  • Новость часаПутин отметил попытки Запада загнать Африку в долговую кабалу
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    Звонок Путину расколол Европу
    АПЛ «Генералиссимус Суворов» выполнила пуск ракеты «Булава»
    Разведка США раскрыла облик китайского военного космоплана
    Автомобили бренда Volga впервые обогнали по продажам «Москвич»
    Названа причина столкновения поездов в Испании с десятками жертв
    МИД заявил о планах создать российский морской хаб на востоке Африки
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    Мнения
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Зачем Европа пытается помешать России в Арктике

    Выгнать Россию, Китай и другие страны, готовые использовать СМП на общих основаниях, Европа не может. Зато может взять Арктику под прицел, не позволяя другим использовать преимущества СМП, которые становятся все более привлекательными в условиях затяжного ближневосточного кризиса.

    2 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Легализация онлайн-казино – путь к разорению государства

    Иногда люди верят, что индустрия порока после ее легализации перестанет быть рассадником криминала, а бандиты, поставлявшие запретные услуги, превратятся в почтенных бизнесменов, платящих налоги и отчисляющих на благотворительность. Как показывает опыт, это не так.

    8 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков США превращают Филиппины в антикитайский таран

    Чем глубже американское присутствие, тем больше шансов, что первый удар Китая придется по филиппинской территории. Кто бы ни победил в большой игре, тарану будет хуже всех.

    3 комментария
    28 октября 2026, 14:52 • Новости дня

    Российские войска начали получать доработанные тяжелые дроны «Изделие 80»

    Tекст: Вера Басилая

    Компания «Транспорт будущего» начала поставки в российские войска 750 комплексов тяжелых беспилотников «Изделие 80», о доработке которых ранее говорил министр обороны Андрей Белоусов.

    Компания «Транспорт будущего» завершила доработку серийного тяжелого дрона «Изделие 80» и приступила к поставке новой партии. Всего планируется передать 750 комплексов, каждый из которых включает два беспилотника, прицеп и запчасти, передает РИА «Новости».

    Генеральный директор предприятия Андрей Лебедев отметил, что текущие производственные мощности позволяют выпускать до 5 тыс. тяжелых коптеров в год. «При необходимости этот объем может быть существенно увеличен», – заявил Лебедев.

    В июне министр обороны Андрей Белоусов на встрече с участниками спецоперации отмечал, что «Изделие 80» проходит доработку. В результате модернизации компания стала самостоятельно производить шасси, корпус, воздушные винты, а также разрабатывать программное обеспечение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник министр обороны Андрей Белоусов проверил применение ударных беспилотников воинскими частями в зоне спецоперации.

    Премьер-министр Михаил Мишустин заявил об увеличении количества комплектующих изделий для дронов в российском реестре почти на 80%.

    28 октября 2026, 05:51 • Новости дня
    Подводный крейсер «Генералиссимус Суворов» выполнил пуск ракеты «Булава»

    Минобороны: Подлодка «Генералиссимус Суворов» запустила баллистическую ракету

    Подводный крейсер «Генералиссимус Суворов» выполнил пуск ракеты «Булава»
    @ Владимир Иващенко/Пресс-служба Северного флота/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Атомный подводный крейсер стратегического назначения Тихоокеанского флота «Генералиссимус Суворов» произвел успешный пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Булава» из акватории Охотского моря.

    Стрельба велась из подводного положения. Учебный удар был нанесен по полигону Чижа в Архангельской области, передает ТАСС со ссылкой на Минобороны.

    «Экипаж атомного подводного ракетного крейсера стратегического назначения «Генералиссимус Суворов» проекта 955А «Борей-А» Тихоокеанского флота в соответствии с планом боевой подготовки выполнил стрельбу межконтинентальной баллистической ракетой «Булава» по полигону Чижа в Архангельской области», – сообщили в ведомстве.

    Второй серийный ракетоносец К-553 «Генералиссимус Суворов» относится к четвертому поколению атомоходов усовершенствованного проекта «Борей-А». В 2022 году подлодка вошла в состав ВМФ России, а в октябре 2023 года завершила переход к месту постоянного базирования на Камчатке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее глава МИД Белоруссии Максим Рыженков предостерег европейские страны напоминанием о российской ядерной триаде.

