольцев заявил о подаче соотечественниками более половины заявок на переселение в Россию в рамках программы репатриации.

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    10 ноября 2026, 00:09 • Новости дня
    Путин поздравил личный состав МВД с Днем сотрудника органов внутренних дел
    Путин поздравил личный состав МВД с Днем сотрудника органов внутренних дел
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин поздравил ветеранов, личный состав и гражданский персонал МВД с Днем сотрудника органов внутренних дел, отметив особое уважение общества к работе полиции и роль ведомства в защите прав граждан и суверенитета страны.

    «Поздравляю ветеранов, личный состав и гражданский персонал МВД России с Днём сотрудника органов внутренних дел», – приводятся слова главы государства на сайте Кремля.

    Путин отметил, что профессиональный праздник сотрудников органов внутренних дел широко отмечается по всей стране и символизирует уважение к тем, кто честно выполняет долг, противостоит преступникам, защищает жизнь и права людей, безопасность и суверенитет страны.

    Он отдельно обратился к ветеранам, которые своим примером воспитали достойную смену, напомнил, что история МВД насчитывает более двух веков, а само ведомство является одним из ключевых звеньев правоохранительной системы с широкими техническими и оперативными возможностями и расширенными полномочиями.

    Президент указал на положительные результаты по ряду направлений работы органов внутренних дел и призвал развивать эту динамику, усиливая борьбу с криминалом, нелегальным оборотом наркотиков и киберпреступностью, а также укрепляя общественный порядок и безопасность дорожного движения.

    Путин пообещал и дальше совершенствовать правовые и социальные гарантии для сотрудников МВД, повышать престиж сложной и рискованной профессии, поблагодарил руководство и личный состав за верность долгу и выразил уверенность в их готовности безупречно выполнить поставленные задачи.

    «Ещё раз поздравляю вас с праздником. Желаю всего самого доброго вам, вашим родным и близким», – заявил Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Путин подписал указ о присвоении званий высшего начальствующего состава 14 сотрудникам Министерства внутренних дел.

    В марте Путин подчеркнул важность решения проблемы некомплекта кадров в МВД и повышения материального обеспечения сотрудников.

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    10 ноября 2026, 14:04 • Новости дня
    Уровень преступности среди иностранцев в России сократился на 40%

    Колокольцев: Уровень преступности среди иностранцев в России сократился на 40%

    Уровень преступности среди иностранцев в России сократился на 40%
    @ Артем Коротаев/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В 2026 году преступность среди иностранных граждан в России снизилась на 40%, заявил глава МВД Владимир Колокольцев.

    «Иностранцами за девять месяцев совершено более 20 тыс. преступлений, что на 40% меньше, чем годом ранее», – цитирует Колокольцева ТАСС.

    Доля преступлений, совершенных иностранцами, в общем массиве противоправных деяний снизилась до 3,4%, добавил министр.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале ноября пресс-служба аппарата Совбеза сообщила о снижении почти на 40% количества преступлений, совершенных иностранцами в России за девять месяцев 2026 года.

    В конце октября МВД сообщило о сокращении числа совершенных иностранцами преступлений почти на 40% за девять месяцев 2026 года в России по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

    В сентябре первый заместитель министра внутренних дел Андрей Кикоть доложил президенту Владимиру Путину о резком сокращении в первом полугодии 2026 года количества правонарушений со стороны иностранных граждан.

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    9 ноября 2026, 18:22 • Новости дня
    Разработчик дрона «Изделие 80» решил законсервировать площадку в Тольятти

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российская компания «Транспорт будущего» решила законсервировать производственную площадку в Тольятти из-за отсутствия новых военных заказов и уголовного преследования инвесторов.

    Компания «Транспорт будущего» останавливает работу мощностей для серийного выпуска беспилотных авиационных систем и их компонентов в Тольятти. Такое решение связано с нехваткой заказов на военную технику и необходимостью сократить производственные расходы на фоне уголовного дела против инвесторов группы, передает ТАСС.

    При этом конструкторские работы по военной тематике продолжатся. До конца 2026 года предприятие планирует завершить доработку третьего поколения тяжелого дрона «Изделие 80» с учетом рекомендаций центра «Рубикон», полученных в ходе военной апробации.

    Кроме того, разработчик продолжит создание более легкого коптера «Изделие 70» грузоподъемностью до 18 кг и радиусом действия до 25 км. Основные ресурсы компания намерена направить на развитие гражданских беспилотных систем, включая агродрон С-80, конвертоплан для мониторинга посевов, беспилотник «Цапля» для автоматического отбора проб почвы и дрон-доставщик С-40.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу производство российской беспилотной грузовой платформы «Сварог 20 V2» стало практически полностью состоять из отечественных комплектующих.

    В прошлом месяце компания «Транспорт будущего» начала поставки в российские войска 750 комплексов тяжелых беспилотников «Изделие 80».

    В прошлом году на выставке NAIS-2025 представили первый сертифицированный агротрон S-80.

