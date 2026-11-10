В ближайшее время в ЕС будет проходить внутренняя дискуссия на предмет послевоенного устройства. Одни будут призывать к тому, чтобы признать реальность и пытаться жить по правилам, отойдя тем самым от обрыва ядерной войны. Другие будут выступать за продолжение сопротивления российским попыткам принести стабильность и порядок в Европу.2 комментария
МВД анонсировало введение налога на неработающих родственников мигрантов
МВД: С 2027 года мигранты будут платить налог за приехавших членов семьи
Министерство внутренних дел инициировало принятие закона, по которому с 2027 года трудовые мигранты будут платить налог за каждого приехавшего в страну члена семьи, заявил глава ведомства Владимир Колокольцев.
Колокольцев рассказал о введении в России с 2027 года дополнительного налога на трудовых мигрантов, передает РИА «Новости». «Нами инициировано принятие закона, который финансово ограничит возможность трудовых мигрантов привозить в Россию своих неработающих родственников. С 2027 года на каждого прибывающего члена семьи будет распространяться дополнительное налогообложение», – заявил он.
Министр отметил, что принятие такого закона снизит нагрузку на социальный блок. По его словам, «нельзя жить в стране, пользоваться ее благами и не платить налогов».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре первый заместитель министра внутренних дел Андрей Кикоть сообщил о введении налога на неработающих родственников мигрантов с 2027 года.
В июле Государственная дума одобрила законопроект об ужесточении правил пребывания иностранных граждан на территории России.
В апреле правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила поправки в Налоговый кодекс об увеличении пошлины за оформление вида на жительство для иностранцев.