    Также президент Владимир Путин сообщил о включении укрепления ядерной триады в приоритеты новой госпрограммы вооружений.

    Кроме того, глава государства заявил о последовательной модернизации ядерной триады.

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    27 октября 2026, 18:16 • Новости дня
    Лавров заявил об использовании Западом украинских военных для терактов в Сахеле

    Лавров: Запад использует украинских военных для терактов в Сахеле

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Ряд стран Запада подключает украинских военных для совершения диверсий и терактов в Сахеле, аналогичные схемы ранее применяли и в Ливии, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    «Все больше и больше свидетельств того, что некоторые западные столицы, включая и Париж, но не только, подключают украинских военнослужащих к выполнению террористических задач. Их туда привозят, их используют для организации диверсий», – приводит РИА «Новости» заявление Лаврова на встрече с главными редакторами африканских СМИ.

    По его словам, аналогичная схема использовалась в Ливии несколько месяцев назад.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Лавров заявил о привлечении кадровых военнослужащих киевского режима иностранными спонсорами к организации масштабных террористических атак в африканских государствах.

    В июле он сообщил о попытках властей Украины дестабилизировать ситуацию в дружественных России странах Африки.

    В июне глава МИД рассказал об активном использовании Парижем сил украинских вооруженных формирований и местных сепаратистов при попытках свержения законных правительств на континенте.

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    28 октября 2026, 11:54 • Видео
    Хуситы ударили планету по больному месту

    Один из ключевых нефтепроводов Саудовской Аравии подвергся ударам со стороны движения хуситов, инициатива в этой войне по-прежнему принадлежит им. И они как будто уговаривают США вмешаться.

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    28 октября 2026, 01:48 • Новости дня
    Разработан проект закона о сроках выплат семьям погибших на СВО

    Установлены сроки поиска получателей выплат семьям погибших на СВО

    Tекст: Катерина Туманова

    В России разработали законопроект о введении единого полугодового срока для выявления всех получателей выплат семьям погибших в ходе спецоперации, сообщил глава управления планирования банковских расчетов, учета и отчетности военно-социального центра Минобороны Владимир Дроздов.

    Инициатива должна устранить затягивание сбора документов и установить жесткие временные рамки для всех участников процесса, передает РИА «Новости».

    «В России разработан проект федерального закона 619.9 о поддержке семей погибших на СВО военных. Он вводит четкий и понятный механизм, а именно устанавливает единый шестимесячный срок для выявления всех возможных получателей выплат», – заявил Дроздов.

    Новые нормы защитят права добросовестных граждан от родственников, пытающихся умолчать о существовании других претендентов ради увеличения собственной доли.

    Полгода, отведенные на поиск получателей, ускорят решение юридических вопросов, включая оформление статуса воспитателя и признание отцовства.

    Проект полностью устраняет риски мошенничества, когда после распределения денег внезапно появляются новые члены семьи с требованиями доплат. Прозрачные правила позволят сразу определять точный круг лиц и гарантируют честное начисление средств семьям военнослужащих.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом генпрокурор Александр Гуцан назвал недопустимыми задержки страховых выплат раненым военнослужащим. Наблюдательный совет фонда «Защитники Отечества» объявил о расширении поддержки ветеранов спецоперации и их семей.

    Верховный суд обязал выплатить деньги семье умершего по пути домой участника СВО.

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    27 октября 2026, 17:19 • Новости дня
    Схему вывоза военных-дезертиров за границу раскрыли на Украине

    На Украине военным помогали бежать за границу за 12 тыс. долларов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) раскрыла схему вывоза дезертиров за границу, участники которой брали по 12 тыс. долларов с человека за помощь в побеге.

    Группа лиц из Харьковской области помогала военным дезертировать, вывозила их из зоны боевых действий и организовывала незаконное пересечение границы, пишет РИА «Новости» со ссылкой на украинскую погранслужбу.