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    9 ноября 2026, 19:41 • Новости дня
    МВД рассказало детали задержания протаранившего отель в «Москва-Сити» водителя

    МВД: Полиция задержала водителя за наезд на охранника в «Москва-Сити»

    Tекст: Денис Тельманов

    Официальный представитель МВД Ирина Волк рассказала о задержании мужчины, который после конфликта со службой безопасности сбил охранника и протаранил на автомобиле стеклянные двери отеля в деловом центре «Москва-Сити».

    Водитель попытался заехать на автомобиле прямо в холл отеля в деловом центре «Москва-Сити» после конфликта с секьюрити. Охрана отказалась пускать агрессивно настроенного гражданина внутрь, после чего он сел за руль, протаранил стеклянные двери и сбил сотрудника службы безопасности, сообщила Волк в Max.

    Покидая место происшествия, нарушитель также повредил шлагбаум на выезде из комплекса. Вскоре сотрудники Госавтоинспекции Северного административного округа столицы обнаружили скрывшийся автомобиль на улице Нижняя Масловка.

    Правонарушитель был задержан и доставлен в отдел МВД России по Пресненскому району Москвы. Полиция устанавливает степень причиненного вреда здоровью и имуществу. По итогам начатой проверки правоохранители примут соответствующее процессуальное решение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник пьяный автомобилист врезался в стеклянные двери отеля в столичном комплексе «Москва-Сити».

    В апреле в пресс-службе столичного главка Росгвардии заявили о задержании попытавшегося угнать иномарку в центре Москвы мужчины.

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    10 ноября 2026, 05:24 • Новости дня
    WP: США сблизили позицию с Россией перед переговорами по Украине

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Соединенные Штаты изменили позицию в пользу России перед трехсторонними переговорами по Украине в Абу-Даби, пишет американская пресса.

    «Решение поставить обсуждение [вопросов безопасности] на повестку дня знаменует собой еще один сдвиг в пользу России, поскольку администрация США отчаянно ищет способы прекращения войны на Украине – то, что [президент США Дональд] Трамп обещал сделать перед возвращением в Белый дом в 2025 году», – говорится в публикации Washington Post, передает РИА «Новости».

    Опасения, что американская администрация может попытаться заставить Киев пойти на соглашение на условиях Москвы, усилились после того, как глава Белого дома сказал, что Украина после конфликта «будет выглядеть несколько иначе».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник глава МИД России Сергей Лавров заявил о планах посвятить встречу в Абу-Даби согласованию принципов по итогам переговоров по урегулированию на Украине.

    В субботу министр обороны Германии Борис Писториус потребовал участия Европы в мирных переговорах.

    В среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил об отсутствии планов телефонного разговора президентов России и США.

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    9 ноября 2026, 22:42 • Новости дня
    Российская делегация прибыла на переговоры в Абу-Даби

    Российская делегация прибыла на трехсторонние переговоры в Абу-Даби

    Tекст: Вера Басилая

    Российская делегация во главе с помощником президента Владимиром Мединским прибыла в Абу-Даби для участия в трехсторонних переговорах между Россией, США и Украиной.

    Российская делегация прибыла в Абу-Даби для участия в трехсторонних переговорах между Россией, Соединенными Штатами и Украиной, передает ТАСС.

    Встречи по украинскому урегулированию намечены на 10 и 11 ноября. Российскую сторону представляет помощник президента Владимир Мединский, а украинскую делегацию возглавляет руководитель Службы внешней разведки Рустем Умеров.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснил, что предстоящие консультации будут посвящены вопросам гарантий безопасности. Он также добавил, что представители европейских стран не примут участия в диалоге, поскольку стороны изначально согласовали трехсторонний формат работы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник российская делегация вылетела в столицу Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби для участия в трехсторонних переговорах по украинскому урегулированию.

    В понедельник глава украинской делегации Рустем Умеров объявил об отправке представителей Киева в Абу-Даби.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о проведении переговоров исключительно в трехстороннем формате.

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    9 ноября 2026, 20:01 • Новости дня
    Анапа получила статус курорта федерального значения

    Правительство наделило Анапу статусом курорта федерального значения

    Анапа получила статус курорта федерального значения
    @ Эрик Романенко/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Кабмин наделил муниципальный округ Анапа в Краснодарском крае статусом курорта федерального значения.

    Соответствующее постановление правительства размещено на портале официально опубликованных правовых актов. «Признать расположенную в Краснодарском крае территорию муниципального образования муниципальный округ город-курорт Анапа общей площадью 98186 га курортом федерального значения Анапа», – говорится в документе.

    Уточняется, что реализация постановления осуществляется в пределах установленной правительством предельной численности работников Минздрава и бюджетных ассигнований федерального бюджета.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель правительства Михаил Мишустин объявил о решении перераспределить до 3 млрд рублей на строительство инфраструктуры для курортов в Адыгее, Бурятии и Тверской области.

    В сентябре Министерство здравоохранения предложило наделить статусом курортов федерального значения ряд населенных пунктов в Геленджике.

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