    Услуги предлагал администратор тематического Telegram-канала. Подозреваемые доставляли военных на автомобилях к месту сбора в городе Умань Черкасской области, откуда планировалось везти их к приграничью.

    Двух организаторов перевозок задержали и обвинили в содействии дезертирству, прокуратура запросила для них арест. Администратор канала и другие соучастники разыскиваются, следствие продолжается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Владимир Зеленский подписал законопроекты о продлении сроков действия военного положения и всеобщей мобилизации на Украине на 90 дней.

    В пятницу премьер-министр Украины Сергей Корецкий заявил о введении мобилизационных планов для предприятий с возможностью бронирования работников.

    В четверг уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил о покупке украинскими военнообязанными детей у многодетных семей для выезда за границу и уклонения от мобилизации.

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    27 октября 2026, 18:46 • Новости дня
    Молдавия захотела получить от Украины перехватчики БПЛА

    Премьер Молдавии Тофан: Кишинев намерен получить от Киева перехватчики дронов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Кишинев в рамках соглашения о военно-техническом сотрудничестве с Киевом рассчитывает получить украинские перехватчики дронов, заявил премьер-министр Молдавии Василий Тофан.

    Кишинев и Киев ранее заключили соглашение о военно-техническом сотрудничестве, которое предусматривает обмен опытом в сфере беспилотных летательных аппаратов, пишет РИА «Новости».

    «Украина каждый день тестирует новые технологии не в лабораториях, а на поле боя, и мы как страна с ограниченными ресурсами хотим убедиться, что приобретаем протестированные технологии по сниженным ценам. Мы хотим интенсификации этого сотрудничества… Хотим получить доступ, в том числе к перехватчикам дронов», – заявил Тофан.

    Глава правительства подчеркнул, что подобное соглашение не нарушает нейтрального статуса Молдавии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник премьер-министр Молдавии Василий Тофан сообщил о подписании соглашения о сотрудничестве в военно-технической сфере с Украиной.

    В воскресенье министр обороны Молдавии Анатолий Носатый заявил о планах внедрить систему акустических датчиков для обнаружения залетающих беспилотников.

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    27 октября 2026, 17:22 • Новости дня
    Британия и Польша договорились о совместных учениях в Балтийском море

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Лондон и Варшава планируют проводить совместные военные учения в Балтийском море, сообщило британское Минобороны по итогам визита главы ведомства Уэза Стритинга в Польшу и его переговоров с польским министром обороны Владиславом Косиняк-Камышем.

    Стороны также договорились укрепить военное сотрудничество для производства и разработки противовоздушных ракет следующего поколения, совместной разработки технологий беспилотников и средств борьбы с ними, а также обеспечения кибербезопасности, передает ТАСС.

    В Минобороны отметили, что договоренности были достигнуты перед учениями «коалиции желающих», которые пройдут в Польше в ноябре при участии тысяч военнослужащих.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш сообщил о заключении с Британией трехлетнего плана сотрудничества в оборонной сфере.

    В тот же день директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников заявил о ежедневном наращивании военной активности НАТО в Балтийском море.

    На прошлой неделе глава британского Минобороны Уэз Стритинг анонсировал масштабные учения в Польше для подготовки к возможному размещению войск на Украине.

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    27 октября 2026, 19:27 • Новости дня
    Белоусов проинспектировал применение дронов в группировке войск «Днепр»

    Минобороны: Белоусов проверил выполнение боевых задач группировкой «Днепр»

    Tекст: Вера Басилая

    Министр обороны Андрей Белоусов проверил выполнение боевых задач и применение ударных беспилотников воинскими частями группировки «Днепр» в зоне проведения спецоперации, сообщило Министерство обороны.

    В пункте управления Белоусов заслушал доклады командования по текущей обстановке и характеру действий противника, сообщает Минобороны.

    Командующий группировкой Михаил Теплинский доложил о поступлении в войска современных образцов вооружения, военной техники и экипировки. По данным ведомства, сформированные в этом году подразделения беспилотных систем показывают высокие результаты в разведке и огневом поражении украинских военных.

    Министру представили разработанные специалистами группировки беспилотники и наземные робототехнические комплексы, оснащаемые боевыми модулями. Кроме того, военные продемонстрировали основные средства противодействия дронам противника на линии боевого соприкосновения.

    По итогам инспекции Белоусов высоко оценил результаты боевой работы подразделений. Он поручил наращивать эффективность применения ударных беспилотных систем для уничтожения живой силы и техники противника при решении поставленных задач.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг глава Минобороны Андрей Белоусов заявил об особой опасности наращивания сил НАТО у границ Союзного государства.

    Ранее сообщалось, что бойцы группировки войск «Днепр» перекрыли проход в Крым для большинства беспилотников ВСУ.

    До этого бойцы группировки «Днепр» ликвидировали украинский пункт управления беспилотниками на правом берегу Днепра.

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    27 октября 2026, 16:59 • Новости дня
    Туск: США и НАТО выбрали Польшу для создания сервисного центра Patriot

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Соединенные Штаты и НАТО выбрали Польшу для размещения европейского центра по обслуживанию ракетных комплексов Patriot, заявил польский премьер-министр Дональд Туск.

    «Переговоры о создании сервисного центра для батарей Patriot приблизились к непосредственному финалу. Многое говорит о том, я не уполномочен делать официальное заявление, что Польша будет выбрана в качестве партнера для этого важного с точки зрения безопасности проекта», – заявил Туск перед заседанием кабинета министров. Его слова приводит ТАСС.

    В июле Польша, Германия, Нидерланды и Швеция на полях саммита НАТО в Анкаре подписали соглашение о создании в Европе центра по обслуживанию ракет PAC-3 для систем Patriot. Основным конкурентом Варшавы в этом проекте выступала ФРГ.

    Между тем, как писала газета ВЗГЛЯД, летом бывший министр обороны Мариуш Блащак заявил о дефиците ракет для систем противовоздушной обороны Patriot.

    В марте Варшава отказалась передавать Соединенным Штатам свои комплексы противоракетной обороны.

    Ранее Нидерланды решили разместить два зенитных ракетных комплекса Patriot в Польше.

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    27 октября 2026, 21:07 • Новости дня
    FPV-дроны уничтожили украинскую самоходку «Краб» в Харьковской области

    Минобороны: Дроны группировки «Запад» уничтожили самоходную установку ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    Операторы беспилотников российской группировки войск «Запад» успешно поразили самоходную артиллерийскую установку «Краб» вооруженных сил Украины, сообщило Минобороны.

    Уничтожение вражеской техники произошло в Харьковской области. «Зажарили «Краба», – сообщает Минобороны в Max.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник военнослужащие группировки войск «Север» задействовали оптоволоконные беспилотники для ликвидации складов боеприпасов украинской армии в Харьковской области.

    В пятницу операторы FPV-перехватчиков группировки войск «Запад» уничтожили беспилотный летательный аппарат самолетного типа и барражирующий боеприпас ВСУ в Харьковской области.

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    28 октября 2026, 07:53 • Новости дня
    Ким Чен Ын поручил армии КНДР готовиться к войне

    Ким Чен Ын потребовал обеспечить постоянную готовность армии к войне

    Ким Чен Ын поручил армии КНДР готовиться к войне
    @ Вадим Савицкий/Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил о необходимости поддерживать постоянную боевую готовность армейских подразделений с помощью интенсивных военных учений.

    Северокорейский лидер встретился с участниками III Слета командиров рот Корейской народной армии, передает РИА «Новости» со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

    «Товарищ Ким Чен Ын отметил, что первейшее революционное задание командиров роты является совершенствованием полной готовности подразделения к войне, а практическим методом для этого являются непрерывные и интенсивные военные учения», – говорится в сообщении.

    Он призвал командиров демонстрировать преданность партии, Родине и народу практическими успехами в подготовке подразделений, которые должны научиться сражаться по принципу «один против ста».

    Глава государства также отметил важную роль командиров рот в укреплении вооруженных сил и выразил уверенность в ускорении развития армии благодаря их усилиям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Ким Чен Ын назвал создание мощнейших вооруженных сил первоочередной задачей руководства страны. В четверг Ким Е Чжон сообщила о приведении военных средств на границе с Южной Кореей в полную боевую готовность.

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    28 октября 2026, 02:49 • Новости дня
    Марочко: ВС России заняли новые рубежи у Червоного Яра и Омельника

    ВС России заняли новые рубежи у Червоного Яра и Омельника

    Tекст: Катерина Туманова

    Военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что за минувшие сутки российские военнослужащие продвинулись на юг от Червоного Яра Запорожской области и заняли новые позиции севернее Омельника.

    На запорожском направлении и непосредственно в огневом кармане, который сформировался северо-восточнее населенного пункта Омельник, оперативно-тактическая обстановка для украинских боевиков продолжает ухудшаться, рассказал он ТАСС.

    «Наши военнослужащие за истекшие сутки немного продвинулись из Червоного Яра в южном направлении. Также в районе Омельника заняты новые рубежи и позиции севернее населенного пункта», – сообщил Марочко.

    Ранее Минобороны информировало об освобождении Омельника Запорожской области. За минувшие выходные военные заняли участок леса северо-восточнее населенного пункта, вытеснив оттуда украинские подразделения.

    Марочко добавил о ситуации в районе Степногорска, где российским  военнослужащим удалось серьезно выровнять линию боевого соприкосновения от Степногорска практически до самого Орехова.

    «Это около 30 км. Сейчас мы заняли новые рубежи и позиции», – сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Марочко сообщил о вытеснении украинских подразделений из лесного массива к северо-востоку от Омельника. На прошлой неделе эксперт отметил оживление линии фронта у Степногорска.

    Марочко заявил о высоких темпах наступления в Запорожской области.

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    28 октября 2026, 07:04 • Новости дня
    Модернизированный Як-130М получил возможность наносить удары лазерными бомбами

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Модернизированный учебно-боевой самолет Як-130М оснащен новыми прицельными системами СОЛТ-130К с лазерными каналами, что позволяет ему применять высокоточное оружие в любых погодных условиях.

    Модернизированный учебно-боевой самолет Як-130М оснастили прицельной системой СОЛТ-130К с лазерными каналами, выводящей ударный потенциал машины на уровень легкого штурмовика, передает РИА «Новости» со ссылкой на «Ростех».

    По информации госкорпорации, арсенал самолета пополнился высокоточными боеприпасами. Установка новых контейнеров, имеющих тепловизионный, телевизионный и лазерный каналы, позволит применять такое оружие днем и ночью при любых погодных условиях.

    Основным калибром Як-130М стали управляемые бомбы с лазерным и спутниковым наведением. Компактный самолет, сопоставимый по размерам с истребителями времен Второй мировой войны, способен нести до 2,5 т боевой нагрузки, включая бомбы массой до 500 кг.

    Нести тяжелое вооружение машине позволяют бесфорсажные турбореактивные двигатели АИ-222-25 производства ОДК. Эти установки экономно расходуют топливо и развивают мощную тягу, а их высокую надежность обеспечивает цифровая система автоматического управления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Ростех сообщил об оснащении учебно-боевого самолета Як-130М комплексом активной защиты.

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    28 октября 2026, 08:10 • Новости дня
    Бронежилет сапера «Оберег ГР» получил систему остановки кровотечения

    Ростех: В бронежилет «Оберег ГР» встроили систему остановки кровотечения

    Tекст: Мария Иванова

    Модернизированный бронежилет для саперов «Оберег ГР» получил встроенную систему автоматической остановки кровотечения, сообщили в Ростехе.

    «Ростех интегрировал в бронежилет сапера систему автоматической остановки кровотечения», – сообщает Ростех.

    Завод «Октава» модернизировал экипировку, предназначенную для специалистов гуманитарного разминирования.

    Сейчас опытный образец проходит испытания. Механизм действует по принципу медицинского тонометра: на руках и ногах сапера крепятся манжеты с пневмоподушками, а на спине расположен насос с батареей. Пульт управления вынесен в защитный карман на груди.

    Чтобы активировать систему, нужно выдернуть шнур и кнопками выбрать конечность. Можно пережать до четырех конечностей одновременно. Это позволяет выиграть время на эвакуацию и повысить шансы бойца.

    Бронежилет весит около 5 кг, баллистические пакеты защищают от пистолетных пуль, осколков и противопехотных мин. Изделия уже поставляются группам гуманитарного разминирования в новые регионы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе концерн «Калашников» сообщил о старте государственных испытаний новой экипировки «Новатор».

    В марте Ростех представил модернизированный штурмовой бронежилет «Оберег 2.0» с улучшенной эргономикой.

    В прошлом году гендиректор завода «Октава» Павел Павленко заявил о высокой защите бронежилетов предприятия от осколочных ранений.

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    28 октября 2026, 07:23 • Новости дня
    Группировка «Север» перебросила экипажи РЭБ в Сумскую область против БПЛА ВСУ

    Группировка «Север» перебросила экипажи РЭБ в Сумскую область

    Tекст: Катерина Туманова

    Военнослужащие группировки войск «Север» за прошедшие сутки продвинулись на стратегических направлениях и укрепили позиции в Сумской области, куда командование ВСУ вернуло подразделения 80-й отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады.

    «В Сумскую область возвращают подразделения 80 одшбр ВСУ. Для наращивания усилий по противодействию БПЛА от 80 бригады в Сумскую область переброшены экипажи РЭБ», – рассказали бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

    В Сумском районе штурмовики «Севера» с тяжелыми боями продвинулись на 10 участках на 600 м, в Шосткинском районе продолжается продвижение в направлении Коренека, а в Краснопольском районе идут стрелковые бои у Турьи.

    Российская авиация, артиллерия и расчеты БПЛА нанесли удары по скоплениям живой силы и техники противника в районе населенных пунктов Хотень, Конотоп, Ромны, Слоут, Путивль и Фотовиж, сообщили бойцы.

    В Черниговской области расчеты «Гераней» нанесли удары по позициям 105-го пого ГПСУ, 434-го опБпС и 143-й омбр ВСУ в районе Семеновки, Жукли и Городища.

    На Харьковском направлении «Северяне» значительно продвинулись в направлении Харькова.  На Липцовском направлении зафиксировано продвижение в районе Алисовки, на Волчанском и Великобурлукском направлениях – в районе Приколотного (до 700 м за сутки).

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 200 человек (из них более 140 в Сумской и свыше 60 в Харьковской областях)», – сказано в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, переброшенная под Харьков новая бригада ВСУ понесла тяжелые потери.

    Командир взвода ударных БПЛА с позывным Теплый рассказал об обнаружении складов и позиций ВСУ в Харьковской области по следам роботов снабжения.

    Во вторник группировка войск «Север» разгромила скопление боевиков и техники роты ВСУ «Шквал» у Рубежного Харьковской области.

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    28 октября 2026, 07:51 • Новости дня
    ФСБ пресекла работу 126 подпольных оружейников

    ФСБ пресекла работу 126 подпольных оружейников в 53 регионах России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Федеральная служба безопасности совместно с МВД и Росгвардией в августе-сентябре пресекла незаконную деятельность 126 подпольных оружейников в 53 регионах России.

    Из незаконного оборота изъято 363 единицы огнестрельного оружия и 323 кг взрывчатки, передает РИА «Новости» со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

    «Федеральной службой безопасности Российской Федерации во взаимодействии с МВД России и Росгвардией в августе – сентябре 2026 г. пресечена противоправная деятельность 126 жителей из 53 субъектов страны, причастных к незаконному обороту средств поражения, а также восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту», – заявили в ведомстве.

    Силовики закрыли 48 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов. Среди изъятого арсенала – 45 гранатометов, 9 пулеметов, 98 автоматов, 1436 гранат и более 60 тыс. патронов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее ФСБ задержала 86 человек за подпольное изготовление и сбыт оружия в 37 регионах России.

    Также силовики задержали 169 подпольных оружейников в 53 регионах.

    Кроме того, спецслужба пресекла деятельность 43 человек, причастных к незаконному обороту оружия.

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